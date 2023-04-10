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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 30.
АПОЭЛ
0:1
Первый тайм: 24'
Аполлон
0'
0:1
23' Гол
Кириаку Хараламбос
28' Желтая карточка

Ход матча

23'
0:1
Кириаку Хараламбос
28'
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Аполлон
4.20
3.61
4.96
Все Коэффициенты
АПОЭЛ
Аполлон

История личных встреч

АПОЭЛ
Аполлон

36 матчей

72.2%
27.8%
26 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.4%
38.9%
25 побед 14 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 15 ничьих 21 победа

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 13 побед

61 матч

42.6%
23%
34.4%
26 побед 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

23%
42.6%
34.4%
14 побед 26 ничьих 21 победа

Второй тайм

41%
37.7%
21.3%
25 побед 23 ничьи 13 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
1:1
ПД
4:1
К
1:2
К
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
2:1
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
0:4
С
1:2
К
0:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
1:2
ПД
1:0
К
1:1
К
1:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
2:0
С
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
2:0
К
1:1
ПД
0:5
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

55
33

Голов в среднем за матч

1.72
1.14

Среднее время на гол

52
79

Всего голов

36
36

Голов в среднем за матч

1.24
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

91
69

Голов в среднем за матч

1.49
1.13

Тотал матчей

2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
46
Больше 75%
Меньше 25%
15
32
Больше 52%
Меньше 48%
29
14
Больше 23%
Меньше 77%
47
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
59

Среднее время на гол

60
79

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 7 (4) 0.23
Квилитая Георгий 6 (1) 0.2
Донис Анастасиос 5 0.17
Эфрем Георгиос 3 0.1
Сушич Матео 3 0.1
Креспо Хосе 2 0.07
Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.07
Македа Федерико 2 0.07
Блум Данни 2 0.07
Двали Лаша 2 0.07
Костадинов Георги 2 0.07
Далсью 2 0.07
Элиа Мариос 1 0.03
Ндонгаля Дьемерси 1 0.03
Сарфо Кингсли 1 0.03
Сациас Яннис 1 0.03
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 13 (1) 0.45
Доньё Годсвей 3 0.1
Жради Бассель 3 (1) 0.1
Дигин Николя 2 0.07
Варда Амр 2 0.07
Антонио Владимиро 2 0.07
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.07
Шахар Идо 2 (2) 0.07
Роберж Валентин 1 0.03
Илиев Илиан 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Экполо Годсвилл 1 0.03
Хаммас Амин 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.03

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 5 1
Сациас Яннис 5 0
Эфрем Георгиос 3 1
Вильяфаньес Лукас 4 0
Квилитая Георгий 4 0
Феррари Франко 4 0
Маркиньос XXIII 4 0
Креспо Хосе 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Сушич Матео 3 0
Костадинов Георги 3 0
Донис Анастасиос 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Каро Андреас 3 0
Двали Лаша 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Далсью 2 0
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
Македа Федерико 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Rafael Moreira 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 6 1
Хаммас Амин 5 1
Пейбернес Матьё 4 1
Йованович Вукашин 5 0
Ресио Хосе 3 1
Коль Исраэль 4 0
Антонио Владимиро 4 0
Хенти Эзекиэль 2 1
Кириаку Хараламбос 3 0
Алеесами Хайтам 3 0
Йованович Александар II 3 0
Питтас Яннис 3 0
Панайоту Антреас 3 0
Шполярич Данило 3 0
Шахар Идо 3 0
Илиев Илиан 2 0
Артиматас Панайотис 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Харис Мавриас 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Nearchos Zinonos 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Аполлон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
6
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Аполлон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

23
18
АПОЭЛ
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Аполлон
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

25
24

Голы по времени матча

Забито

18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
5
28%
5
33%
61-75
4
22%
4
27%
76-90

Пропущено

5
16
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
20%
2
13%
1-15
2
40%
3
19%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

24
21
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
8
33%
2
10%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
8
53%
76-90

Забито

42
36
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
4
10%
4
11%
1-15
5
12%
5
14%
16-30
11
26%
4
11%
31-45
5
12%
4
11%
46-60
6
14%
9
25%
61-75
11
26%
10
28%
76-90

Пропущено

17
31
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
3
18%
2
6%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
2
12%
5
16%
31-45
3
18%
2
6%
46-60
2
12%
5
16%
61-75
5
29%
29%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0
АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3
Аполлон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2
Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1

Результаты матчей

АПОЭЛ
Аполлон

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
8
6
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
2
9
6
1.5
3
11
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
23
5
14
15
1.5
11
17
4
25
2.5
4
24
1
28
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:1 30 18 8 4 43 - 17 62
2.
Арис Лимассол
 29 17 9 3 53 - 22 60
3.
АЕК Ларнака
 29 18 4 7 48 - 28 58
4.
Аполлон
 1:0 29 16 5 8 39 - 29 53
5.
Пафос
 29 14 10 5 50 - 24 52
6.
Омония
 29 14 3 12 41 - 33 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 30 14 3 13 39 - 42 45
2.
Анортосис
 29 12 7 10 33 - 35 43
3.
АЕЛ Лимаcсол
 29 11 6 12 26 - 27 39
4.
Докса Катокопия
 30 8 6 16 25 - 41 30
5.
Кармиотисса
 29 7 6 16 26 - 46 27
6.
Эносис
 30 6 5 19 26 - 44 23
7.
Олимпиакос Никосия
 30 4 11 15 20 - 42 23
8.
Акритас Хлоракас
 30 3 5 22 21 - 60 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 3 1 30 - 12 36
2.
Омония
 15 10 2 3 27 - 9 32
3.
АПОЭЛ
 0:1 15 8 5 2 19 - 5 29
4.
Аполлон
 1:0 14 9 1 4 22 - 14 28
5.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28
6.
Пафос
 14 8 4 2 29 - 13 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 16 8 2 6 23 - 21 26
2.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
3.
АЕЛ Лимаcсол
 16 7 2 7 15 - 16 23
4.
Кармиотисса
 15 4 3 8 13 - 20 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 14 3 2 9 13 - 18 11
7.
Акритас Хлоракас
 15 3 1 11 12 - 29 10
8.
Олимпиакос Никосия
 15 1 7 7 8 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:1 15 10 3 2 24 - 12 33
2.
Арис Лимассол
 15 9 5 1 24 - 10 32
3.
Аполлон
 1:0 15 7 4 4 17 - 15 25
4.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
5.
АЕК Ларнака
 14 7 1 6 18 - 16 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
2.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
3.
Докса Катокопия
 16 5 3 8 17 - 25 18
4.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
5.
Олимпиакос Никосия
 15 3 4 8 12 - 25 13
6.
Кармиотисса
 14 3 3 8 13 - 26 12
7.
Эносис
 16 3 3 10 13 - 26 12
8.
Акритас Хлоракас
 15 0 4 11 9 - 31 4

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 13
Неа Саламина Diego Dorregaray 11
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Арис Лимассол Яго Стив 1 8
Омония Кассама Морету 1 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Аполлон
4.20
3.61
4.96
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Где смотреть матч АПОЭЛ 0:1 Аполлон онлайн

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