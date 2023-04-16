Серен Тенгстедт бьет со штрафного в створ, но Мартин Хансен держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Силькеборг

35' Оооо... вот это был удар! Yankubah Minteh должен был забить с этой позиции.

35' Yankubah Minteh оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Скюття Наатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Удар от ворот произведет Силькеборг

32' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

32' Мадс Фрокьяер-Йенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Удар от ворот произведет Силькеборг

31' Сабби Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали

30' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Манне Аласана получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Манне Аласана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Силькеборг

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Кристенсен Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Силькеборг

21' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Оденсе

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Йоргенсен Себастьян Винтер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Aske Adelgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

17' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Оденсе

15' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Эстрём Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.

13' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

7' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Оденсе

6' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Силькеборг

6' Кадри Башким решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

2' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Оденсе начинает с центра поля