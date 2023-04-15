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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Хартберг
2:2
Конец матча
Альтах
0'
0:1
10' Гол
Гугганиг Лукас
0:2
33' Гол
Jan Jurcec
42' Желтая карточка
Эдокполор Носа Ийобоса
1:2
58' Гол
Хайль Юрген
2:2
63' Гол
Прокоп Доминик
71' Желтая карточка
Заллингер Рафаэль
71' Желтая карточка
Felix Strauss
73' Желтая карточка
Sebastian Aigner
85' Желтая карточка
Йегер Лукас
90'+5
35
Заллингер
Рафаэль
23
Кайнц
Тобиас
31
Роттер
Томас
16
Зоннляйтнер
Марио
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
33
Фризер
Доминик
45
Mamadou
Sangare
28
Хайль
Юрген
10
Афдияй
Донис
70
Провиденс
Рубен
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
30
David
Herold
27
Хаудум
Штефан
23
Йегер
Лукас
34
Турнвальд
Мануэль
7
Бишоф
Ной
28
Jan
Jurcec
9
Нухиу
Атдхи
Хартберг
4-1-4-1
Альтах
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
Альтах

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
81.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед

35 матчей

22.9%
20%
57.1%
8 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.1%
34.3%
48.6%
6 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
10 побед 5 ничьих 20 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:1
Б
4:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:1
ЭЛ
3:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:2
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.06
0.88

Среднее время на гол

85
102

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

2.47
1.56

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

1.74
1.23

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 6 (3) 0.24
Афдияй Донис 3 0.12
Провиденс Рубен 3 0.12
Айдын Окан 3 0.12
Прокоп Доминик 3 0.12
Хайль Юрген 2 0.08
Фадингер Лукас 2 0.08
Кривак Рене 2 0.08
Фризер Доминик 1 0.04
Альмог Эйлон 1 0.04
Matija Horvat 1 0.04
Фаркаш Патрик 0 0
Роттер Томас 0 0
Штурм Филипп 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 9 0.36
Тибиди Алексис 5 0.2
Бишоф Ной 3 0.12
Jan Jurcec 2 0.08
Форсон Аманква 1 0.04
Тартаротти Йоханнес 1 0.04
Йегер Лукас 1 0.04
Гугганиг Лукас 1 0.04
Mike-Steven Baehre 1 0.04
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 4 1
Хайль Юрген 5 0
Фадингер Лукас 5 0
Фаркаш Патрик 4 0
Роттер Томас 4 0
Фризер Доминик 4 0
Провиденс Рубен 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Свете Рене 3 0
Диаките Усман 2 0
Manuel Pfeifer 2 0
Кривак Рене 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Прокоп Доминик 1 0
Афдияй Донис 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Штурм Филипп 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдокполор Носа Ийобоса 7 1
Нухиу Атдхи 6 1
Йегер Лукас 7 0
Felix Strauss 6 0
Райтер Доминик 3 1
Тибиди Алексис 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Гугганиг Лукас 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Форсон Аманква 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Нимага Бакари 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Букта Чаба 1 0
Бишоф Ной 1 0
Amir Abdijanovic 1 0
David Herold 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Хартберг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Альтах
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

11
6
Хартберг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Альтах
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

7
7
Хартберг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Альтах
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

22
17

Волевые поражения

18
13

Голы по времени матча

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
1
6%
3
25%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
5
29%
29%
3
25%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

24
29
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
13%
5
17%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
7
29%
29%
5
17%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
6
25%
9
31%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
9%
3
25%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
3
16%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
5
24%
5
26%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
4
19%
5
26%
76-90

Забито

28
24
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
2
7%
6
25%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
4
14%
3
13%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
7
25%
5
21%
61-75
6
21%
4
17%
76-90

Пропущено

45
48
21 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
4
9%
8
17%
1-15
5
11%
4
8%
16-30
12
27%
7
15%
31-45
8
18%
9
19%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
10
22%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2 Хартберг - Флоридсдорфер 1:3 Хартберг - Рапид Вена 1:2
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0

Результаты матчей

Хартберг
Альтах

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
6
2
10
1.5
3
10
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
16
9
8
17
1.5
6
19
2
23
2.5
3
22

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 24 18 5 1 55 - 16 31
2.
Штурм
 24 15 6 3 41 - 18 27
3.
ЛАСК
 24 11 9 4 42 - 31 23
4.
Рапид Вена
 24 11 3 10 38 - 30 19
5.
Аустрия Вена
 24 10 7 7 42 - 36 18
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 24 9 3 12 36 - 46 15

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 25 9 6 10 32 - 40 19
2.
Сваровски Тироль
 25 9 5 11 37 - 39 18
3.
Вольфсбергер
 25 8 3 14 39 - 46 16
4.
Хартберг
 25 6 4 15 27 - 46 13
5.
Альтах
 25 5 6 14 25 - 47 12
6.
Рид
 25 4 7 14 18 - 37 10

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 12 7 5 0 22 - 7 26
2.
ЛАСК
 12 6 3 3 21 - 18 21
3.
Рапид Вена
 12 6 1 5 21 - 15 19
4.
Штурм
 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 12 6 3 3 21 - 15 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 12 4 1 7 13 - 20 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 12 3 3 6 13 - 18 12
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 12 2 1 9 16 - 25 7
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 12 4 3 5 17 - 21 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 12 6 5 1 18 - 8 23
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 12 5 2 5 23 - 26 17
3.
Аустрия Вена
 12 4 4 4 21 - 21 16
4.
Ред Булл Зальцбург
 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 12 5 6 1 21 - 13 2
6.
Рапид Вена
 12 5 2 5 17 - 15 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 12 3 3 6 11 - 18 12
3.
Вольфсбергер
 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 12 2 2 8 6 - 17 8
5.
Хартберг
 12 3 1 8 11 - 21 1
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 15 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 13 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 13 (1)
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Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Аустрия Лустенау Dario Grujic 2 4
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Хартберг 2:2 Альтах онлайн

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