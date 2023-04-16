35' Удар от ворот произведет Хорсенс

34' Удар от ворот произведет Люнгбю

33' Удар от ворот произведет Хорсенс

33' Ромер Марсель не смог попасть в створ ударом издали

33' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Бьеллан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Г О О О О Л - Томас Сантос из команды Хорсенс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

28' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Люнгбю

27' Джанус Драчманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Г О О О О Л - Магнуссон Сайвар-Атли забивает с правой ноги!

25' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Джеймс Гомес успешно блокирует удар.

24' Ромер Марсель из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Джеймс Гомес успешно блокирует удар.

20' Хамалайнен Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Людвиг Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Опондо Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Чорлу Резан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Хорсенс

15' Хамалайнен Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Ох, нехорошо это выглядит. Буус Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Буус Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Буус Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Джанус Драчманн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Чорлу Резан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Хорсенс

5' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Буус Якоб из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

2' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Удар от ворот произведет Хорсенс

1' Хамалайнен Брайан не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Люнгбю начинает с центра поля