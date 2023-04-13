  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 31.
Докса Катокопия
1:0
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
30' Желтая карточка
Альсё Бриан
56' Желтая карточка
Ковачевич Боян
75' Желтая карточка
Трайчевски Душко
1:0
87' Гол
Садик Берат
90'+7
Докса Катокопия
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Докса Катокопия
Олимпиакос Никосия

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

25 матчей

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:6
ПД
1:1
ПД
5:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
0:0
К
2:1
К
1:1
Р
1:1
КК
6:0
КК
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
К
3:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2
1.15

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Среднее время на гол

83
83

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.12

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
80

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 7 (3) 0.23
Асанте Эрнест 4 0.13
Анаане Тиджани 3 0.1
Труич Никола 2 0.06
Собчик Алекс 2 0.06
Andreas Karamanolis 2 0.06
Аденон Халед 1 0.03
Бенни Бернарду 1 0.03
Benjamin Asamoah 1 0.03
Ковачевич Боян 1 0.03
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эсселинк Берт 4 0.13
Психас Петрос 3 0.1
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.1
Хендрикс Сэм 2 0.06
Fabrice Nkwoh 2 0.06
Халили Абдул 1 0.03
Дурмишай Фиорин 1 0.03
Дезир Жонель 1 0.03
Мучтарис Стефанос 1 0.03
Шлогар Мартин 1 0.03
Osman Koroma 1 0.03

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 10 0
Аденон Халед 6 1
Садик Берат 6 0
Fawaz Abdullahi 4 1
Стилиану Мариос 4 0
Керла Семир 4 0
Benjamin Asamoah 4 0
Трайчевски Душко 3 0
Труич Никола 3 0
Илич Кристиан 3 0
Шишковски Дамьян 3 0
Бенни Бернарду 3 0
Andreas Karamanolis 3 0
Diego Mesen 1 1
Меска 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Каргбо Ибрагим 1 0
Ояла Юхани 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 7 0
Osman Koroma 7 0
Янну Томас 6 0
Барди Пьер 6 0
Нани II 5 0
Evgenios Kyriakou 5 0
Салли Эдгар 4 0
Мучтарис Стефанос 4 0
Психас Петрос 4 0
Альсё Бриан 4 0
Досис Николаос 4 0
Маркович Саша 3 0
Шлогар Мартин 3 0
Evangelos Kyriakou 2 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Эсселинк Берт 2 0
Халили Абдул 1 0
Якумакис Петрос 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Evagoras Charalambous 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Олимпиакос Никосия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
9
Докса Катокопия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Олимпиакос Никосия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

12
5
Докса Катокопия
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Олимпиакос Никосия
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
26 Не забивали 22
2
22%
3
23%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
6
46%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
4
25%
4
16%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
25%
10
40%
76-90

Забито

17
8
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
4
50%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
8%
2
12%
1-15
4
16%
3
18%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
6
24%
4
24%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Забито

26
21
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 15
5
19%
3
14%
1-15
7
27%
0
0%
16-30
4
15%
5
24%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
2
8%
7
33%
61-75
5
19%
3
14%
76-90

Пропущено

41
42
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 22
4
10%
2
5%
1-15
5
12%
8
19%
16-30
8
20%
8
19%
31-45
7
17%
6
14%
46-60
8
20%
6
14%
61-75
9
22%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1
Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Омония - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1

Результаты матчей

Докса Катокопия
Олимпиакос Никосия

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:2
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 48%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
7
8
3
12
1.5
1
14
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
15
0.5
Больше Меньше
16
15
9
22
1.5
4
27
1
30
2.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 30 18 9 3 56 - 22 63
2.
АПОЭЛ
 30 18 8 4 43 - 18 62
3.
АЕК Ларнака
 30 18 4 8 48 - 32 58
4.
Пафос
 30 15 10 5 54 - 24 55
5.
Аполлон
 29 16 5 8 40 - 29 53
6.
Омония
 30 14 3 13 41 - 36 45

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 31 14 4 13 39 - 42 46
2.
Анортосис
 30 12 7 11 35 - 38 43
3.
АЕЛ Лимаcсол
 30 11 6 13 26 - 29 39
4.
Докса Катокопия
 31 9 6 16 26 - 41 33
5.
Кармиотисса
 30 8 6 16 28 - 46 30
6.
Эносис
 31 6 6 19 26 - 44 24
7.
Олимпиакос Никосия
 31 4 11 16 20 - 43 23
8.
Акритас Хлоракас
 31 4 5 22 24 - 62 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 3 1 30 - 12 36
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
4.
АПОЭЛ
 15 8 5 2 19 - 6 29
5.
Аполлон
 14 9 1 4 22 - 14 28
6.
Арис Лимассол
 14 8 4 2 29 - 12 28

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 16 8 2 6 23 - 21 26
2.
Анортосис
 15 6 5 4 24 - 21 23
3.
АЕЛ Лимаcсол
 16 7 2 7 15 - 16 23
4.
Кармиотисса
 16 5 3 8 15 - 20 18
5.
Докса Катокопия
 15 4 3 8 9 - 16 15
6.
Эносис
 15 3 3 9 13 - 18 12
7.
Акритас Хлоракас
 15 3 1 11 12 - 29 10
8.
Олимпиакос Никосия
 15 1 7 7 8 - 17 10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 15 10 3 2 24 - 12 33
3.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
4.
Пафос
 15 6 6 3 21 - 11 24
5.
АЕК Ларнака
 15 7 1 7 18 - 20 22
6.
Омония
 14 4 1 9 14 - 24 13

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 15 6 2 7 16 - 21 20
2.
Анортосис
 15 6 2 7 11 - 17 20
3.
Докса Катокопия
 16 5 3 8 17 - 25 18
4.
АЕЛ Лимаcсол
 14 4 4 6 11 - 13 16
5.
Олимпиакос Никосия
 16 3 4 9 12 - 26 13
6.
Кармиотисса
 14 3 3 8 13 - 26 12
7.
Эносис
 16 3 3 10 13 - 26 12
8.
Акритас Хлоракас
 16 1 4 11 12 - 33 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 17
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 11
Арис Лимассол Кокорин Александр 11
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 11
Арис Лимассол Сёке Юлиус 11
Кармиотисса Малоне Дион 10
Докса Катокопия Ковачевич Боян 10
АЕК Ларнака Томович Ненад 1 8
Весь список
  • 70'
    Osman Koroma уходит с поля. Дурмишай Фиорин выходит вместо него
  • 67'
    Бенни Бернарду уходит с поля. Benjamin Asamoah выходит вместо него
  • Желтая карточка
    56'
    Bojan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Янну Томас уходит с поля. Fabrice Nkwoh выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Альсё Бриан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Докса Катокопия 1:0 Олимпиакос Никосия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     