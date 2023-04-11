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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 30.
Омония
0:3
Конец матча
Арис Лимассол
0'
14' Желтая карточка
Боакье Эрик
0:1
26' Гол
Бенгтссон Лео
67' Желтая карточка
Дискеруд Миккел
0:2
79' Гол
Шави Уоррен
0:3
82' Гол
Браун Морган
90'+2
Омония
Арис Лимассол

История личных встреч

Омония
Арис Лимассол

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
74

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 8 (2) 0.27
Какулис Андроникос 7 0.23
Лойзу Лойзос 4 0.13
Ансарифард Карим 4 (1) 0.13
Безус Роман 3 0.1
Хупер Гэри 2 0.07
Юсте Эктор 2 0.07
Матавж Тим 1 0.03
Лекьякс Ян 1 0.03
Папулис Фотис 1 0.03
Ланг Адам 1 0.03
Беседин Артём 1 0.03
Баркер Брэндон 1 0.03
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.03
Захариу Панайотис 1 0.03
Милетич Неманья 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 11 (5) 0.37
Бенгтссон Лео 8 0.27
Гоми Янник 7 (1) 0.23
Шави Уоррен 6 0.2
Струски Кароль 4 0.13
Маямбела Михлали 3 0.1
Браун Морган 3 0.1
Шполярич Матья 2 0.07
Кажу 2 0.07
Сёке Юлиус 2 0.07
Стемпиньски Мариуш 2 (1) 0.07
Яблонский Евгений 1 0.03
Брорссон Франц 1 0.03
Боакье Эрик 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 8 1
Безус Роман 7 0
Кусулос Янис 5 0
Ансарифард Карим 4 0
Какулис Андроникос 4 0
Харалампус Харалампос 4 0
Ланг Адам 2 1
Дискеруд Миккел 3 0
Бруно V 3 0
Псалтис Парис 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Папулис Фотис 2 0
Мэтьюз Адам 2 0
Юсте Эктор 2 0
Панайоту Николас 0 1
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Милетич Неманья 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 11 0
Яго Стив 8 1
Кокорин Александр 8 0
Струски Кароль 8 0
Кажу 6 0
Мукету-Муссунда Алекс 4 1
Бенгтссон Лео 5 0
Брорссон Франц 3 1
Маямбела Михлали 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Пилеас Костас 3 0
Боакье Эрик 3 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Делмиро 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Шполярич Матья 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0

Результаты матчей

Омония
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Арис Лимассол
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

2
6
Омония
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Арис Лимассол
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

22
4

Волевые поражения

9
28
Омония
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
Арис Лимассол
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

25
8

Волевые поражения

11
34

Голы по времени матча

Забито

26
26
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 13
18 Не забивали 17
2
8%
4
15%
1-15
1
4%
6
23%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
11
42%
8
31%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Забито

14
30
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
0
0%
4
13%
1-15
5
36%
6
20%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
1
7%
6
20%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
4
29%
5
17%
76-90

Пропущено

24
11
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
8%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
7
29%
29%
2
18%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
6
25%
2
18%
61-75
6
25%
2
18%
76-90

Забито

40
56
17 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 22
8 Не забивали 4
2
5%
8
14%
1-15
6
15%
12
21%
16-30
9
23%
9
16%
31-45
5
13%
7
13%
46-60
3
8%
7
13%
61-75
15
38%
13
23%
76-90

Пропущено

36
22
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 14
2
6%
2
9%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
9
25%
4
18%
31-45
5
14%
1
5%
46-60
7
19%
5
23%
61-75
9
25%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1
Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония - Докса Катокопия 2:0 Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3

Результаты матчей

Омония
Арис Лимассол

Точный счет

2:0
4 раза 25%
4:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Омония
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
1
8
8
1.5
9
5
4
12
2.5
4
10
3
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
3
3
11
1.5
9
7
1
13
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
26
4
11
19
1.5
18
12
5
25
2.5
9
21
3
27
3.5
2
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 30 18 9 3 56 - 22 63
2.
АПОЭЛ
 30 18 8 4 43 - 18 62
3.
АЕК Ларнака
 30 18 4 8 48 - 32 58
4.
Пафос
 30 15 10 5 54 - 24 55
5.
Аполлон
 29 16 5 8 40 - 29 53
6.
Омония
 30 14 3 13 41 - 36 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 30 14 3 13 39 - 42 45
2.
Анортосис
 29 12 7 10 33 - 35 43
3.
АЕЛ Лимаcсол
 29 11 6 12 26 - 27 39
4.
Докса Катокопия
 30 8 6 16 25 - 41 30
5.
Кармиотисса
 29 7 6 16 26 - 46 27
6.
Эносис
 30 6 5 19 26 - 44 23
7.
Олимпиакос Никосия
 30 4 11 15 20 - 42 23
8.
Акритас Хлоракас
 30 3 5 22 21 - 60 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 3 1 30 - 12 36
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
5.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
6.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 16 8 2 6 23 - 21 26
2.
Анортосис
 14 6 5 3 22 - 18 23
3.
АЕЛ Лимаcсол
 16 7 2 7 15 - 16 23
4.
Кармиотисса
 15 4 3 8 13 - 20 15
5.
Докса Катокопия
 14 3 3 8 8 - 16 12
6.
Эносис
 14 3 2 9 13 - 18 11
7.
Акритас Хлоракас
 15 3 1 11 12 - 29 10
8.
Олимпиакос Никосия
 15 1 7 7 8 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
3.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
4.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
2.
Неа Саламина
 14 6 1 7 16 - 21 19
3.
Докса Катокопия
 16 5 3 8 17 - 25 18
4.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 4 5 11 - 11 16
5.
Олимпиакос Никосия
 15 3 4 8 12 - 25 13
6.
Кармиотисса
 14 3 3 8 13 - 26 12
7.
Эносис
 16 3 3 10 13 - 26 12
8.
Акритас Хлоракас
 15 0 4 11 9 - 31 4

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 11
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
АЕК Ларнака Томович Ненад 1 8
Арис Лимассол Яго Стив 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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