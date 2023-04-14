Тур: 25. Стадион: Josko Arena.
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаЛутовац Александар
23' Желтая карточкаЛакнер Маркус
0:1
28' ГолПрица Тим
41' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
1:1
43' ГолTin Plavotic
69' Желтая карточкаБехоунек Рафаэл
90'+5
Ход матча
23'
28'
0:1
41'
43'
1:1
69'
24
Tin
Plavotic
66
David
Ungar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 David UngarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
71 Ланг КристофПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Leo Mikic
-
-
19 Julian Turi
-
Главный тренер: Maximilian Senft
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
21 Рогель ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Рид
Сваровски Тироль
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.43
1.63
Среднее время на гол
37
55
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.93
1.53
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
46
58
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|3
|0.12
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.12
|Нутц Штефан
|2
|0.08
|Philipp Pomer
|2
|0.08
|Leo Mikic
|2
|0.08
|Matthias Gragger
|2
|0.08
|Шаби Сейфедин
|2 (1)
|0.08
|Висмейер Юлиан
|1
|0.04
|Юришич Роко
|0
|0
|Michael Martin
|0
|0
|Belmin Beganovic
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|8 (2)
|0.32
|Прелец Ник
|6
|0.24
|Забитцер Томас
|4 (1)
|0.16
|Огринец Санди
|3
|0.12
|Мюллер Валентино
|3
|0.12
|Рогель Жан
|3
|0.12
|Шульц Кофи
|2
|0.08
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.04
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.04
|Форст Джастин
|1
|0.04
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.04
|Alexander Ranacher
|1
|0.04
|Felix Bacher
|1
|0.04
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.04
|Томич Денис
|1
|0.04
|Блуме Брор
|0
|0
|Dominik Stumberger
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|3
|2
|David Ungar
|3
|2
|Лакнер Маркус
|4
|1
|Кронбергер Лука
|4
|1
|Michael Martin
|5
|0
|Цигль Марсель
|3
|0
|Моншайн Кристоф
|3
|0
|Юришич Роко
|3
|0
|Denizcan Cosgun
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|Шаби Сейфедин
|2
|0
|Philipp Pomer
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кингсли Майкл
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лутовац Александар
|1
|0
|Jonas Wendlinger
|1
|0
|Diego Madritsch
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|4
|2
|Зульцбахер Лукас
|6
|0
|Бехоунек Рафаэл
|5
|0
|Мюллер Валентино
|4
|0
|Огринец Санди
|3
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|Блуме Брор
|2
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Alexander Ranacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Устюндаг Джем
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Рид
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сваровски Тироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
11
4
Рид
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сваровски Тироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
6
13
Рид
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Сваровски Тироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
21
Волевые поражения
17
17
Голы по времени матча
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
8%
2
10%
1-15
4
31%
2
10%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
15%
5
25%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
21%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
4
22%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
0
0%
5
28%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
2
29%
6
33%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
11%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
3
19%
9
45%
76-90
Забито
20
38
11 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
1
5%
7
18%
1-15
5
25%
5
13%
16-30
5
25%
11
29%
31-45
3
15%
5
13%
46-60
1
5%
3
8%
61-75
5
25%
7
18%
76-90
Пропущено
35
38
14 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
5
14%
5
13%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
4
11%
8
21%
46-60
9
26%
2
5%
61-75
8
23%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0
Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1 Рид - Фёрст Вена 6:1 Рид - Ческе-Будеёвице 3:3 Рапид Вена - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5
Результаты матчей
Рид
Сваровски Тироль
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
4 раза 16%
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рид
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
211
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
94
210
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
178
421
1114
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|5
|1
|55 - 16
|31
|2.
|24
|15
|6
|3
|41 - 18
|27
|3.
|24
|11
|9
|4
|42 - 31
|23
|4.
|24
|11
|3
|10
|38 - 30
|19
|5.
|24
|10
|7
|7
|42 - 36
|18
|6.
|24
|9
|3
|12
|36 - 46
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|9
|6
|9
|31 - 37
|19
|2.
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|18
|3.
|24
|7
|3
|14
|36 - 45
|13
|4.
|24
|6
|3
|15
|25 - 44
|12
|5.
|24
|5
|5
|14
|23 - 45
|11
|6.
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|10
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|2.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|3.
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|4.
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|12
|4
|1
|7
|13 - 20
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|2.
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|7
|4.
|12
|2
|1
|9
|16 - 25
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|5
|1
|18 - 8
|23
|2.
|12
|5
|2
|5
|23 - 26
|17
|3.
|12
|4
|4
|4
|21 - 21
|16
|4.
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|12
|5
|6
|1
|21 - 13
|2
|6.
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|3.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|4.
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|6
|5.
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|1
|6.
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|-1
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|15 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|12 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 6
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 4