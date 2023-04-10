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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Жил Висенте
0:0
Перерыв
Шавиш
0'
35' Желтая карточка
Араужу Томаш

Ход матча

35'
Араужу Томаш
 
Прогнозы 123
Жил Висенте 69.1% (85)
X 25.2% (31)
Шавиш 5.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Шавиш
2.60
3.50
3.96
Все Коэффициенты
42
Эндрю
15
Карраса
Моура
72
Араужу
Томаш
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
21
Карвалью
Витор
8
Абурджания
Георгий
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
11
Хавьер
Марлон
9
Франсиско
Мартинес
1
Витор
Пауло
3
Монте
Нелсон
26
Понк
Карлуш
19
Витория
Стивен
5
Ланга
Бруну
10
Тейшейра
Жоау
II
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
21
Гимарайнш
Рикарду
16
Euller
II
20
Жуниньо
VI
73
Соуза
Бернардо
Жил Висенте
4-2-3-1
Шавиш
4-3-3

История личных встреч

Жил Висенте
Шавиш

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ПВЛ
4:0
ПВЛ
1:1
ГЛ
1:1
ГЛ
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.75

Среднее время на гол

270
120

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 13 (2) 0.48
Мурило Коста 4 (1) 0.15
Карвалью Витор 3 0.11
Алипур Али 2 0.07
Араужу Томаш 1 0.04
Босельи Хуан 1 0.04
Тиба Педру 1 0.04
Карраса Моура 0 0
Фудзимото Канья 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Буэно Матеус 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 6 0.22
Витория Стивен 6 (5) 0.22
Жуниньо VI 4 0.15
Тейшейра Жоау II 3 (1) 0.11
Абасс Исса 2 0.07
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.07
Батчи Жоау 1 0.04
Jony Arriba 1 0.04
Euller II 1 0.04
Алвес Даниэль 1 0.04
Соуза Бернардо 0 0
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Круз Сандру 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 7 1
Марин Адриан 4 1
Абурджания Георгий 5 0
Араужу Томаш 5 0
Кунья Лукас 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Франсиско Мартинес 4 0
Тиба Педру 4 0
Ауашерия Билель 4 0
Босельи Хуан 4 0
Рубен Мигель 3 0
Вильодрес Кевин 3 0
Крицюк Станислав 2 0
Алипур Али 2 0
Гомес Энрике 2 0
Эндрю 1 0
Симоэш Андре 1 0
Сантана Элдер 1 0
Карраса Моура 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 12 0
Тейшейра Жоау II 6 1
Монте Нелсон 6 0
Абасс Исса 6 0
Ланга Бруну 6 0
Витория Стивен 4 1
Витор Пауло 5 0
Понк Карлуш 5 0
Алвес Даниэль 3 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 3 1
Сингх Лютер 4 0
Силла Хабиб 4 0
Euller II 3 0
Круз Сандру 3 0
Оливейра де Моура Родриго Сезар 1 1
Педру Жоау II 2 0
Сарр Сиди 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Жуниньо VI 1 0
Кейруш Жоау 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Соуза Бернардо 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Шавиш
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
3
Жил Висенте
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
11

Волевые поражения

10
11
Жил Висенте
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Шавиш
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
5
45%
4
33%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Пропущено

22
17
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
23%
2
12%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
6
27%
3
18%
31-45
5
23%
2
12%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
1
5%
4
24%
76-90

Забито

25
27
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
1
4%
3
11%
1-15
6
24%
2
7%
16-30
4
16%
6
22%
31-45
5
20%
4
15%
46-60
2
8%
7
26%
61-75
7
28%
5
19%
76-90

Пропущено

33
33
20 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
6
18%
5
15%
1-15
5
15%
8
24%
16-30
9
27%
5
15%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
4
12%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0
Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2
Шавиш
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3
Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1

Результаты матчей

Жил Висенте
Шавиш

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
4
9
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
18
8
7
19
1.5
8
18
1
25
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 27 23 2 2 68 - 16 71
2.
Порту
 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 27 20 2 5 60 - 24 62
4.
Спортинг Л
 27 18 3 6 56 - 26 57
5.
Арока
 27 12 8 7 31 - 32 44
6.
Витория Гимарайнш
 27 12 5 10 26 - 31 41
7.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
8.
Каза Пиа
 27 11 5 11 26 - 31 38
9.
Фамаликан
 27 11 3 13 28 - 34 36
10.
Риу Аве
 27 9 7 11 27 - 31 34
11.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
12.
Шавиш
 0:0 27 8 9 10 27 - 33 33
13.
Жил Висенте
 0:0 27 8 7 12 26 - 32 31
14.
Портимоненсе
 27 8 3 16 20 - 35 27
15.
Эшторил
 27 7 4 16 23 - 43 25
16.
Маритиму
 27 5 4 18 21 - 50 19
17.
Пасуш де Феррейра
 27 4 5 18 20 - 46 17
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Брага
 13 9 2 2 27 - 7 29
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
8.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
9.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
10.
Каза Пиа
 14 6 3 5 15 - 13 21
11.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
12.
Жил Висенте
 0:0 14 4 6 4 11 - 11 18
13.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
14.
Шавиш
 0:0 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 0:0 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 13 4 2 7 12 - 21 14
10.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
11.
Жил Висенте
 0:0 13 4 1 8 15 - 21 13
12.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
13.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Tomas Araujo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • 90 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 123
Жил Висенте 69.1% (85)
X 25.2% (31)
Шавиш 5.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Шавиш
2.60
3.50
3.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жил Висенте 0:0 Шавиш онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Шавиш

Исход игры
Жил Висенте
69.4% (86)
Ничья
25% (31)
Шавиш
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
25% (30)
Меньше
75% (90)
Обе команды забьют
Да
49.17% (59)
Нет
50.83% (61)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
36.3% (45)
1:1 Ничья
23.4% (29)
2:1 Жил Висенте
21.8% (27)
2:0 Жил Висенте
8.1% (10)
0:1 Шавиш
3.2% (4)
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