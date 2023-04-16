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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Люнгбю
2:1
Конец матча
Хорсенс
0'
1:0
25' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
1:1
29' Гол
Thomas Santos
41' Желтая карточка
Джанус Драчманн
41' Желтая карточка
Гюткьяер Фредерик
58' Желтая карточка
Lucas Boel Hey
2:1
71' Гол
Ромер Марсель
90'+5

Ход матча

14'
 
Thomas Santos
Буус Якоб
25'
Магнуссон Сайвар-Атли
(Хамалайнен Брайан)
1:0
29'
1:1
Thomas Santos
41'
 
Джанус Драчманн
41'
Гюткьяер Фредерик
 
46'
 
Сигурдарсон Арон
Джанус Драчманн
58'
Lucas Boel Hey
 
63'
Sanders Ngabo
Финнссон Кольбейн
 
65'
 
Samson Iyede
Джаст Элайджа
71'
Ромер Марсель
(Sanders Ngabo)
2:1
80'
 
Мусонда Лубамба
Thomas Santos
81'
 
Marcus Hannesbo
Людвиг Александр
84'
Tobias Storm
Хамалайнен Брайан
 
90'
Кнудсен Петур
Магнуссон Сайвар-Атли
 
90'
Риис Кристиан
Чорлу Резан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
29
Lucas
Boel
Hey
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
10
Чорлу
Резан
30
Ромер
Марсель
13
Винтер
Каспер
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
3
Йенсен
Магнус
33
Людвиг
Александр
15
Буус
Якоб
17
Лассен
Миккель
8
Джанус
Драчманн
23
Крузе
Давид
6
Опондо
Мозес
27
Джаст
Элайджа
9
Anders
Jacobsen
II
Люнгбю
4-4-2
Хорсенс
3-4-2-1

История личных встреч

Люнгбю
Хорсенс

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

34 матча

29.4%
17.6%
53%
10 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:2
СД
3:4
СД
1:3
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:1
С
0:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
СЛ
4:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.29
1.12

Среднее время на гол

69
80

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.53
1.35

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

48
42

Голов в среднем за матч

1.41
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магнуссон Сайвар-Атли 5 0.2
Гюткьяер Фредерик 4 0.16
Йоргенсен Каспер 4 0.16
Финнбогасон Альфред 3 0.12
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.08
Чорлу Резан 2 0.08
Нильсен Эмиль 2 0.08
Ромер Марсель 1 0.04
Риис Кристиан 1 0.04
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнссон Кольбейн 0 0
Теллуфсен Расмус 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Sanders Ngabo 0 0
William Kumado 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 6 (1) 0.24
Сигурдарсон Арон 6 (4) 0.24
Мусонда Лубамба 3 0.12
Thomas Santos 3 0.12
Йенсен Магнус 3 0.12
Опондо Мозес 2 0.08
Макиенок Симон 1 0.04
Геммер Йонас 1 0.04
Лассен Миккель 1 0.04
Гомес Джеймс 1 0.04
Крузе Давид 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуквуани Точи 6 0
Винтер Каспер 6 0
Ромер Марсель 5 0
Бьеллан Андреас 4 0
Гюткьяер Фредерик 4 0
Магнуссон Сайвар-Атли 4 0
Вестергорд Магнус 4 0
Mathias Kristensen2 4 0
Lucas Boel Hey 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Чорлу Резан 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Грегор Паскаль 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Gustav Mortensen 1 0
Freyr Alexandersson 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киилерик Мальте 5 1
Сигурдарсон Арон 5 0
Йенсен Магнус 5 0
Гомес Джеймс 3 1
Геммер Йонас 4 0
Мусонда Лубамба 4 0
Лассен Миккель 3 0
Крузе Давид 3 0
Людвиг Александр 1 1
Джанус Драчманн 2 0
Делач Матей 2 0
Anders Jacobsen II 2 0
Опондо Мозес 2 0
Thomas Santos 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Samson Iyede 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Marcus Hannesbo 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Хорсенс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

9
6
Люнгбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Хорсенс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

9
17
Люнгбю
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Хорсенс
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

18
23

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
6
30%
2
9%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
6
30%
5
23%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
3
14%
76-90

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
5
42%
5
28%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
11%
5
21%
1-15
5
26%
5
21%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
5
26%
2
8%
76-90

Забито

24
27
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
13%
3
11%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
3
13%
6
22%
46-60
5
21%
4
15%
61-75
7
29%
29%
6
22%
76-90

Пропущено

39
46
18 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 20
8
21%
7
15%
1-15
6
15%
11
24%
16-30
4
10%
7
15%
31-45
8
21%
10
22%
46-60
5
13%
6
13%
61-75
8
21%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3
Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1
Хорсенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4
Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2

Результаты матчей

Люнгбю
Хорсенс

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Хорсенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
5
7
1
12
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
2
11
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
16
9
6
19
1.5
7
18
3
22
2.5
4
21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 25 15 3 7 48 - 24 48
2.
Нордшелланн
 24 13 7 4 41 - 23 46
3.
Виборг
 0:1 25 11 7 7 35 - 27 40
4.
Орхус
 24 11 6 7 28 - 21 39
5.
Раннерс
 24 9 9 6 30 - 31 36
6.
Брондбю
 24 8 6 10 33 - 39 30

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 25 8 11 6 37 - 31 35
2.
Оденсе
 25 9 7 9 33 - 43 34
3.
Силькеборг
 25 8 6 11 36 - 40 30
4.
Хорсенс
 25 7 5 13 29 - 44 26
5.
Люнгбю
 25 4 8 13 24 - 39 20
6.
Ольборг
 25 4 7 14 25 - 37 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 1:0 13 9 2 2 25 - 9 29
3.
Раннерс
 12 6 2 4 13 - 13 20
4.
Виборг
 0:1 12 5 5 2 16 - 14 20
5.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19
6.
Брондбю
 12 5 3 4 20 - 21 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорсенс
 12 5 3 4 19 - 23 18
2.
Оденсе
 13 5 3 5 16 - 19 18
3.
Силькеборг
 12 5 2 5 19 - 20 17
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 12 6 2 4 12 - 9 20
2.
Виборг
 0:1 13 6 2 5 19 - 13 20
3.
Копенгаген
 1:0 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Нордшелланн
 12 4 5 3 15 - 11 17
5.
Раннерс
 12 3 7 2 17 - 18 16
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 12 5 7 0 26 - 13 22
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 13 3 2 8 16 - 21 11
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 10 (2)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Весь список
  • 94'
    Грегор Паскаль ослабляет давление, выбив мяч.
  • Фол, нарушение
    94'
    Сандерс Нгабо наказан за толчок Опондо Мозес
  • 93'
    Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Сигурдарсон Арон ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    93'
    Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
  • 93'
    Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
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