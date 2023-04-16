Тур: 25. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Jens Grabski Maae
0'
1:0
25' ГолМагнуссон Сайвар-Атли
1:1
29' ГолThomas Santos
41' Желтая карточкаДжанус Драчманн
41' Желтая карточкаГюткьяер Фредерик
58' Желтая карточкаLucas Boel Hey
2:1
71' ГолРомер Марсель
90'+5
Ход матча
25'
29'
1:1
41'
58'
71'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
10 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
10
Чорлу
Резан
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
-
22 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Tobias Storm
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Samson Iyede
-
28 Alagie Saine
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Люнгбю
Хорсенс
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
34 матча
29.4%
17.6%
53%
10 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.29
1.12
Среднее время на гол
69
80
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.53
1.35
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
48
42
Голов в среднем за матч
1.41
1.24
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магнуссон Сайвар-Атли
|5
|0.2
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0.16
|Йоргенсен Каспер
|4
|0.16
|Финнбогасон Альфред
|3
|0.12
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.08
|Чорлу Резан
|2
|0.08
|Нильсен Эмиль
|2
|0.08
|Ромер Марсель
|1
|0.04
|Риис Кристиан
|1
|0.04
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Финнссон Кольбейн
|0
|0
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Sanders Ngabo
|0
|0
|William Kumado
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|6 (1)
|0.24
|Сигурдарсон Арон
|6 (4)
|0.24
|Мусонда Лубамба
|3
|0.12
|Thomas Santos
|3
|0.12
|Йенсен Магнус
|3
|0.12
|Опондо Мозес
|2
|0.08
|Макиенок Симон
|1
|0.04
|Геммер Йонас
|1
|0.04
|Лассен Миккель
|1
|0.04
|Гомес Джеймс
|1
|0.04
|Крузе Давид
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуквуани Точи
|6
|0
|Винтер Каспер
|6
|0
|Ромер Марсель
|5
|0
|Бьеллан Андреас
|4
|0
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|4
|0
|Вестергорд Магнус
|4
|0
|Mathias Kristensen2
|4
|0
|Lucas Boel Hey
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Летсерт Тимо
|2
|0
|Чорлу Резан
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Mads Kikkenborg
|1
|0
|Gustav Mortensen
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киилерик Мальте
|5
|1
|Сигурдарсон Арон
|5
|0
|Йенсен Магнус
|5
|0
|Гомес Джеймс
|3
|1
|Геммер Йонас
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|4
|0
|Лассен Миккель
|3
|0
|Крузе Давид
|3
|0
|Людвиг Александр
|1
|1
|Джанус Драчманн
|2
|0
|Делач Матей
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|Опондо Мозес
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Хорсенс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
9
6
Люнгбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Хорсенс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
9
17
Люнгбю
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Хорсенс
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
18
23
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
6
30%
2
9%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
6
30%
5
23%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
3
14%
76-90
Забито
12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
5
42%
5
28%
76-90
Пропущено
19
24
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
11%
5
21%
1-15
5
26%
5
21%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
5
26%
2
8%
76-90
Забито
24
27
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
13%
3
11%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
3
13%
6
22%
46-60
5
21%
4
15%
61-75
7
29%
29%
6
22%
76-90
Пропущено
39
46
18 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 20
8
21%
7
15%
1-15
6
15%
11
24%
16-30
4
10%
7
15%
31-45
8
21%
10
22%
46-60
5
13%
6
13%
61-75
8
21%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3
Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1
Хорсенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4
Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2
Результаты матчей
Люнгбю
Хорсенс
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Хорсенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
310
57
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
85
39
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
169
619
718
322
421
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|25
|15
|3
|7
|48 - 24
|48
|2.
|24
|13
|7
|4
|41 - 23
|46
|3.
|0:1
|25
|11
|7
|7
|35 - 27
|40
|4.
|24
|11
|6
|7
|28 - 21
|39
|5.
|24
|9
|9
|6
|30 - 31
|36
|6.
|24
|8
|6
|10
|33 - 39
|30
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|8
|11
|6
|37 - 31
|35
|2.
|25
|9
|7
|9
|33 - 43
|34
|3.
|25
|8
|6
|11
|36 - 40
|30
|4.
|25
|7
|5
|13
|29 - 44
|26
|5.
|25
|4
|8
|13
|24 - 39
|20
|6.
|25
|4
|7
|14
|25 - 37
|19
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|1:0
|13
|9
|2
|2
|25 - 9
|29
|3.
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|4.
|0:1
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|5.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|2.
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|3.
|12
|5
|2
|5
|19 - 20
|17
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|12 - 9
|20
|2.
|0:1
|13
|6
|2
|5
|19 - 13
|20
|3.
|1:0
|12
|6
|1
|5
|23 - 15
|19
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|5.
|12
|3
|7
|2
|17 - 18
|16
|6.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|7
|0
|26 - 13
|22
|2.
|12
|4
|4
|4
|17 - 24
|16
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|13
|3
|2
|8
|16 - 21
|11
|5.
|12
|2
|2
|8
|12 - 19
|8
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|10 (2)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|9 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|9 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5