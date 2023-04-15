Тур: 25. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0'
0:1
10' ГолГугганиг Лукас
0:2
33' ГолJan Jurcec
42' Желтая карточкаЭдокполор Носа Ийобоса
1:2
58' ГолХайль Юрген
2:2
63' ГолПрокоп Доминик
71' Желтая карточкаЗаллингер Рафаэль
71' Желтая карточкаFelix Strauss
73' Желтая карточкаSebastian Aigner
85' Желтая карточкаЙегер Лукас
90'+5
Ход матча
10'
33'
0:2
58'
1:2
63'
2:2
71'
73'
85'
23
Кайнц
Тобиас
31
Роттер
Томас
28
Хайль
Юрген
10
Афдияй
Донис
13
Касали
Тино
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 David HeroldЗащитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Хартберг
Альтах
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
81.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед
35 матчей
22.9%
20%
57.1%
8 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.1%
34.3%
48.6%
6 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
10 побед 5 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.06
0.88
Среднее время на гол
85
102
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
2.47
1.56
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
1.74
1.23
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
51
73
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (3)
|0.24
|Афдияй Донис
|3
|0.12
|Провиденс Рубен
|3
|0.12
|Айдын Окан
|3
|0.12
|Прокоп Доминик
|3
|0.12
|Хайль Юрген
|2
|0.08
|Фадингер Лукас
|2
|0.08
|Кривак Рене
|2
|0.08
|Фризер Доминик
|1
|0.04
|Альмог Эйлон
|1
|0.04
|Matija Horvat
|1
|0.04
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Роттер Томас
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|9
|0.36
|Тибиди Алексис
|5
|0.2
|Бишоф Ной
|3
|0.12
|Jan Jurcec
|2
|0.08
|Форсон Аманква
|1
|0.04
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.04
|Йегер Лукас
|1
|0.04
|Гугганиг Лукас
|1
|0.04
|Mike-Steven Baehre
|1
|0.04
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|4
|1
|Хайль Юрген
|5
|0
|Фадингер Лукас
|5
|0
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Роттер Томас
|4
|0
|Фризер Доминик
|4
|0
|Провиденс Рубен
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Диаките Усман
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|2
|0
|Кривак Рене
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Прокоп Доминик
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдокполор Носа Ийобоса
|7
|1
|Нухиу Атдхи
|6
|1
|Йегер Лукас
|7
|0
|Felix Strauss
|6
|0
|Райтер Доминик
|3
|1
|Тибиди Алексис
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Гугганиг Лукас
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Букта Чаба
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
|Amir Abdijanovic
|1
|0
|David Herold
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Альтах
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
11
6
Хартберг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Альтах
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
7
7
Хартберг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Альтах
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
22
17
Волевые поражения
18
13
Голы по времени матча
Забито
17
12
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
1
6%
3
25%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
5
29%
29%
3
25%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
24
29
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
13%
5
17%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
7
29%
29%
5
17%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
6
25%
9
31%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
9%
3
25%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
3
16%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
5
24%
5
26%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
4
19%
5
26%
76-90
Забито
28
24
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
2
7%
6
25%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
4
14%
3
13%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
7
25%
5
21%
61-75
6
21%
4
17%
76-90
Пропущено
45
48
21 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
4
9%
8
17%
1-15
5
11%
4
8%
16-30
12
27%
7
15%
31-45
8
18%
9
19%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
10
22%
14
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2 Хартберг - Флоридсдорфер 1:3 Хартберг - Рапид Вена 1:2
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0
Результаты матчей
Хартберг
Альтах
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
67
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
76
210
310
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
169
817
619
223
322
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|5
|1
|55 - 16
|31
|2.
|24
|15
|6
|3
|41 - 18
|27
|3.
|24
|11
|9
|4
|42 - 31
|23
|4.
|24
|11
|3
|10
|38 - 30
|19
|5.
|24
|10
|7
|7
|42 - 36
|18
|6.
|24
|9
|3
|12
|36 - 46
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|9
|6
|10
|32 - 40
|19
|2.
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|18
|3.
|25
|8
|3
|14
|39 - 46
|16
|4.
|25
|6
|4
|15
|27 - 46
|13
|5.
|25
|5
|6
|14
|25 - 47
|12
|6.
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|10
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|2.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|3.
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|4.
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|12
|4
|1
|7
|13 - 20
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|12
|2
|1
|9
|16 - 25
|7
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|5
|1
|18 - 8
|23
|2.
|12
|5
|2
|5
|23 - 26
|17
|3.
|12
|4
|4
|4
|21 - 21
|16
|4.
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|12
|5
|6
|1
|21 - 13
|2
|6.
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|5.
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|1
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|15 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|13 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|2 4