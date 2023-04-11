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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 30.
Пафос
4:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
1:0
10' Гол
Абдураими Бешарт
2:0
23' Гол
Абдураими Бешарт
33' Желтая карточка
Томович Ненад
60' Желтая карточка
Ивушич Ивица
67' Желтая карточка
Квида Джозев
3:0
90' Гол
Танкович Муамер
4:0
90' Гол
Кане Мамаду
90'+4
Пафос
АЕК Ларнака

История личных встреч

Пафос
АЕК Ларнака

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

20 матчей

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.9
0.5

Среднее время на гол

100
180

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Среднее время на гол

56
69

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.25
0.9

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
100

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 17 0.57
Танкович Муамер 8 (4) 0.27
Валакари Онни 7 (3) 0.23
Абдураими Бешарт 6 0.2
Семедо Вилли 4 0.13
Наме Мустафа 4 0.13
Кане Мамаду 3 0.1
Байрич Кенан 1 0.03
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.03
Квида Джозев 1 0.03
Драгомир Влад 1 0.03
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 10 (3) 0.33
Альтман Омри 8 (1) 0.27
Лопеш Рафаэл 5 0.17
Дьюрчо Адам 5 (1) 0.17
Фараж Имад 4 0.13
Понс Пере 3 0.1
Ромо Хосе 2 0.07
Ойер Санхурхо 2 0.07
Миличевич Хрвое 2 0.07
Энглезу Никос 1 0.03
Николич Неманья III 1 0.03
Гарсия Анхель 1 0.03
Олатунджи Виктор 1 0.03

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 7 1
Квида Джозев 6 0
Леовижилду 6 0
Танкович Муамер 5 0
Драгомир Влад 5 0
Байрич Кенан 4 0
Икоко Джордан 3 0
Жайро 3 0
Пеладжио Педро 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Хестад Эйрик 2 0
Jeisson Palacios III 2 0
Валакари Онни 2 0
Наме Мустафа 2 0
Хочко Дени 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 8 1
Альтман Омри 6 0
Понс Пере 5 0
Гарсия Анхель 5 0
Мамас Рафаил 5 0
Микель Гонсалес 4 0
Густаву Луиш 2 1
Росалес Роберто 3 0
Энглезу Никос 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Ромо Хосе 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Тричковски Иван 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Николич Неманья III 1 0
Пирич Кенан 1 0
Фараж Имад 1 0
Наум Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Пафос
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
АЕК Ларнака
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

8
4
Пафос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
АЕК Ларнака
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

19
27
Пафос
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
АЕК Ларнака
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

27
31

Голы по времени матча

Забито

34
18
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
5
15%
2
11%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
6
18%
4
22%
31-45
2
6%
4
22%
46-60
6
18%
5
28%
61-75
11
32%
1
6%
76-90

Пропущено

12
20
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
25%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
42%
5
25%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
7
35%
76-90

Забито

20
27
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
5%
7
26%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
6
30%
6
22%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
7
35%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Забито

54
45
26 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
6
11%
9
20%
1-15
8
15%
3
7%
16-30
12
22%
10
22%
31-45
3
6%
5
11%
46-60
7
13%
9
20%
61-75
18
33%
9
20%
76-90

Пропущено

24
35
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
6
25%
5
14%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
6
25%
7
20%
31-45
5
21%
5
14%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
3
13%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2
Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Эносис - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 2:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:2
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1
АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 2:1

Результаты матчей

Пафос
АЕК Ларнака

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
4
4 раза 13%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Пафос
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
1.5
Больше Меньше
8
7
6
9
2.5
5
10
3
12
3.5
4
11
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
7
8
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
23
7
14
16
1.5
15
15
9
21
2.5
6
24
4
26
3.5
4
26
1
29
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 30 18 9 3 56 - 22 63
2.
АПОЭЛ
 30 18 8 4 43 - 18 62
3.
АЕК Ларнака
 30 18 4 8 48 - 32 58
4.
Пафос
 30 15 10 5 54 - 24 55
5.
Аполлон
 29 16 5 8 40 - 29 53
6.
Омония
 30 14 3 13 41 - 36 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 30 14 3 13 39 - 42 45
2.
Анортосис
 29 12 7 10 33 - 35 43
3.
АЕЛ Лимаcсол
 29 11 6 12 26 - 27 39
4.
Докса Катокопия
 30 8 6 16 25 - 41 30
5.
Кармиотисса
 29 7 6 16 26 - 46 27
6.
Эносис
 30 6 5 19 26 - 44 23
7.
Олимпиакос Никосия
 30 4 11 15 20 - 42 23
8.
Акритас Хлоракас
 30 3 5 22 21 - 60 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 3 1 30 - 12 36
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
5.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
6.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 16 8 2 6 23 - 21 26
2.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
3.
АЕЛ Лимаcсол
 16 7 2 7 15 - 16 23
4.
Кармиотисса
 15 4 3 8 13 - 20 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 14 3 2 9 13 - 18 11
7.
Акритас Хлоракас
 15 3 1 11 12 - 29 10
8.
Олимпиакос Никосия
 15 1 7 7 8 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
3.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
4.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
2.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
3.
Докса Катокопия
 16 5 3 8 17 - 25 18
4.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
5.
Олимпиакос Никосия
 15 3 4 8 12 - 25 13
6.
Кармиотисса
 14 3 3 8 13 - 26 12
7.
Эносис
 16 3 3 10 13 - 26 12
8.
Акритас Хлоракас
 15 0 4 11 9 - 31 4

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 11
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
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Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
АЕК Ларнака Томович Ненад 1 8
Арис Лимассол Яго Стив 1 8
Весь список
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