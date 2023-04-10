Тур: 27. Стадион: Municipal de Barcelos.
0:0
Перерыв
Ход матча
35'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
72
Араужу
Томаш
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
77
Мурило
Коста
26
Понк
Карлуш
16
Euller
II
20
Жуниньо
VI
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
26 RubenЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
20 Босельи ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Sousa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Euller IIНападающий
-
20 Жуниньо VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
12 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
-
14 Сарр СидиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
История личных встреч
Жил Висенте
Шавиш
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.75
Среднее время на гол
270
120
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|0.48
|Мурило Коста
|4 (1)
|0.15
|Карвалью Витор
|3
|0.11
|Алипур Али
|2
|0.07
|Араужу Томаш
|1
|0.04
|Босельи Хуан
|1
|0.04
|Тиба Педру
|1
|0.04
|Карраса Моура
|0
|0
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|6
|0.22
|Витория Стивен
|6 (5)
|0.22
|Жуниньо VI
|4
|0.15
|Тейшейра Жоау II
|3 (1)
|0.11
|Абасс Исса
|2
|0.07
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.07
|Батчи Жоау
|1
|0.04
|Jony Arriba
|1
|0.04
|Euller II
|1
|0.04
|Алвес Даниэль
|1
|0.04
|Соуза Бернардо
|0
|0
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Круз Сандру
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|7
|1
|Марин Адриан
|4
|1
|Абурджания Георгий
|5
|0
|Араужу Томаш
|5
|0
|Кунья Лукас
|5
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Босельи Хуан
|4
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Крицюк Станислав
|2
|0
|Алипур Али
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|12
|0
|Тейшейра Жоау II
|6
|1
|Монте Нелсон
|6
|0
|Абасс Исса
|6
|0
|Ланга Бруну
|6
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Витор Пауло
|5
|0
|Понк Карлуш
|5
|0
|Алвес Даниэль
|3
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|3
|1
|Сингх Лютер
|4
|0
|Силла Хабиб
|4
|0
|Euller II
|3
|0
|Круз Сандру
|3
|0
|Оливейра де Моура Родриго Сезар
|1
|1
|Педру Жоау II
|2
|0
|Сарр Сиди
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Кейруш Жоау
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Шавиш
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
3
Жил Висенте
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
11
Волевые поражения
10
11
Жил Висенте
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Шавиш
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
5
45%
4
33%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Пропущено
22
17
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
23%
2
12%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
6
27%
3
18%
31-45
5
23%
2
12%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
1
5%
4
24%
76-90
Забито
25
27
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
1
4%
3
11%
1-15
6
24%
2
7%
16-30
4
16%
6
22%
31-45
5
20%
4
15%
46-60
2
8%
7
26%
61-75
7
28%
5
19%
76-90
Пропущено
33
33
20 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
6
18%
5
15%
1-15
5
15%
8
24%
16-30
9
27%
5
15%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
4
12%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0
Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2
Шавиш
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3
Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1
Результаты матчей
Жил Висенте
Шавиш
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
310
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
49
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
188
719
818
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|23
|2
|2
|68 - 16
|71
|2.
|27
|20
|4
|3
|58 - 18
|64
|3.
|27
|20
|2
|5
|60 - 24
|62
|4.
|27
|18
|3
|6
|56 - 26
|57
|5.
|27
|12
|8
|7
|31 - 32
|44
|6.
|27
|12
|5
|10
|26 - 31
|41
|7.
|27
|11
|5
|11
|31 - 28
|38
|8.
|27
|11
|5
|11
|26 - 31
|38
|9.
|27
|11
|3
|13
|28 - 34
|36
|10.
|27
|9
|7
|11
|27 - 31
|34
|11.
|27
|9
|6
|12
|32 - 45
|33
|12.
|0:0
|27
|8
|9
|10
|27 - 33
|33
|13.
|0:0
|27
|8
|7
|12
|26 - 32
|31
|14.
|27
|8
|3
|16
|20 - 35
|27
|15.
|27
|7
|4
|16
|23 - 43
|25
|16.
|27
|5
|4
|18
|21 - 50
|19
|17.
|27
|4
|5
|18
|20 - 46
|17
|18.
|27
|3
|6
|18
|17 - 42
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|43 - 12
|37
|2.
|13
|11
|0
|2
|35 - 7
|33
|3.
|13
|11
|0
|2
|36 - 9
|33
|4.
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|5.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|6.
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|7.
|14
|6
|5
|3
|18 - 18
|23
|8.
|13
|7
|1
|5
|14 - 10
|22
|9.
|13
|7
|1
|5
|13 - 10
|22
|10.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|11.
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|12.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|13.
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|14.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|15.
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|16.
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|17.
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|25 - 4
|34
|2.
|14
|11
|0
|3
|33 - 17
|33
|3.
|14
|9
|4
|1
|22 - 9
|31
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|6.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|12 - 16
|19
|7.
|13
|4
|6
|3
|11 - 16
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|11 - 18
|17
|9.
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|11.
|0:0
|13
|4
|1
|8
|15 - 21
|13
|12.
|14
|2
|6
|6
|13 - 21
|12
|13.
|14
|3
|2
|9
|11 - 21
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|14 - 27
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|13
|3
|0
|10
|8 - 21
|9
|17.
|13
|1
|2
|10
|4 - 16
|5
|18.
|14
|1
|2
|11
|7 - 32
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|12 (9)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Шавиш
Исход игры
Жил Висенте
69.4% (86)
Ничья
25% (31)
Шавиш
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
25% (30)
Меньше
75% (90)
Обе команды забьют
Да
49.17% (59)
Нет
50.83% (61)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
36.3% (45)
1:1 Ничья
23.4% (29)
2:1 Жил Висенте
21.8% (27)
2:0 Жил Висенте
8.1% (10)
0:1 Шавиш
3.2% (4)
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