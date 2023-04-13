Тур: 31.
1:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаАльсё Бриан
56' Желтая карточкаКовачевич Боян
75' Желтая карточкаТрайчевски Душко
1:0
87' ГолСадик Берат
90'+7
Ход матча
30'
56'
75'
87'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Труич НиколаНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ояла ЮханиЗащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
-
47 Горупец ТониЗащитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
-
31 НаниПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Халили АбдулПолузащитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
-
-
99 Osman Koroma
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
- Нападающий
-
50 Lewis EnohНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nedim Tutic
История личных встреч
Докса Катокопия
Олимпиакос Никосия
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
25 матчей
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2
1.15
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.08
1.08
Среднее время на гол
83
83
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.52
1.12
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
59
80
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|7 (3)
|0.23
|Асанте Эрнест
|4
|0.13
|Анаане Тиджани
|3
|0.1
|Труич Никола
|2
|0.06
|Собчик Алекс
|2
|0.06
|Andreas Karamanolis
|2
|0.06
|Аденон Халед
|1
|0.03
|Бенни Бернарду
|1
|0.03
|Benjamin Asamoah
|1
|0.03
|Ковачевич Боян
|1
|0.03
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эсселинк Берт
|4
|0.13
|Психас Петрос
|3
|0.1
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.1
|Хендрикс Сэм
|2
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.06
|Халили Абдул
|1
|0.03
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.03
|Дезир Жонель
|1
|0.03
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.03
|Шлогар Мартин
|1
|0.03
|Osman Koroma
|1
|0.03
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|10
|0
|Аденон Халед
|6
|1
|Садик Берат
|6
|0
|Fawaz Abdullahi
|4
|1
|Стилиану Мариос
|4
|0
|Керла Семир
|4
|0
|Benjamin Asamoah
|4
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Труич Никола
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|3
|0
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Andreas Karamanolis
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Меска
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Каргбо Ибрагим
|1
|0
|Ояла Юхани
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Эррера Себастьян
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|7
|0
|Osman Koroma
|7
|0
|Янну Томас
|6
|0
|Барди Пьер
|6
|0
|Нани II
|5
|0
|Evgenios Kyriakou
|5
|0
|Салли Эдгар
|4
|0
|Мучтарис Стефанос
|4
|0
|Психас Петрос
|4
|0
|Альсё Бриан
|4
|0
|Досис Николаос
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Шлогар Мартин
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|2
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Эсселинк Берт
|2
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Якумакис Петрос
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
|Evagoras Charalambous
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Олимпиакос Никосия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
9
Докса Катокопия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Олимпиакос Никосия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
12
5
Докса Катокопия
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Олимпиакос Никосия
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
13
14
Голы по времени матча
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
26 Не забивали 22
2
22%
3
23%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
6
46%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
4
25%
4
16%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
25%
10
40%
76-90
Забито
17
8
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
4
50%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
8%
2
12%
1-15
4
16%
3
18%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
6
24%
4
24%
61-75
5
20%
2
12%
76-90
Забито
26
21
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
14 Не забивали 15
5
19%
3
14%
1-15
7
27%
0
0%
16-30
4
15%
5
24%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
2
8%
7
33%
61-75
5
19%
3
14%
76-90
Пропущено
41
42
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 22
4
10%
2
5%
1-15
5
12%
8
19%
16-30
8
20%
8
19%
31-45
7
17%
6
14%
46-60
8
20%
6
14%
61-75
9
22%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1
Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Омония - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1
Результаты матчей
Докса Катокопия
Олимпиакос Никосия
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:2
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Олимпиакос Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
78
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
610
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
1615
922
427
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|9
|3
|56 - 22
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|43 - 18
|62
|3.
|30
|18
|4
|8
|48 - 32
|58
|4.
|30
|15
|10
|5
|54 - 24
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|40 - 29
|53
|6.
|30
|14
|3
|13
|41 - 36
|45
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|14
|4
|13
|39 - 42
|46
|2.
|30
|12
|7
|11
|35 - 38
|43
|3.
|30
|11
|6
|13
|26 - 29
|39
|4.
|31
|9
|6
|16
|26 - 41
|33
|5.
|30
|8
|6
|16
|28 - 46
|30
|6.
|31
|6
|6
|19
|26 - 44
|24
|7.
|31
|4
|11
|16
|20 - 43
|23
|8.
|31
|4
|5
|22
|24 - 62
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|4.
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|5.
|14
|9
|1
|4
|22 - 14
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|23 - 21
|26
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 21
|23
|3.
|16
|7
|2
|7
|15 - 16
|23
|4.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|5.
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|6.
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|7.
|15
|3
|1
|11
|12 - 29
|10
|8.
|15
|1
|7
|7
|8 - 17
|10
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|24 - 12
|33
|3.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|4.
|15
|6
|6
|3
|21 - 11
|24
|5.
|15
|7
|1
|7
|18 - 20
|22
|6.
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|16 - 21
|20
|2.
|15
|6
|2
|7
|11 - 17
|20
|3.
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|4.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|5.
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|6.
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|7.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|8.
|16
|1
|4
|11
|12 - 33
|7
|Пафос
|Жайро
|17
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|11
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|11
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 11
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|11
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|10
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|10
|АЕК Ларнака
|Томович Ненад
|1 8