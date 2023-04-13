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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 31.
Эносис
0:0
Первый тайм: 7'
Неа Саламина
0'
Эносис
Неа Саламина

История личных встреч

Эносис
Неа Саламина

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

5.3%
52.6%
42.1%
1 победа 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:0
ВД
1:0
ВД
0:1
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
3:5
ПД
2:2
ПД
3:1
Р
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.11
1.6

Среднее время на гол

81
56

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.32
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
71

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 7 0.23
Рушиас Онисифорос 3 0.1
Сильва Луис 3 0.1
Дьявара Кандет 3 0.1
Julien Lamy 2 0.07
Мейра Марсиу 2 0.07
Дрекса Павел 1 0.03
Фернандеш Виктор 1 0.03
Вукчевич Стефан 1 0.03
Эхманн Марко 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Marko Jevremovic 1 (1) 0.03
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 11 (2) 0.37
Сантос Тьяго III 5 0.17
Мигелито 4 0.13
Климович Владислав 3 0.1
Abdelaye Diakite 3 0.1
Michalis Koumouris 3 0.1
Толемесс Флориан 2 0.07
Фелипе Жуан 2 0.07
Zacharias Adoni 2 0.07
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0.07
Даткович Нико 1 0.03
Konstrantinos Serghiou 1 0.03

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Jevremovic 8 0
Вученович Александар 7 0
Мейра Марсиу 7 0
Эхманн Марко 5 1
Вукчевич Стефан 6 0
Сильва Луис 6 0
Demetris Mavroudis 6 0
Adrian Oscar Lucero 5 0
Дрекса Павел 5 0
Константину Константинос 5 0
Antonis Katsiaris 5 0
Fotis Kotsonis 4 0
Костич Иван 3 0
Поликарпу Парис 3 0
Andreas Christofi 3 0
Рушиас Онисифорос 2 0
Дьявара Кандет 2 0
Pantelis Gavriel 2 0
Omer Korsia 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 10 1
Офори Ричард 7 0
Diego Dorregaray 6 0
Карлитуш Тавареш 5 0
Сантос Тьяго III 5 0
Zacharias Adoni 5 0
Jose M.F. Moreno Chico3 5 0
Abdelaye Diakite 3 1
Konstrantinos Serghiou 4 0
Климович Владислав 3 0
Кацикас Георгиос 3 0
Толемесс Флориан 3 0
Andreas Fragkou 3 0
Ботеак Эрик 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Тчаха Серж 2 0
Michalis Koumouris 2 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0

Результаты матчей

Эносис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Неа Саламина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
6
Эносис
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Неа Саламина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

9
19
Эносис
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Неа Саламина
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

13
25

Голы по времени матча

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
0
0%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
46%
6
38%
76-90

Пропущено

18
20
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
5
25%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
4
22%
5
25%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
17%
4
20%
76-90

Забито

13
24
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
3
23%
1
4%
1-15
0
0%
7
29%
29%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
4
31%
2
8%
46-60
4
31%
2
8%
61-75
1
8%
11
46%
76-90

Пропущено

26
20
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
19%
1
5%
1-15
3
12%
3
15%
16-30
6
23%
10
50%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
9
35%
4
20%
76-90

Забито

26
40
7 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 14
14 Не забивали 8
3
12%
4
10%
1-15
1
4%
8
20%
16-30
3
12%
3
8%
31-45
7
27%
5
13%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
7
27%
17
43%
76-90

Пропущено

44
40
24 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
7
16%
6
15%
1-15
7
16%
4
10%
16-30
10
23%
15
38%
31-45
5
11%
4
10%
46-60
3
7%
3
8%
61-75
12
27%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1
АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Неа Саламина - Эносис 2:0 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1

Результаты матчей

Эносис
Неа Саламина

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 47%
1
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 37%
0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Эносис
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
13
3
3
11
1.5
8
8
1
13
2.5
1
15
1
13
3.5
1
15
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
8
6
3
13
1.5
5
9
1
15
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
14
0.5
Больше Меньше
21
9
6
24
1.5
13
17
2
28
2.5
2
28
1
29
3.5
2
28
1
29
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 30 18 9 3 56 - 22 63
2.
АПОЭЛ
 30 18 8 4 43 - 18 62
3.
АЕК Ларнака
 30 18 4 8 48 - 32 58
4.
Пафос
 30 15 10 5 54 - 24 55
5.
Аполлон
 29 16 5 8 40 - 29 53
6.
Омония
 30 14 3 13 41 - 36 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 0:0 31 14 4 13 39 - 42 46
2.
Анортосис
 30 12 7 11 35 - 38 43
3.
АЕЛ Лимаcсол
 30 11 6 13 26 - 29 39
4.
Докса Катокопия
 0:0 31 8 7 16 25 - 41 31
5.
Кармиотисса
 30 8 6 16 28 - 46 30
6.
Эносис
 0:0 31 6 6 19 26 - 44 24
7.
Олимпиакос Никосия
 0:0 31 4 12 15 20 - 42 24
8.
Акритас Хлоракас
 31 4 5 22 24 - 62 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 3 1 30 - 12 36
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
5.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
6.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 0:0 16 8 2 6 23 - 21 26
2.
Анортосис
 15 6 5 4 24 - 21 23
3.
АЕЛ Лимаcсол
 16 7 2 7 15 - 16 23
4.
Кармиотисса
 16 5 3 8 15 - 20 18
5.
Докса Катокопия
 0:0 15 3 4 8 8 - 16 13
6.
Эносис
 0:0 15 3 3 9 13 - 18 12
7.
Акритас Хлоракас
 15 3 1 11 12 - 29 10
8.
Олимпиакос Никосия
 0:0 15 1 7 7 8 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
3.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
4.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 0:0 15 6 2 7 16 - 21 20
2.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
3.
Докса Катокопия
 0:0 16 5 3 8 17 - 25 18
4.
АЕЛ Лимаcсол
 14 4 4 6 11 - 13 16
5.
Олимпиакос Никосия
 0:0 16 3 5 8 12 - 25 14
6.
Кармиотисса
 14 3 3 8 13 - 26 12
7.
Эносис
 0:0 16 3 3 10 13 - 26 12
8.
Акритас Хлоракас
 16 1 4 11 12 - 33 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 11
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 10
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
АЕК Ларнака Томович Ненад 1 8
Арис Лимассол Яго Стив 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Неа Саламина
2.61
3.35
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эносис 0:0 Неа Саламина онлайн

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Эносис
Неа Саламина
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