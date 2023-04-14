Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Хорошую попытку сделал Чилуфя Эдвард . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Соуза Аллан II получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Соуза Аллан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Арал Симсир сделал результативную передачу.

82' Г О О О О Л - Исаксен Густав из команды Митьюлланд левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

82' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Хорошую попытку сделал Андерсен Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Соуза Аллан II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Арал Симсир бьет со штрафного в створ, но Нико Мантль держит все под контролем

78' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Ох, нехорошо это выглядит. Теландер Расмус получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Теландер Расмус получил желтую карточку от судьи

77' Гартенманн Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Теландер Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Ольборг

73' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Матч остановлен

71' Хорошую попытку сделал Олссон Кристоффер . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Митьюлланд

67' Хёйхольт Мальте из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Хелениус Никлас бьет со штрафного в створ, но Йонас Лессль держит все под контролем

63' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Брумадо Жуниор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Тактическая замена. Emiliano Martinez уходит с поля и его заменяет Арал Симсир

59' Хёйхольт Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Паллесен Кристоффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Хёйхольт Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Ольборг

54' Шанс! Жуниньо из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо

53' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хёйхольт Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Ольборг

52' Оооо... вот это был удар! Исаксен Густав должен был забить с этой позиции.

52' Исаксен Густав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

46' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника