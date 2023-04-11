Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

87' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Матч возобновлен

87' Адамсен Тонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Куск Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Куск Каспер пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

85' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Хорсенс

84' Адамсен Тонни не смог попасть в створ ударом издали

84' Удар от ворот произведет Силькеборг

83' Крузе Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Хорсенс идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Андерс Даль

81' Удар от ворот произведет Хорсенс

81' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

80' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Хорсенс

79' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

79' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Оооо... вот это был удар! Сонне Оливер должен был забить с этой позиции.

78' О, нет. Из многообещающей позиции Сонне Оливер из команды Силькеборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

78' Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

75' Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Геммер Йонас получил желтую карточку от судьи

72' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

70' Крузе Давид получил желтую карточку от судьи

70' Назначен штрафной. Пострадал Серен Тенгстедт, его свалил Крузе Давид

68' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

67' Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.

67' Джанус Драчманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Пелле Мэттсон наказан за толчок Джеймс Гомес

58' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Буус Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Хорсенс

54' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Хорсенс

52' Сонне Оливер не смог попасть в створ ударом издали

52' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хорсенс будет все-таки засчитан.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Г О О О О Л - Опондо Мозес из команды Хорсенс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

50' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Серен Тенгстедт сделал результативную передачу.

47' Г О О О О Л - Адамсен Тонни из команды Силькеборг левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

47' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

46' Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника