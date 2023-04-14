Тур: 25. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Jacob Karlsen
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
73
Жуниньо
17
Тюкосен
Мадс
40
Мантл
Нико
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
10 Ашур ИмамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Митьюлланд
Ольборг
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.3%
21.9%
26 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.4%
28.1%
12.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 14 побед
53 матча
54.7%
15.1%
30.2%
29 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
49.1%
30.2%
20.7%
26 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.8%
37.7%
26.5%
19 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
39
Голов в среднем за матч
1.75
1.34
Среднее время на гол
51
66
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.07
1.04
Среднее время на гол
84
86
Всего голов
73
64
Голов в среднем за матч
1.38
1.21
Тотал матчей
2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 77%
Меньше 23%
12
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
12
Больше 23%
Меньше 77%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
65
74
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|9
|0.36
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.32
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.16
|Олссон Кристоффер
|3
|0.12
|Систо Пионе
|3
|0.12
|Каба Сори
|2
|0.08
|Симсир Араль
|1
|0.04
|Дюр Николас
|1
|0.04
|Жуниньо
|1
|0.04
|Гартенманн Стефан
|1
|0.04
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.04
|Ашур Имам
|1
|0.04
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0.04
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|6
|0.24
|Бакиз Юнес
|4
|0.16
|Фоссум Ивер
|2
|0.08
|Андреасен Лука
|1
|0.04
|Андерсен Лукас
|1
|0.04
|Крамер Ларс II
|1
|0.04
|Куск Каспер
|1
|0.04
|Гранли Даниэль
|1
|0.04
|Феррейра Педру
|1
|0.04
|Педерсен Йеппе
|1
|0.04
|Поульсен Андреас
|1
|0.04
|Рамкильде Марко
|1
|0.04
|Росс Матиас
|1
|0.04
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.04
|Альманн Якоб
|0
|0
|Теландер Расмус
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
|Oliver Ross
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|5
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|1
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Жуниньо
|1
|1
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0
|Бак Виктор
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|6
|0
|Крамер Ларс II
|5
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Феррейра Педру
|3
|0
|Бакиз Юнес
|3
|0
|Anosike Ementa
|3
|0
|Теландер Расмус
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хёйхольт Мальте
|2
|0
|Йоргенсен Каспер
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Андерсен Лукас
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Ольборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
8
Митьюлланд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Ольборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
13
Волевые поражения
26
4
Митьюлланд
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Ольборг
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
2
13
Волевые поражения
31
12
Голы по времени матча
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
4
40%
2
13%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
1
10%
5
31%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Забито
26
9
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
8
31%
4
44%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
6
23%
1
11%
61-75
3
12%
2
22%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
3
19%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
4
31%
3
19%
76-90
Забито
36
25
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
8
22%
5
20%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
5
14%
4
16%
31-45
7
19%
4
16%
46-60
7
19%
4
16%
61-75
4
11%
7
28%
76-90
Пропущено
30
35
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
1
3%
4
11%
1-15
5
17%
1
3%
16-30
7
23%
6
17%
31-45
6
20%
7
20%
46-60
3
10%
9
26%
61-75
8
27%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3
Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1
Ольборг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1
Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3
Результаты матчей
Митьюлланд
Ольборг
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
3:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
3:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
48
66
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
168
915
618
618
123
222
123
123
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|7
|4
|41 - 23
|46
|2.
|24
|14
|3
|7
|47 - 24
|45
|3.
|24
|11
|7
|6
|35 - 26
|40
|4.
|24
|11
|6
|7
|28 - 21
|39
|5.
|24
|9
|9
|6
|30 - 31
|36
|6.
|24
|8
|6
|10
|33 - 39
|30
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|25
|8
|11
|6
|36 - 30
|35
|2.
|24
|8
|7
|9
|31 - 43
|31
|3.
|24
|8
|6
|10
|36 - 38
|30
|4.
|24
|7
|5
|12
|28 - 42
|26
|5.
|0:0
|25
|4
|7
|14
|24 - 36
|19
|6.
|24
|3
|8
|13
|22 - 38
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|24 - 9
|26
|3.
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|4.
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|5.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|2.
|12
|5
|2
|5
|19 - 20
|17
|3.
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|4.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|5.
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|6.
|0:0
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|19 - 12
|20
|2.
|12
|6
|2
|4
|12 - 9
|20
|3.
|12
|6
|1
|5
|23 - 15
|19
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|5.
|12
|3
|7
|2
|17 - 18
|16
|6.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|5
|7
|0
|26 - 13
|22
|2.
|12
|4
|4
|4
|17 - 24
|16
|3.
|12
|3
|4
|5
|17 - 18
|13
|4.
|0:0
|13
|3
|2
|8
|15 - 20
|11
|5.
|12
|2
|2
|8
|12 - 19
|8
|6.
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|9 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|9 (4)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5