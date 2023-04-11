Тур: 24. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Mikkel Redder
1:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолAnders Jacobsen II
1:1
47' ГолАдамсен Тонни
1:2
50' ГолОпондо Мозес
69' Желтая карточкаКрузе Давид
72' Желтая карточкаГеммер Йонас
90'+3
Ход матча
10'
47'
1:1
50'
1:2
69'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
14
Бринк
Марк
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
14
Геммер
Йонас
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Samson Iyede
-
28 Alagie Saine
-
-
25 Lukas Wagner
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Хорсенс
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.35
Среднее время на гол
79
66
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.47
Среднее время на гол
61
61
Всего голов
42
45
Голов в среднем за матч
1.31
1.41
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
68
64
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|2
|1
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опондо Мозес
|1
|0.5
|Anders Jacobsen II
|1
|0.5
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бринк Марк
|1
|0
|Клиттен Лукас
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Буш Александер Магнус
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киилерик Мальте
|1
|1
|Геммер Йонас
|2
|0
|Крузе Давид
|2
|0
|Делач Матей
|1
|0
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хорсенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хорсенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
0
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хорсенс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1
Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0
Хорсенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0
Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1
Результаты матчей
Силькеборг
Хорсенс
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Хорсенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|5.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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- — Вылет в Первый дивизион
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|2
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|2
|Ольборг
|Андреасен Лука
|1 (1)
|Хорсенс
|Опондо Мозес
|1 (1)
|Оденсе
|Сабби Эммануэль
|1 (1)
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 1
|Хорсенс
|Геммер Йонас
|2
|Хорсенс
|Крузе Давид
|2
|Оденсе
|Yankubah Minteh
|2
|Оденсе
|Хансен Мартин
|1