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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 7334 Главный судья: Jacob Karlsen
Митьюлланд
1:1
Конец матча
Ольборг
0'
33' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
0:1
42' Гол
Соуза Аллан
59' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
78' Желтая карточка
Теландер Расмус
1:1
82' Гол
Исаксен Густав
87' Желтая карточка
Феррейра Педру
90' Желтая карточка
Фоссум Ивер
90'+5

Ход матча

33'
Тюкосен Мадс
 
42'
0:1
Соуза Аллан
(Гранли Даниэль)
57'
Паулиньо VI
Тюкосен Мадс
 
57'
Симсир Араль
Мартинес Эмилиано
 
57'
Брумадо Жуниор
Фредерик Хейсельберг
 
59'
Брумадо Жуниор
 
62'
 
Андерсен Лукас
Андреасен Лука
62'
 
Феррейра Педру
Бакиз Юнес
75'
Чилуфя Эдвард
Серенсен Оливер
 
78'
 
Теландер Расмус
82'
Исаксен Густав
(Симсир Араль)
1:1
87'
 
Феррейра Педру
88'
 
Рамкильде Марко
Хелениус Никлас
90'
 
Фоссум Ивер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
17
Тюкосен
Мадс
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
11
Исаксен
Густав
47
Фредерик
Хейсельберг
40
Мантл
Нико
2
Паллесен
Кристоффер
4
Крамер
Ларс
II
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
8
Фоссум
Ивер
14
Хёйхольт
Мальте
23
Бакиз
Юнес
18
Андреасен
Лука
17
Хелениус
Никлас
7
Соуза
Аллан
II
Митьюлланд
4-4-2
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Митьюлланд
Ольборг

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
21.9%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.4%
28.1%
12.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 14 побед

53 матча

54.7%
15.1%
30.2%
29 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

49.1%
30.2%
20.7%
26 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.8%
37.7%
26.5%
19 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

СД
0:0
СД
0:2
ТМК
2:1
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:2
К
3:1
СД
0:1
СД
0:2
ТМК
3:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
0:2
ТМК
0:3
ТМС
0:3
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:0
СД
3:3
СД
0:1
СД
4:1
ТМК
1:0
К
2:3
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:0
СД
2:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
3:0
С
1:2
СЛ
1:3
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.75
1.34

Среднее время на гол

51
66

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.07
1.04

Среднее время на гол

84
86

Всего голов

73
64

Голов в среднем за матч

1.38
1.21

Тотал матчей

2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 77%
Меньше 23%
12
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
12
Больше 23%
Меньше 77%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

65
74

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 10 0.4
Дрейер Андерс 8 (1) 0.32
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.16
Олссон Кристоффер 3 0.12
Систо Пионе 3 0.12
Каба Сори 2 0.08
Симсир Араль 1 0.04
Дюр Николас 1 0.04
Жуниньо 1 0.04
Гартенманн Стефан 1 0.04
Чилуфя Эдвард 1 0.04
Ашур Имам 1 0.04
Фредерик Хейсельберг 1 0.04
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Паулиньо VI 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 7 0.28
Бакиз Юнес 4 0.16
Фоссум Ивер 2 0.08
Андреасен Лука 1 0.04
Андерсен Лукас 1 0.04
Гранли Даниэль 1 0.04
Крамер Ларс II 1 0.04
Куск Каспер 1 0.04
Феррейра Педру 1 0.04
Педерсен Йеппе 1 0.04
Поульсен Андреас 1 0.04
Рамкильде Марко 1 0.04
Росс Матиас 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Альманн Якоб 0 0
Теландер Расмус 0 0
Макарич Милан 0 0
Oliver Ross 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Тюкосен Мадс 6 0
Феррейра Эвандер 4 0
Далсгор Хенрик 2 1
Брумадо Жуниор 2 1
Олссон Кристоффер 3 0
Гартенманн Стефан 3 0
Каба Сори 3 0
Исаксен Густав 3 0
Паулиньо VI 3 0
Жуниньо 1 1
Лоссль Йонас 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Гигович Армин 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Фредерик Хейсельберг 1 0
Бак Виктор 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 6 0
Крамер Ларс II 5 0
Альманн Якоб 4 0
Феррейра Педру 4 0
Теландер Расмус 3 0
Бакиз Юнес 3 0
Anosike Ementa 3 0
Поульсен Андреас 2 0
Росс Матиас 2 0
Хёйхольт Мальте 2 0
Йоргенсен Каспер 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Андерсен Лукас 1 0
Фоссум Ивер 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Ольборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
9
Митьюлланд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Ольборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
13

Волевые поражения

26
4
Митьюлланд
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Ольборг
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

2
13

Волевые поражения

32
13

Голы по времени матча

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
5
29%
29%
31-45
4
36%
2
12%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
4
22%
6
30%
76-90

Забито

26
9
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
8
31%
4
44%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
6
23%
1
11%
61-75
3
12%
2
22%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
3
19%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
4
31%
3
19%
76-90

Забито

37
26
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
8
22%
5
19%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
7
19%
4
15%
46-60
7
19%
4
15%
61-75
5
14%
7
27%
76-90

Пропущено

31
36
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
1
3%
4
11%
1-15
5
16%
1
3%
16-30
8
26%
6
17%
31-45
6
19%
7
19%
46-60
3
10%
9
25%
61-75
8
26%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3
Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1
Ольборг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1
Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3

Результаты матчей

Митьюлланд
Ольборг

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

3:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
2
11
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
5
1.5
4
9
6
6
2.5
1
12
2
10
3.5
1
12
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
17
8
9
16
1.5
6
19
6
19
2.5
1
24
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 24 13 7 4 41 - 23 46
2.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 24 45
3.
Виборг
 24 11 7 6 35 - 26 40
4.
Орхус
 24 11 6 7 28 - 21 39
5.
Раннерс
 24 9 9 6 30 - 31 36
6.
Брондбю
 24 8 6 10 33 - 39 30

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 25 8 11 6 37 - 31 35
2.
Оденсе
 24 8 7 9 31 - 43 31
3.
Силькеборг
 24 8 6 10 36 - 38 30
4.
Хорсенс
 24 7 5 12 28 - 42 26
5.
Ольборг
 25 4 7 14 25 - 37 19
6.
Люнгбю
 24 3 8 13 22 - 38 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 12 8 2 2 24 - 9 26
3.
Раннерс
 12 6 2 4 13 - 13 20
4.
Виборг
 12 5 5 2 16 - 14 20
5.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19
6.
Брондбю
 12 5 3 4 20 - 21 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорсенс
 12 5 3 4 19 - 23 18
2.
Силькеборг
 12 5 2 5 19 - 20 17
3.
Оденсе
 12 4 3 5 14 - 19 15
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 12 1 6 5 10 - 19 9
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 2 4 19 - 12 20
2.
Орхус
 12 6 2 4 12 - 9 20
3.
Копенгаген
 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Нордшелланн
 12 4 5 3 15 - 11 17
5.
Раннерс
 12 3 7 2 17 - 18 16
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 12 5 7 0 26 - 13 22
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 12 3 4 5 17 - 18 13
4.
Ольборг
 13 3 2 8 16 - 21 11
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 12 2 2 8 9 - 19 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 10 (2)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 48%, Ольборг: 52%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 95'
    Шанс! Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
  • 95'
    Чилуфя Эдвард из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Желтая карточка
    95'
    Фоссум Ивер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
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    Где смотреть матч Митьюлланд 1:1 Ольборг онлайн

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