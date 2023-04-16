Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Хорсенс

89' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Маркус Ханнесбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Маркус Ханнесбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Магнуссон Сайвар-Атли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

83' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Чорлу Резан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Люнгбю

78' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Хорсенс

75' Гюткьяер Фредерик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

74' Судья сигнализирует, что Джеймс Гомес из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Сандерс Нгабо

74' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Люнгбю пробьет пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Сандерс Нгабо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Сандерс Нгабо сделал результативную передачу.

70' Удар от ворот произведет Люнгбю

69' Бьеллан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

67' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Хорсенс

67' Бьеллан Андреас не смог попасть в створ ударом издали

65' Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Сигурдарсон Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

63' Тактическая замена. Финнссон Кольбейн уходит с поля и его заменяет Сандерс Нгабо

63' Удар от ворот произведет Люнгбю

62' Чорлу Резан не смог попасть в створ ударом издали

62' Людвиг Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Хорсенс

59' Lucas Hey получил желтую карточку от судьи

57' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Люнгбю

56' Крузе Давид из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

55' Опондо Мозес из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

54' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

53' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

52' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Люнгбю

50' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Финнссон Кольбейн . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Lucas Hey выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.