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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 9'
Ольборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Ольборг
1.77
4.00
5.10
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
17
Тюкосен
Мадс
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
11
Исаксен
Густав
47
Фредерик
Хейсельберг
40
Мантл
Нико
2
Паллесен
Кристоффер
4
Крамер
Ларс
II
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
8
Фоссум
Ивер
14
Хёйхольт
Мальте
23
Бакиз
Юнес
18
Андреасен
Лука
17
Хелениус
Никлас
7
Соуза
Аллан
II
Митьюлланд
4-4-2
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Митьюлланд
Ольборг

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
21.9%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.4%
28.1%
12.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 14 побед

53 матча

54.7%
15.1%
30.2%
29 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

49.1%
30.2%
20.7%
26 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.8%
37.7%
26.5%
19 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

СД
0:0
СД
0:2
ТМК
2:1
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:2
К
3:1
СД
0:1
СД
0:2
ТМК
3:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
0:2
ТМК
0:3
ТМС
0:3
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:0
СД
3:3
СД
0:1
СД
4:1
ТМК
1:0
К
2:3
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:0
СД
2:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
3:0
С
1:2
СЛ
1:3
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.75
1.34

Среднее время на гол

51
66

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.07
1.04

Среднее время на гол

84
86

Всего голов

73
64

Голов в среднем за матч

1.38
1.21

Тотал матчей

2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 77%
Меньше 23%
12
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
12
Больше 23%
Меньше 77%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

65
74

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 9 0.36
Дрейер Андерс 8 (1) 0.32
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.16
Олссон Кристоффер 3 0.12
Систо Пионе 3 0.12
Каба Сори 2 0.08
Симсир Араль 1 0.04
Дюр Николас 1 0.04
Жуниньо 1 0.04
Гартенманн Стефан 1 0.04
Чилуфя Эдвард 1 0.04
Ашур Имам 1 0.04
Фредерик Хейсельберг 1 0.04
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Паулиньо VI 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 6 0.24
Бакиз Юнес 4 0.16
Фоссум Ивер 2 0.08
Андреасен Лука 1 0.04
Андерсен Лукас 1 0.04
Крамер Ларс II 1 0.04
Куск Каспер 1 0.04
Гранли Даниэль 1 0.04
Феррейра Педру 1 0.04
Педерсен Йеппе 1 0.04
Поульсен Андреас 1 0.04
Рамкильде Марко 1 0.04
Росс Матиас 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Альманн Якоб 0 0
Теландер Расмус 0 0
Макарич Милан 0 0
Oliver Ross 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Тюкосен Мадс 5 0
Феррейра Эвандер 4 0
Далсгор Хенрик 2 1
Олссон Кристоффер 3 0
Гартенманн Стефан 3 0
Каба Сори 3 0
Исаксен Густав 3 0
Паулиньо VI 3 0
Жуниньо 1 1
Брумадо Жуниор 1 1
Лоссль Йонас 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Гигович Армин 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Фредерик Хейсельберг 1 0
Бак Виктор 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 6 0
Крамер Ларс II 5 0
Альманн Якоб 4 0
Феррейра Педру 3 0
Бакиз Юнес 3 0
Anosike Ementa 3 0
Теландер Расмус 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Росс Матиас 2 0
Хёйхольт Мальте 2 0
Йоргенсен Каспер 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Андерсен Лукас 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Ольборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
8
Митьюлланд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Ольборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
13

Волевые поражения

26
4
Митьюлланд
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Ольборг
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

2
13

Волевые поражения

31
12

Голы по времени матча

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
4
40%
2
13%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
1
10%
5
31%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Забито

26
9
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
8
31%
4
44%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
6
23%
1
11%
61-75
3
12%
2
22%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
3
19%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
4
31%
3
19%
76-90

Забито

36
25
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
8
22%
5
20%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
5
14%
4
16%
31-45
7
19%
4
16%
46-60
7
19%
4
16%
61-75
4
11%
7
28%
76-90

Пропущено

30
35
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
1
3%
4
11%
1-15
5
17%
1
3%
16-30
7
23%
6
17%
31-45
6
20%
7
20%
46-60
3
10%
9
26%
61-75
8
27%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3
Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1
Ольборг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1
Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3

Результаты матчей

Митьюлланд
Ольборг

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

3:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
3:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
4
8
6
6
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
16
8
9
15
1.5
6
18
6
18
2.5
1
23
2
22
3.5
1
23
1
23
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 24 13 7 4 41 - 23 46
2.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 24 45
3.
Виборг
 24 11 7 6 35 - 26 40
4.
Орхус
 24 11 6 7 28 - 21 39
5.
Раннерс
 24 9 9 6 30 - 31 36
6.
Брондбю
 24 8 6 10 33 - 39 30

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:0 25 8 11 6 36 - 30 35
2.
Оденсе
 24 8 7 9 31 - 43 31
3.
Силькеборг
 24 8 6 10 36 - 38 30
4.
Хорсенс
 24 7 5 12 28 - 42 26
5.
Ольборг
 0:0 25 4 7 14 24 - 36 19
6.
Люнгбю
 24 3 8 13 22 - 38 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 12 8 2 2 24 - 9 26
3.
Раннерс
 12 6 2 4 13 - 13 20
4.
Виборг
 12 5 5 2 16 - 14 20
5.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19
6.
Брондбю
 12 5 3 4 20 - 21 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорсенс
 12 5 3 4 19 - 23 18
2.
Силькеборг
 12 5 2 5 19 - 20 17
3.
Оденсе
 12 4 3 5 14 - 19 15
4.
Митьюлланд
 0:0 13 3 4 6 10 - 17 13
5.
Люнгбю
 12 1 6 5 10 - 19 9
6.
Ольборг
 0:0 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 2 4 19 - 12 20
2.
Орхус
 12 6 2 4 12 - 9 20
3.
Копенгаген
 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Нордшелланн
 12 4 5 3 15 - 11 17
5.
Раннерс
 12 3 7 2 17 - 18 16
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:0 12 5 7 0 26 - 13 22
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 12 3 4 5 17 - 18 13
4.
Ольборг
 0:0 13 3 2 8 15 - 20 11
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 12 2 2 8 9 - 19 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 9 (4)
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Весь список
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    • 4'
      Бакиз Юнес не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Соуза Аллан II из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
    • 4'
      Лоссль Йонас из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 2'
      Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Теландер Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Митьюлланд контролирует мяч.
    • 1'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Ольборг начинает контратаку
    • 1'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Митьюлланд начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Ольборг
    1.77
    4.00
    5.10
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    Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Ольборг онлайн

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    Митьюлланд
    Ольборг
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