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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Люнгбю
1:1
Первый тайм: 44'
Хорсенс
0'
1:0
25' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
1:1
29' Гол
Thomas Santos
41' Желтая карточка
Джанус Драчманн
41' Желтая карточка
Гюткьяер Фредерик

Ход матча

14'
 
Thomas Santos
Буус Якоб
25'
Магнуссон Сайвар-Атли
(Хамалайнен Брайан)
1:0
29'
1:1
Thomas Santos
41'
 
Джанус Драчманн
41'
Гюткьяер Фредерик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Хорсенс
2.45
4.90
9.50
Все Коэффициенты
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
29
Lucas
Boel
Hey
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
10
Чорлу
Резан
30
Ромер
Марсель
13
Винтер
Каспер
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
3
Йенсен
Магнус
33
Людвиг
Александр
15
Буус
Якоб
17
Лассен
Миккель
8
Джанус
Драчманн
23
Крузе
Давид
6
Опондо
Мозес
27
Джаст
Элайджа
9
Anders
Jacobsen
II
Люнгбю
4-4-2
Хорсенс
3-4-2-1

История личных встреч

Люнгбю
Хорсенс

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

34 матча

29.4%
17.6%
53%
10 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:2
СД
3:4
СД
1:3
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:1
С
0:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
СЛ
4:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.29
1.12

Среднее время на гол

69
80

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.53
1.35

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

48
42

Голов в среднем за матч

1.41
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магнуссон Сайвар-Атли 4 0.16
Гюткьяер Фредерик 4 0.16
Йоргенсен Каспер 4 0.16
Финнбогасон Альфред 3 0.12
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.08
Чорлу Резан 2 0.08
Нильсен Эмиль 2 0.08
Риис Кристиан 1 0.04
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнссон Кольбейн 0 0
Ромер Марсель 0 0
Теллуфсен Расмус 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0
William Kumado 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 6 (1) 0.24
Сигурдарсон Арон 6 (4) 0.24
Мусонда Лубамба 3 0.12
Йенсен Магнус 3 0.12
Опондо Мозес 2 0.08
Thomas Santos 2 0.08
Макиенок Симон 1 0.04
Геммер Йонас 1 0.04
Лассен Миккель 1 0.04
Гомес Джеймс 1 0.04
Крузе Давид 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуквуани Точи 6 0
Винтер Каспер 6 0
Ромер Марсель 5 0
Бьеллан Андреас 4 0
Магнуссон Сайвар-Атли 4 0
Вестергорд Магнус 4 0
Mathias Kristensen2 4 0
Гюткьяер Фредерик 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Чорлу Резан 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Lucas Boel Hey 2 0
Грегор Паскаль 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Gustav Mortensen 1 0
Freyr Alexandersson 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киилерик Мальте 5 1
Сигурдарсон Арон 5 0
Йенсен Магнус 5 0
Гомес Джеймс 3 1
Геммер Йонас 4 0
Мусонда Лубамба 4 0
Лассен Миккель 3 0
Крузе Давид 3 0
Людвиг Александр 1 1
Делач Матей 2 0
Anders Jacobsen II 2 0
Опондо Мозес 2 0
Thomas Santos 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Джанус Драчманн 1 0
Samson Iyede 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Marcus Hannesbo 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Хорсенс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

9
5
Люнгбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Хорсенс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

9
17
Люнгбю
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Хорсенс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

18
22

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

19
20
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
6
32%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
6
32%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
16%
3
15%
76-90

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
5
42%
5
28%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
11%
5
21%
1-15
5
26%
5
21%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
5
26%
2
8%
76-90

Забито

22
26
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
14%
3
12%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
3
14%
6
23%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
7
32%
6
23%
76-90

Пропущено

38
44
17 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 19
8
21%
7
16%
1-15
5
13%
10
23%
16-30
4
11%
7
16%
31-45
8
21%
10
23%
46-60
5
13%
5
11%
61-75
8
21%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3
Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1
Хорсенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4
Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2

Результаты матчей

Люнгбю
Хорсенс

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Хорсенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
5
7
1
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
2
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
15
9
5
19
1.5
7
17
3
21
2.5
4
20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 24 13 7 4 41 - 23 46
2.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 24 45
3.
Виборг
 24 11 7 6 35 - 26 40
4.
Орхус
 24 11 6 7 28 - 21 39
5.
Раннерс
 24 9 9 6 30 - 31 36
6.
Брондбю
 24 8 6 10 33 - 39 30

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 25 8 11 6 37 - 31 35
2.
Оденсе
 0:0 25 8 8 9 31 - 43 32
3.
Силькеборг
 0:0 25 8 7 10 36 - 38 31
4.
Хорсенс
 1:1 25 7 6 12 29 - 43 27
5.
Ольборг
 25 4 7 14 25 - 37 19
6.
Люнгбю
 1:1 25 3 9 13 23 - 39 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 12 8 2 2 24 - 9 26
3.
Раннерс
 12 6 2 4 13 - 13 20
4.
Виборг
 12 5 5 2 16 - 14 20
5.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19
6.
Брондбю
 12 5 3 4 20 - 21 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорсенс
 1:1 12 5 3 4 19 - 23 18
2.
Силькеборг
 0:0 12 5 2 5 19 - 20 17
3.
Оденсе
 0:0 13 4 4 5 14 - 19 16
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 1:1 13 1 7 5 11 - 20 10
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 2 4 19 - 12 20
2.
Орхус
 12 6 2 4 12 - 9 20
3.
Копенгаген
 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Нордшелланн
 12 4 5 3 15 - 11 17
5.
Раннерс
 12 3 7 2 17 - 18 16
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 12 5 7 0 26 - 13 22
2.
Оденсе
 0:0 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 0:0 13 3 5 5 17 - 18 14
4.
Ольборг
 13 3 2 8 16 - 21 11
5.
Хорсенс
 1:1 13 2 3 8 10 - 20 9
6.
Люнгбю
 1:1 12 2 2 8 12 - 19 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 10 (2)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 43'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    Ромер Марсель из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 42'
    Бьеллан Андреас из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 42'
    Хорсенс пытается что-то создать.
  • 42'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Джанус Драчманн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 40'
      Грегор Паскаль выиграл воздушное противоборство у Опондо Мозес.
    • 39'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Лассен Миккель из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Хамалайнен Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 37'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Lucas Hey ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 36'
      Lucas Hey оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Хорсенс
    2.45
    4.90
    9.50
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    Где смотреть матч Люнгбю 1:1 Хорсенс онлайн

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