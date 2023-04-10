Тур: 30.
Ход матча
23'
28'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
18 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
АПОЭЛ
Аполлон
36 матчей
72.2%
27.8%
26 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.4%
38.9%
25 побед 14 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 15 ничьих 21 победа
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 13 побед
61 матч
42.6%
23%
34.4%
26 побед 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
23%
42.6%
34.4%
14 побед 26 ничьих 21 победа
Второй тайм
41%
37.7%
21.3%
25 побед 23 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
33
Голов в среднем за матч
1.72
1.14
Среднее время на гол
52
79
Всего голов
36
36
Голов в среднем за матч
1.24
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
91
69
Голов в среднем за матч
1.49
1.13
Тотал матчей
2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
46
Больше 75%
Меньше 25%
15
32
Больше 52%
Меньше 48%
29
14
Больше 23%
Меньше 77%
47
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
Среднее время на гол
60
79
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|7 (4)
|0.23
|Квилитая Георгий
|6 (1)
|0.2
|Донис Анастасиос
|5
|0.17
|Эфрем Георгиос
|3
|0.1
|Сушич Матео
|3
|0.1
|Креспо Хосе
|2
|0.07
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.07
|Македа Федерико
|2
|0.07
|Блум Данни
|2
|0.07
|Двали Лаша
|2
|0.07
|Костадинов Георги
|2
|0.07
|Далсью
|2
|0.07
|Элиа Мариос
|1
|0.03
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.03
|Сарфо Кингсли
|1
|0.03
|Сациас Яннис
|1
|0.03
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|13 (1)
|0.45
|Доньё Годсвей
|3
|0.1
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.1
|Дигин Николя
|2
|0.07
|Варда Амр
|2
|0.07
|Антонио Владимиро
|2
|0.07
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.07
|Шахар Идо
|2 (2)
|0.07
|Роберж Валентин
|1
|0.03
|Илиев Илиан
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Экполо Годсвилл
|1
|0.03
|Хаммас Амин
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.03
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|5
|1
|Сациас Яннис
|5
|0
|Эфрем Георгиос
|3
|1
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|Квилитая Георгий
|4
|0
|Феррари Франко
|4
|0
|Маркиньос XXIII
|4
|0
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Сушич Матео
|3
|0
|Костадинов Георги
|3
|0
|Донис Анастасиос
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Каро Андреас
|3
|0
|Двали Лаша
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|6
|1
|Хаммас Амин
|5
|1
|Пейбернес Матьё
|4
|1
|Йованович Вукашин
|5
|0
|Ресио Хосе
|3
|1
|Коль Исраэль
|4
|0
|Антонио Владимиро
|4
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|1
|Кириаку Хараламбос
|3
|0
|Алеесами Хайтам
|3
|0
|Йованович Александар II
|3
|0
|Питтас Яннис
|3
|0
|Панайоту Антреас
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Шахар Идо
|3
|0
|Илиев Илиан
|2
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Nearchos Zinonos
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Аполлон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
6
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Аполлон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
23
18
АПОЭЛ
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Аполлон
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
25
24
Голы по времени матча
Забито
18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
5
28%
5
33%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
Пропущено
5
16
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
20%
2
13%
1-15
2
40%
3
19%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
24
21
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
8
33%
2
10%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
8
53%
76-90
Забито
42
36
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
4
10%
4
11%
1-15
5
12%
5
14%
16-30
11
26%
4
11%
31-45
5
12%
4
11%
46-60
6
14%
9
25%
61-75
11
26%
10
28%
76-90
Пропущено
17
31
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
3
18%
2
6%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
2
12%
5
16%
31-45
3
18%
2
6%
46-60
2
12%
5
16%
61-75
5
29%
29%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0
АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3
Аполлон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2
Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Аполлон
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
86
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
122
96
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
235
1415
1117
425
424
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|30
|18
|8
|4
|43 - 17
|62
|2.
|29
|17
|9
|3
|53 - 22
|60
|3.
|29
|18
|4
|7
|48 - 28
|58
|4.
|1:0
|29
|16
|5
|8
|39 - 29
|53
|5.
|29
|14
|10
|5
|50 - 24
|52
|6.
|29
|14
|3
|12
|41 - 33
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|14
|3
|13
|39 - 42
|45
|2.
|29
|12
|7
|10
|33 - 35
|43
|3.
|29
|11
|6
|12
|26 - 27
|39
|4.
|30
|8
|6
|16
|25 - 41
|30
|5.
|29
|7
|6
|16
|26 - 46
|27
|6.
|30
|6
|5
|19
|26 - 44
|23
|7.
|30
|4
|11
|15
|20 - 42
|23
|8.
|30
|3
|5
|22
|21 - 60
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|15
|10
|2
|3
|27 - 9
|32
|3.
|0:1
|15
|8
|5
|2
|19 - 5
|29
|4.
|1:0
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|23 - 21
|26
|2.
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|3.
|16
|7
|2
|7
|15 - 16
|23
|4.
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|5.
|14
|3
|3
|8
|8 - 16
|12
|6.
|14
|3
|2
|9
|13 - 18
|11
|7.
|15
|3
|1
|11
|12 - 29
|10
|8.
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|3.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 15
|25
|4.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|5.
|14
|7
|1
|6
|18 - 16
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|2.
|14
|6
|1
|7
|16 - 21
|19
|3.
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|4.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|5.
|15
|3
|4
|8
|12 - 25
|13
|6.
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|7.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|8.
|15
|0
|4
|11
|9 - 31
|4
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|13
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|11
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 10
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 8
|Омония
|Кассама Морету
|1 8