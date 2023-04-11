Тур: 30.
4:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолАбдураими Бешарт
2:0
23' ГолАбдураими Бешарт
33' Желтая карточкаТомович Ненад
60' Желтая карточкаИвушич Ивица
67' Желтая карточкаКвида Джозев
3:0
90' ГолТанкович Муамер
4:0
90' ГолКане Мамаду
90'+4
Ход матча
10'
1:0
23'
2:0
33'
60'
67'
90'
3:0
90'
90'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
27 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
20 Громов АртёмПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Пафос
АЕК Ларнака
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
20 матчей
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
0.9
0.5
Среднее время на гол
100
180
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Среднее время на гол
56
69
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.25
0.9
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
100
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|17
|0.57
|Танкович Муамер
|8 (4)
|0.27
|Валакари Онни
|7 (3)
|0.23
|Абдураими Бешарт
|6
|0.2
|Семедо Вилли
|4
|0.13
|Наме Мустафа
|4
|0.13
|Кане Мамаду
|3
|0.1
|Байрич Кенан
|1
|0.03
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.03
|Квида Джозев
|1
|0.03
|Драгомир Влад
|1
|0.03
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|10 (3)
|0.33
|Альтман Омри
|8 (1)
|0.27
|Лопеш Рафаэл
|5
|0.17
|Дьюрчо Адам
|5 (1)
|0.17
|Фараж Имад
|4
|0.13
|Понс Пере
|3
|0.1
|Ромо Хосе
|2
|0.07
|Ойер Санхурхо
|2
|0.07
|Миличевич Хрвое
|2
|0.07
|Энглезу Никос
|1
|0.03
|Николич Неманья III
|1
|0.03
|Гарсия Анхель
|1
|0.03
|Олатунджи Виктор
|1
|0.03
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|7
|1
|Квида Джозев
|6
|0
|Леовижилду
|6
|0
|Танкович Муамер
|5
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Байрич Кенан
|4
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Жайро
|3
|0
|Пеладжио Педро
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Хестад Эйрик
|2
|0
|Jeisson Palacios III
|2
|0
|Валакари Онни
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|8
|1
|Альтман Омри
|6
|0
|Понс Пере
|5
|0
|Гарсия Анхель
|5
|0
|Мамас Рафаил
|5
|0
|Микель Гонсалес
|4
|0
|Густаву Луиш
|2
|1
|Росалес Роберто
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Ромо Хосе
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Николич Неманья III
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
АЕК Ларнака
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
8
4
Пафос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
АЕК Ларнака
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
19
27
Пафос
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
АЕК Ларнака
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
27
31
Голы по времени матча
Забито
34
18
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
5
15%
2
11%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
6
18%
4
22%
31-45
2
6%
4
22%
46-60
6
18%
5
28%
61-75
11
32%
1
6%
76-90
Пропущено
12
20
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
25%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
42%
5
25%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
7
35%
76-90
Забито
20
27
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
5%
7
26%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
6
30%
6
22%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
7
35%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Забито
54
45
26 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
6
11%
9
20%
1-15
8
15%
3
7%
16-30
12
22%
10
22%
31-45
3
6%
5
11%
46-60
7
13%
9
20%
61-75
18
33%
9
20%
76-90
Пропущено
24
35
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
6
25%
5
14%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
6
25%
7
20%
31-45
5
21%
5
14%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
3
13%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2
Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Эносис - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 2:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:2
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1
АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 2:1
Результаты матчей
Пафос
АЕК Ларнака
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
4
4 раза 13%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Пафос
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
69
510
312
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
69
78
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
237
1416
1515
921
624
426
426
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|30
|18
|4
|8
|48 - 32
|58
|4.
|30
|15
|10
|5
|54 - 24
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|40 - 29
|53
|6.
|30
|14
|3
|13
|41 - 36
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|14
|3
|13
|39 - 42
|45
|2.
|29
|12
|7
|10
|33 - 35
|43
|3.
|29
|11
|6
|12
|26 - 27
|39
|4.
|30
|8
|6
|16
|25 - 41
|30
|5.
|29
|7
|6
|16
|26 - 46
|27
|6.
|30
|6
|5
|19
|26 - 44
|23
|7.
|30
|4
|11
|15
|20 - 42
|23
|8.
|30
|3
|5
|22
|21 - 60
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|23 - 21
|26
|2.
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|3.
|16
|7
|2
|7
|15 - 16
|23
|4.
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|5.
|14
|3
|3
|8
|8 - 16
|12
|6.
|14
|3
|2
|9
|13 - 18
|11
|7.
|15
|3
|1
|11
|12 - 29
|10
|8.
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|4.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|2.
|14
|6
|1
|7
|16 - 21
|19
|3.
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|4.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|5.
|15
|3
|4
|8
|12 - 25
|13
|6.
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|7.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|8.
|15
|0
|4
|11
|9 - 31
|4
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|11
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 10
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|АЕК Ларнака
|Томович Ненад
|1 8
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 8