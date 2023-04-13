Тур: 31.
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаМейра Марсиу
45' Желтая карточкаMichalis Koumouris
80' Желтая карточкаМанджек Жорж
90' Желтая карточкаТчаха Серж
90'+7
Ход матча
22'
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Защитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Julien Lamy
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
92 Edson Silva
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
Эносис
Неа Саламина
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
5.3%
52.6%
42.1%
1 победа 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.89
Среднее время на гол
60
101
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.11
1.6
Среднее время на гол
81
56
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.32
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
71
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|7
|0.23
|Рушиас Онисифорос
|3
|0.1
|Сильва Луис
|3
|0.1
|Дьявара Кандет
|3
|0.1
|Julien Lamy
|2
|0.06
|Мейра Марсиу
|2
|0.06
|Дрекса Павел
|1
|0.03
|Фернандеш Виктор
|1
|0.03
|Вукчевич Стефан
|1
|0.03
|Эхманн Марко
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
|Marko Jevremovic
|1 (1)
|0.03
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|11 (2)
|0.35
|Сантос Тьяго III
|5
|0.16
|Мигелито
|4
|0.13
|Климович Владислав
|3
|0.1
|Abdelaye Diakite
|3
|0.1
|Michalis Koumouris
|3
|0.1
|Толемесс Флориан
|2
|0.06
|Фелипе Жуан
|2
|0.06
|Zacharias Adoni
|2
|0.06
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0.06
|Даткович Нико
|1
|0.03
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0.03
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Jevremovic
|8
|0
|Мейра Марсиу
|8
|0
|Вученович Александар
|7
|0
|Эхманн Марко
|5
|1
|Вукчевич Стефан
|6
|0
|Сильва Луис
|6
|0
|Demetris Mavroudis
|6
|0
|Adrian Oscar Lucero
|5
|0
|Дрекса Павел
|5
|0
|Константину Константинос
|5
|0
|Antonis Katsiaris
|5
|0
|Fotis Kotsonis
|4
|0
|Костич Иван
|3
|0
|Поликарпу Парис
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Рушиас Онисифорос
|2
|0
|Дьявара Кандет
|2
|0
|Pantelis Gavriel
|2
|0
|Omer Korsia
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|11
|1
|Офори Ричард
|7
|0
|Diego Dorregaray
|6
|0
|Карлитуш Тавареш
|5
|0
|Сантос Тьяго III
|5
|0
|Zacharias Adoni
|5
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|5
|0
|Abdelaye Diakite
|3
|1
|Konstrantinos Serghiou
|4
|0
|Климович Владислав
|3
|0
|Кацикас Георгиос
|3
|0
|Толемесс Флориан
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Тчаха Серж
|3
|0
|Michalis Koumouris
|3
|0
|Ботеак Эрик
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Неа Саламина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
6
Эносис
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Неа Саламина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
9
19
Эносис
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Неа Саламина
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
13
25
Голы по времени матча
Забито
13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
0
0%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
46%
6
38%
76-90
Пропущено
18
20
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
5
25%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
4
22%
5
25%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
17%
4
20%
76-90
Забито
13
24
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
3
23%
1
4%
1-15
0
0%
7
29%
29%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
4
31%
2
8%
46-60
4
31%
2
8%
61-75
1
8%
11
46%
76-90
Пропущено
26
20
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
19%
1
5%
1-15
3
12%
3
15%
16-30
6
23%
10
50%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
9
35%
4
20%
76-90
Забито
26
40
7 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 14
15 Не забивали 9
3
12%
4
10%
1-15
1
4%
8
20%
16-30
3
12%
3
8%
31-45
7
27%
5
13%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
7
27%
17
43%
76-90
Пропущено
44
40
24 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
7
16%
6
15%
1-15
7
16%
4
10%
16-30
10
23%
15
38%
31-45
5
11%
4
10%
46-60
3
7%
3
8%
61-75
12
27%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1
АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0 Неа Саламина - Эносис 2:0 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1
Результаты матчей
Эносис
Неа Саламина
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
1
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 35%
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эносис
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
133
312
88
114
115
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
87
313
510
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
2110
625
1318
229
229
130
229
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|30
|18
|4
|8
|48 - 32
|58
|4.
|30
|15
|10
|5
|54 - 24
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|40 - 29
|53
|6.
|30
|14
|3
|13
|41 - 36
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|14
|4
|13
|39 - 42
|46
|2.
|30
|12
|7
|11
|35 - 38
|43
|3.
|30
|11
|6
|13
|26 - 29
|39
|4.
|31
|9
|6
|16
|26 - 41
|33
|5.
|30
|8
|6
|16
|28 - 46
|30
|6.
|31
|6
|6
|19
|26 - 44
|24
|7.
|31
|4
|11
|16
|20 - 43
|23
|8.
|31
|4
|5
|22
|24 - 62
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|23 - 21
|26
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 21
|23
|3.
|16
|7
|2
|7
|15 - 16
|23
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|6.
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|7.
|15
|3
|1
|11
|12 - 29
|10
|8.
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|4.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|16 - 21
|20
|2.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|3.
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|4.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|5.
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|6.
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|7.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|11
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|10
|АЕК Ларнака
|Томович Ненад
|1 8