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  4. Суперлига. Борьба за выживание 2022-2023

Дания: Суперлига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Mikkel Redder
Силькеборг
1:2
Конец матча
Хорсенс
0'
0:1
10' Гол
Anders Jacobsen II
1:1
47' Гол
Адамсен Тонни
1:2
50' Гол
Опондо Мозес
69' Желтая карточка
Крузе Давид
72' Желтая карточка
Геммер Йонас
90'+3

Ход матча

10'
0:1
Anders Jacobsen II
(Опондо Мозес)
47'
Адамсен Тонни
(Тенгстедт Сёрен)
1:1
50'
1:2
Опондо Мозес
68'
Линд Александр
Буш Александер Магнус
 
69'
Куск Каспер
Йоргенсен Себастьян Винтер
 
69'
 
Крузе Давид
72'
 
Геммер Йонас
73'
 
Джаст Элайджа
Anders Jacobsen II
73'
 
Thomas Santos
Джанус Драчманн
81'
Клиттен Лукас
Эстрём Робин
 
81'
Андэрс Дахл
Тенгстедт Сёрен
 
90'
 
Samson Iyede
Опондо Мозес
90'
 
Сигурдарсон Арон
Буус Якоб

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
22
Кристенсен
Лассе
14
Бринк
Марк
6
Маттссон
Пелле
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
10
Тенгстедт
Сёрен
23
Адамсен
Тонни
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
3
Йенсен
Магнус
33
Людвиг
Александр
15
Буус
Якоб
17
Лассен
Миккель
8
Джанус
Драчманн
14
Геммер
Йонас
6
Опондо
Мозес
23
Крузе
Давид
9
Anders
Jacobsen
II
Силькеборг
4-3-2-1
Хорсенс
3-4-2-1

История личных встреч

Силькеборг
Хорсенс

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

СД
3:2
СД
2:1
К
3:2
ТМК
0:0
К
1:1
СД
2:1
СД
0:3
ТМК
1:3
ТМК
2:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:0
СД
3:3
ТМК
0:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
1:3
ПД
1:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
0:1
ТМС
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.35

Среднее время на гол

79
66

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.47

Среднее время на гол

61
61

Всего голов

42
45

Голов в среднем за матч

1.31
1.41

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

68
64

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 2 1
Тенгстедт Сёрен 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опондо Мозес 1 0.5
Anders Jacobsen II 1 0.5

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 1 0
Клиттен Лукас 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Буш Александер Магнус 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киилерик Мальте 1 1
Геммер Йонас 2 0
Крузе Давид 2 0
Делач Матей 1 0
Marcus Hannesbo 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хорсенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хорсенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
0
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хорсенс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1
Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0
Хорсенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0
Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1

Результаты матчей

Силькеборг
Хорсенс

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Хорсенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ольборг
 2 1 0 1 6 - 3 3
3.
Оденсе
 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Хорсенс
 2 1 0 1 2 - 5 3
5.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Силькеборг
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ольборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
5.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Хорсенс
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ольборг
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Хорсенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оденсе
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Силькеборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Ольборг Соуза Аллан II 2
Силькеборг Адамсен Тонни 2
Ольборг Андреасен Лука 1 (1)
Хорсенс Опондо Мозес 1 (1)
Оденсе Сабби Эммануэль 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Киилерик Мальте 1 1
Хорсенс Геммер Йонас 2
Хорсенс Крузе Давид 2
Оденсе Yankubah Minteh 2
Оденсе Хансен Мартин 1
Весь список
  • 92'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 91'
    Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Тактическая замена. Опондо Мозес уходит с поля и его заменяет Samson Iyede
  • Фол, нарушение
    90'
    Пелле Мэттсон наказан за толчок Буус Якоб
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