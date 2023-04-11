Тур: 30.
0:3
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБоакье Эрик
0:1
26' ГолБенгтссон Лео
67' Желтая карточкаДискеруд Миккел
0:2
79' ГолШави Уоррен
0:3
82' ГолБраун Морган
90'+2
Ход матча
14'
26'
0:1
46'
67'
79'
0:2
82'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Омония
Арис Лимассол
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2
1.71
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.21
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
74
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|8 (2)
|0.27
|Какулис Андроникос
|7
|0.23
|Лойзу Лойзос
|4
|0.13
|Ансарифард Карим
|4 (1)
|0.13
|Безус Роман
|3
|0.1
|Хупер Гэри
|2
|0.07
|Юсте Эктор
|2
|0.07
|Матавж Тим
|1
|0.03
|Лекьякс Ян
|1
|0.03
|Папулис Фотис
|1
|0.03
|Ланг Адам
|1
|0.03
|Беседин Артём
|1
|0.03
|Баркер Брэндон
|1
|0.03
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.03
|Захариу Панайотис
|1
|0.03
|Милетич Неманья
|1
|0.03
|Панайоту Николас
|1
|0.03
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|11 (5)
|0.37
|Бенгтссон Лео
|8
|0.27
|Гоми Янник
|7 (1)
|0.23
|Шави Уоррен
|6
|0.2
|Струски Кароль
|4
|0.13
|Маямбела Михлали
|3
|0.1
|Браун Морган
|3
|0.1
|Шполярич Матья
|2
|0.07
|Кажу
|2
|0.07
|Сёке Юлиус
|2
|0.07
|Стемпиньски Мариуш
|2 (1)
|0.07
|Яблонский Евгений
|1
|0.03
|Брорссон Франц
|1
|0.03
|Боакье Эрик
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|8
|1
|Безус Роман
|7
|0
|Кусулос Янис
|5
|0
|Ансарифард Карим
|4
|0
|Какулис Андроникос
|4
|0
|Харалампус Харалампос
|4
|0
|Ланг Адам
|2
|1
|Дискеруд Миккел
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Псалтис Парис
|3
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Папулис Фотис
|2
|0
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Юсте Эктор
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Баширу Фуад
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|11
|0
|Яго Стив
|8
|1
|Кокорин Александр
|8
|0
|Струски Кароль
|8
|0
|Кажу
|6
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|1
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Брорссон Франц
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Боакье Эрик
|3
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Делмиро
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
Результаты матчей
Омония
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Арис Лимассол
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
2
6
Омония
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Арис Лимассол
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
22
4
Волевые поражения
9
28
Омония
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
Арис Лимассол
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Сухие победы
13
7
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
25
8
Волевые поражения
11
34
Голы по времени матча
Забито
26
26
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 13
18 Не забивали 17
2
8%
4
15%
1-15
1
4%
6
23%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
11
42%
8
31%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
4
36%
76-90
Забито
14
30
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
0
0%
4
13%
1-15
5
36%
6
20%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
1
7%
6
20%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
4
29%
5
17%
76-90
Пропущено
24
11
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
8%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
7
29%
29%
2
18%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
6
25%
2
18%
61-75
6
25%
2
18%
76-90
Забито
40
56
17 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 22
8 Не забивали 4
2
5%
8
14%
1-15
6
15%
12
21%
16-30
9
23%
9
16%
31-45
5
13%
7
13%
46-60
3
8%
7
13%
61-75
15
38%
13
23%
76-90
Пропущено
36
22
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 14
2
6%
2
9%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
9
25%
4
18%
31-45
5
14%
1
5%
46-60
7
19%
5
23%
61-75
9
25%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1
Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония - Докса Катокопия 2:0 Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3
Результаты матчей
Омония
Арис Лимассол
Точный счет
2:0
4 раза 25%
4:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Омония
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
131
88
95
412
410
313
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
133
311
97
113
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
264
1119
1812
525
921
327
228
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|30
|18
|4
|8
|48 - 32
|58
|4.
|30
|15
|10
|5
|54 - 24
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|40 - 29
|53
|6.
|30
|14
|3
|13
|41 - 36
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|14
|3
|13
|39 - 42
|45
|2.
|29
|12
|7
|10
|33 - 35
|43
|3.
|29
|11
|6
|12
|26 - 27
|39
|4.
|30
|8
|6
|16
|25 - 41
|30
|5.
|29
|7
|6
|16
|26 - 46
|27
|6.
|30
|6
|5
|19
|26 - 44
|23
|7.
|30
|4
|11
|15
|20 - 42
|23
|8.
|30
|3
|5
|22
|21 - 60
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|23 - 21
|26
|2.
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|3.
|16
|7
|2
|7
|15 - 16
|23
|4.
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|5.
|14
|3
|3
|8
|8 - 16
|12
|6.
|14
|3
|2
|9
|13 - 18
|11
|7.
|15
|3
|1
|11
|12 - 29
|10
|8.
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|4.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|2.
|14
|6
|1
|7
|16 - 21
|19
|3.
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|4.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|5.
|15
|3
|4
|8
|12 - 25
|13
|6.
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|7.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|8.
|15
|0
|4
|11
|9 - 31
|4
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|11
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 10
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|АЕК Ларнака
|Томович Ненад
|1 8
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 8