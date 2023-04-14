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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Рид
1:1
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
15' Желтая карточка
Лутовац Александар
23' Желтая карточка
Лакнер Маркус
0:1
28' Гол
Прица Тим
41' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
1:1
43' Гол
Tin Plavotic
69' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
90'+5
1
Радлингер
Самуэль
15
Matthias
Gragger
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
77
Лутовац
Александар
3
Юришич
Роко
66
David
Ungar
8
Michael
Martin
17
Philipp
Pomer
14
Belmin
Beganovic
9
Шаби
Сейфедин
13
Ожегович
Беньямин
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
17
Нашбергер
Йоханнес
77
Эртльталер
Юлиус
7
Забитцер
Томас
33
Прица
Тим
Рид
3-4-2-1
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Рид
Сваровски Тироль

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:3
Б
3:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
3:2
ТМК
1:2
ВЛ
0:3
ВЛ
2:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.43
1.63

Среднее время на гол

37
55

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.93
1.53

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

46
58

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 3 0.12
Моншайн Кристоф 3 (2) 0.12
Нутц Штефан 2 0.08
Philipp Pomer 2 0.08
Leo Mikic 2 0.08
Matthias Gragger 2 0.08
Шаби Сейфедин 2 (1) 0.08
Висмейер Юлиан 1 0.04
Юришич Роко 0 0
Michael Martin 0 0
Belmin Beganovic 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 8 (2) 0.32
Прелец Ник 6 0.24
Забитцер Томас 4 (1) 0.16
Огринец Санди 3 0.12
Мюллер Валентино 3 0.12
Рогель Жан 3 0.12
Шульц Кофи 2 0.08
Зульцбахер Лукас 1 0.04
Ринальди Лаутаро 1 0.04
Форст Джастин 1 0.04
Бехоунек Рафаэл 1 0.04
Alexander Ranacher 1 0.04
Felix Bacher 1 0.04
Эртльталер Юлиус 1 0.04
Томич Денис 1 0.04
Блуме Брор 0 0
Dominik Stumberger 0 0
Скрбо Стефан 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 3 2
David Ungar 3 2
Лакнер Маркус 4 1
Кронбергер Лука 4 1
Michael Martin 5 0
Цигль Марсель 3 0
Моншайн Кристоф 3 0
Юришич Роко 3 0
Denizcan Cosgun 3 0
Tin Plavotic 1 1
Шаби Сейфедин 2 0
Philipp Pomer 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кингсли Майкл 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Нутц Штефан 1 0
Лутовац Александар 1 0
Jonas Wendlinger 1 0
Diego Madritsch 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 4 2
Зульцбахер Лукас 6 0
Бехоунек Рафаэл 5 0
Мюллер Валентино 4 0
Огринец Санди 3 0
Прица Тим 3 0
Прелец Ник 3 0
Эртльталер Юлиус 3 0
Блуме Брор 2 0
Ринальди Лаутаро 2 0
Шульц Кофи 2 0
Забитцер Томас 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Alexander Ranacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Устюндаг Джем 1 0
Томич Денис 1 0

Результаты матчей

Рид
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сваровски Тироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

11
4
Рид
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сваровски Тироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

6
13
Рид
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Сваровски Тироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
21

Волевые поражения

17
17

Голы по времени матча

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
8%
2
10%
1-15
4
31%
2
10%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
15%
5
25%
76-90

Пропущено

19
18
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
21%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
4
22%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
0
0%
5
28%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
2
29%
6
33%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
11%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
3
19%
9
45%
76-90

Забито

20
38
11 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
1
5%
7
18%
1-15
5
25%
5
13%
16-30
5
25%
11
29%
31-45
3
15%
5
13%
46-60
1
5%
3
8%
61-75
5
25%
7
18%
76-90

Пропущено

35
38
14 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
5
14%
5
13%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
4
11%
8
21%
46-60
9
26%
2
5%
61-75
8
23%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0
Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1 Рид - Фёрст Вена 6:1 Рид - Ческе-Будеёвице 3:3 Рапид Вена - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5

Результаты матчей

Рид
Сваровски Тироль

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
4 раза 16%
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рид
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
2
11
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
9
4
2
10
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
17
8
4
21
1.5
11
14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 24 18 5 1 55 - 16 31
2.
Штурм
 24 15 6 3 41 - 18 27
3.
ЛАСК
 24 11 9 4 42 - 31 23
4.
Рапид Вена
 24 11 3 10 38 - 30 19
5.
Аустрия Вена
 24 10 7 7 42 - 36 18
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 24 9 3 12 36 - 46 15

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 24 9 6 9 31 - 37 19
2.
Сваровски Тироль
 25 9 5 11 37 - 39 18
3.
Вольфсбергер
 24 7 3 14 36 - 45 13
4.
Хартберг
 24 6 3 15 25 - 44 12
5.
Альтах
 24 5 5 14 23 - 45 11
6.
Рид
 25 4 7 14 18 - 37 10

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 12 7 5 0 22 - 7 26
2.
ЛАСК
 12 6 3 3 21 - 18 21
3.
Рапид Вена
 12 6 1 5 21 - 15 19
4.
Штурм
 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 12 6 3 3 21 - 15 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 12 4 1 7 13 - 20 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 12 3 3 6 13 - 18 12
2.
Хартберг
 12 3 2 7 14 - 23 11
3.
Аустрия Лустенау
 12 6 3 3 20 - 19 7
4.
Вольфсбергер
 12 2 1 9 16 - 25 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 12 4 3 5 17 - 21 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 12 6 5 1 18 - 8 23
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 12 5 2 5 23 - 26 17
3.
Аустрия Вена
 12 4 4 4 21 - 21 16
4.
Ред Булл Зальцбург
 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 12 5 6 1 21 - 13 2
6.
Рапид Вена
 12 5 2 5 17 - 15 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 12 3 3 6 11 - 18 12
3.
Рид
 12 2 2 8 6 - 17 8
4.
Вольфсбергер
 12 5 2 5 20 - 20 6
5.
Хартберг
 12 3 1 8 11 - 21 1
6.
Альтах
 12 2 2 8 10 - 27 -1

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 15 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 13 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 6
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Philipp Pomer сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Tin Plavotic бьет в цель!
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