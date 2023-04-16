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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Оденсе
0:0
Первый тайм: 37'
Силькеборг
0'

Ход матча

29'
Скюття Наатан
Манне Аласана
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Силькеборг
2.65
3.64
2.95
Все Коэффициенты
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
23
Aske
Adelgaard
5
Манне
Аласана
6
Тверсков
Йеппе
30
Yankubah
Minteh
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
11
Сабби
Эммануэль
9
Кадри
Башким
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
22
Кристенсен
Лассе
10
Тенгстедт
Сёрен
23
Адамсен
Тонни
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
Оденсе
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Силькеборг

21 матч

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
6:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
1:1
СД
3:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:3
ТМС
3:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
3:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.38
1.17

Среднее время на гол

65
77

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

1.35
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

66
78

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 7 (2) 0.28
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 (1) 0.2
Жебали Иссам 4 (1) 0.16
Сабби Эммануэль 3 0.12
Yankubah Minteh 2 0.08
Тонгья Франко 2 0.08
Charly Horneman 1 0.04
Bjoern Paulsen 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тверсков Йеппе 1 0.04
Трандарсон Арон-Элис 1 0.04
Гигович Армин 1 0.04
Эстрём Робин 1 0.04
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 9 0.36
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.24
Хелениус Никлас 5 0.2
Валлис Николай 3 0.12
Сонне Оливер 3 0.12
Сальквист Тобиас 2 0.08
Энгель Лукас 1 0.04
Тенгстедт Сёрен 1 0.04
Клинг Андерс 1 0.04
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.04
Линд Александр 1 0.04
Маттссон Пелле 1 0.04
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 2
Тверсков Йеппе 5 0
Yankubah Minteh 5 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Хансен Мартин 4 0
Bjoern Paulsen 3 0
Манне Аласана 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Тонгья Франко 3 0
Гигович Армин 1 1
Кадри Башким 2 0
Сабби Эммануэль 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Gustav Grubbe 2 0
Жебали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Charly Horneman 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Сальквист Тобиас 2 1
Энгель Лукас 3 0
Клинг Андерс 3 0
Сонне Оливер 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Бринк Марк 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Клиттен Лукас 2 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Валлис Николай 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Буш Александер Магнус 1 0

Результаты матчей

Оденсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
11
Оденсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Силькеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

15
14
Оденсе
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Силькеборг
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

21
25

Голы по времени матча

Забито

15
18
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
13%
4
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
7
47%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
20%
6
33%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
5
29%
29%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
6
33%
3
18%
76-90

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
3
19%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

25
22
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
8%
4
18%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
6
24%
5
23%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
5
20%
4
18%
76-90

Забито

31
35
20 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
5
16%
6
17%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
12
39%
5
14%
31-45
3
10%
6
17%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
5
16%
10
29%
76-90

Пропущено

43
39
16 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
6
14%
9
23%
1-15
4
9%
2
5%
16-30
6
14%
8
21%
31-45
8
19%
8
21%
46-60
8
19%
5
13%
61-75
11
26%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1
Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3 Оденсе - Брондбю 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2
Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3
Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2

Результаты матчей

Оденсе
Силькеборг

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
3 раза 13%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
6
6
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
6
6
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
20
4
10
14
1.5
12
12
3
21
2.5
4
20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 24 13 7 4 41 - 23 46
2.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 24 45
3.
Виборг
 24 11 7 6 35 - 26 40
4.
Орхус
 24 11 6 7 28 - 21 39
5.
Раннерс
 24 9 9 6 30 - 31 36
6.
Брондбю
 24 8 6 10 33 - 39 30

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 25 8 11 6 37 - 31 35
2.
Оденсе
 0:0 25 8 8 9 31 - 43 32
3.
Силькеборг
 0:0 25 8 7 10 36 - 38 31
4.
Хорсенс
 1:1 25 7 6 12 29 - 43 27
5.
Ольборг
 25 4 7 14 25 - 37 19
6.
Люнгбю
 1:1 25 3 9 13 23 - 39 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 12 8 2 2 24 - 9 26
3.
Раннерс
 12 6 2 4 13 - 13 20
4.
Виборг
 12 5 5 2 16 - 14 20
5.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19
6.
Брондбю
 12 5 3 4 20 - 21 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорсенс
 1:1 12 5 3 4 19 - 23 18
2.
Силькеборг
 0:0 12 5 2 5 19 - 20 17
3.
Оденсе
 0:0 13 4 4 5 14 - 19 16
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 1:1 13 1 7 5 11 - 20 10
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 2 4 19 - 12 20
2.
Орхус
 12 6 2 4 12 - 9 20
3.
Копенгаген
 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Нордшелланн
 12 4 5 3 15 - 11 17
5.
Раннерс
 12 3 7 2 17 - 18 16
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 12 5 7 0 26 - 13 22
2.
Оденсе
 0:0 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 0:0 13 3 5 5 17 - 18 14
4.
Ольборг
 13 3 2 8 16 - 21 11
5.
Хорсенс
 1:1 13 2 3 8 10 - 20 9
6.
Люнгбю
 1:1 12 2 2 8 12 - 19 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 10 (2)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Tobias Slotsager из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    42'
    Йоргенсен Себастьян Винтер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 41'
    Yankubah Minteh ослабляет давление, выбив мяч.
  • Травма, повреждение
    41'
    Yankubah Minteh возвращается на поле.
  • 41'
    Tobias Slotsager из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 40'
    Серен Тенгстедт бьет со штрафного в створ, но Мартин Хансен держит все под контролем
  • 40'
    Контроль мяча: Оденсе: 55%, Силькеборг: 45%.
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    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Силькеборг
    2.65
    3.64
    2.95
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