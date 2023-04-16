Тур: 25. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Sandi Putros
0:0
Первый тайм: 37'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Оденсе
Силькеборг
21 матч
52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
34 матча
32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.38
1.17
Среднее время на гол
65
77
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
46
39
Голов в среднем за матч
1.35
1.15
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
66
78
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|7 (2)
|0.28
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5 (1)
|0.2
|Жебали Иссам
|4 (1)
|0.16
|Сабби Эммануэль
|3
|0.12
|Yankubah Minteh
|2
|0.08
|Тонгья Франко
|2
|0.08
|Charly Horneman
|1
|0.04
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Манне Аласана
|1
|0.04
|Тверсков Йеппе
|1
|0.04
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.04
|Гигович Армин
|1
|0.04
|Эстрём Робин
|1
|0.04
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|9
|0.36
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.24
|Хелениус Никлас
|5
|0.2
|Валлис Николай
|3
|0.12
|Сонне Оливер
|3
|0.12
|Сальквист Тобиас
|2
|0.08
|Энгель Лукас
|1
|0.04
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.04
|Клинг Андерс
|1
|0.04
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.04
|Линд Александр
|1
|0.04
|Маттссон Пелле
|1
|0.04
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|2
|2
|Тверсков Йеппе
|5
|0
|Yankubah Minteh
|5
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Хансен Мартин
|4
|0
|Bjoern Paulsen
|3
|0
|Манне Аласана
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Тонгья Франко
|3
|0
|Гигович Армин
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Сабби Эммануэль
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Gustav Grubbe
|2
|0
|Жебали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Энгель Лукас
|3
|0
|Клинг Андерс
|3
|0
|Сонне Оливер
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Бринк Марк
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Клиттен Лукас
|2
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Буш Александер Магнус
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
11
Оденсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Силькеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
15
14
Оденсе
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Силькеборг
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
21
25
Голы по времени матча
Забито
15
18
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
13%
4
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
7
47%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
20%
6
33%
76-90
Пропущено
18
17
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
5
29%
29%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
6
33%
3
18%
76-90
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
3
19%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
8%
4
18%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
6
24%
5
23%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
5
20%
4
18%
76-90
Забито
31
35
20 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
5
16%
6
17%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
12
39%
5
14%
31-45
3
10%
6
17%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
5
16%
10
29%
76-90
Пропущено
43
39
16 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
6
14%
9
23%
1-15
4
9%
2
5%
16-30
6
14%
8
21%
31-45
8
19%
8
21%
46-60
8
19%
5
13%
61-75
11
26%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1
Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3 Оденсе - Брондбю 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2
Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3
Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2
Результаты матчей
Оденсе
Силькеборг
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
3 раза 13%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
39
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
75
66
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
204
1014
1212
321
420
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|7
|4
|41 - 23
|46
|2.
|24
|14
|3
|7
|47 - 24
|45
|3.
|24
|11
|7
|6
|35 - 26
|40
|4.
|24
|11
|6
|7
|28 - 21
|39
|5.
|24
|9
|9
|6
|30 - 31
|36
|6.
|24
|8
|6
|10
|33 - 39
|30
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|8
|11
|6
|37 - 31
|35
|2.
|0:0
|25
|8
|8
|9
|31 - 43
|32
|3.
|0:0
|25
|8
|7
|10
|36 - 38
|31
|4.
|1:1
|25
|7
|6
|12
|29 - 43
|27
|5.
|25
|4
|7
|14
|25 - 37
|19
|6.
|1:1
|25
|3
|9
|13
|23 - 39
|18
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|24 - 9
|26
|3.
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|4.
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|5.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|2.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|19 - 20
|17
|3.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|1:1
|13
|1
|7
|5
|11 - 20
|10
|6.
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|19 - 12
|20
|2.
|12
|6
|2
|4
|12 - 9
|20
|3.
|12
|6
|1
|5
|23 - 15
|19
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|5.
|12
|3
|7
|2
|17 - 18
|16
|6.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|7
|0
|26 - 13
|22
|2.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|17 - 24
|16
|3.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|4.
|13
|3
|2
|8
|16 - 21
|11
|5.
|1:1
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|6.
|1:1
|12
|2
|2
|8
|12 - 19
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|10 (2)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|9 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|9 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5