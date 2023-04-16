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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
0:0
Второй тайм: 90+'
ЛАСК
0'
75' Желтая карточка
Любичич Марин
80' Желтая карточка
Цуль Роберт
89' Желтая карточка
Зайвальд Николас

Ход матча

46'
Бернардо Фернандес
Ульмер Андреас
 
66'
Адаму Чуквубике
Сеско Бенджамин
 
66'
Окафор Ноа
Койта Секу
 
75'
 
Любичич Марин
75'
 
Любичич Марин
Мустафа Ибрагим
78'
Форсон Аманква
Гурна-Дуат Люка
 
80'
 
Цуль Роберт
83'
 
Флеккер Флориан
Накамура Кейто
84'
 
Радулович Штефан
Поцманн Марвин
89'
Зайвальд Николас
 
Прогнозы 1
Ред Булл Зальцбург 100% (1)
X 0% (0)
ЛАСК 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
ЛАСК
6.30
4.76
7.90
Все Коэффициенты
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
27
Гурна-Дуат
Люка
13
Зайвальд
Николас
37
Глух
Оскар
20
Койта
Секу
30
Сеско
Бенджамин
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
21
Таловеров
Максим
8
Михорль
Петер
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
23
Мустафа
Ибрагим
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

31 матч

87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

41 матч

65.9%
26.8%
7.3%
27 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.9%
43.9%
12.2%
18 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.8%
39%
12.2%
20 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
К
3:1
Б
3:1
Б
2:5
К
0:3
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Голы

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

2.04
1.83

Среднее время на гол

44
49

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Среднее время на гол

135
108

Всего голов

59
52

Голов в среднем за матч

1.44
1.27

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

62
70

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 13 (2) 0.52
Адаму Чуквубике 8 0.32
Окафор Ноа 7 0.28
Фернандо Педро 6 (1) 0.24
Капальдо Николас 4 0.16
Зайвальд Николас 3 0.12
Койта Секу 3 0.12
Кьергаард Мауриц 2 0.08
Глух Оскар 2 0.08
Вебер Максимилиан 1 0.04
Соле Умар 1 0.04
Павлович Страхиня 1 0.04
Камери Дийон 1 0.04
Диарра Юба 1 0.04
Конате Карим 1 0.04
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Дедич Амар 0 0
Шимич Роко 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 13 0.52
Любичич Марин 11 (1) 0.44
Цуль Роберт 7 (1) 0.28
Гойгингер Томас 3 0.12
Хорват Саша 2 0.08
Мустафа Ибрагим 2 0.08
Кулурис Эфтимос 1 0.04
Реннер Рене 1 0.04
Йовичич Бранко 1 0.04
Флеккер Флориан 1 0.04
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 7 1
Дедич Амар 5 0
Соле Умар 4 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Сучич Лука 4 0
Адаму Чуквубике 2 1
Капальдо Николас 3 0
Дьямбу Мамади 1 1
Ульмер Андреас 2 0
Кён Филипп 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Окафор Ноа 2 0
Зайвальд Николас 2 0
Кьергаард Мауриц 2 0
Шимич Роко 2 0
Койта Секу 1 0
Бернардо Фернандес 1 0
Диарра Юба 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 8 1
Стойкович Филип 5 1
Любичич Марин 4 1
Михорль Петер 3 1
Реннер Рене 4 0
Цуль Роберт 3 0
Гойгингер Томас 3 0
Люкенедер Феликс 1 1
Цирайс Филипп 2 0
Шлагер Александер 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Хорват Саша 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Челич Неманя 1 0
Тауи Адиль 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
ЛАСК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
8
Ред Булл Зальцбург
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

2
9

Волевые поражения

31
20
Ред Булл Зальцбург
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
ЛАСК
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

3
13

Волевые поражения

37
28

Голы по времени матча

Забито

22
21
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
9%
4
19%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
7
32%
6
29%
76-90

Пропущено

7
13
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
57%
3
23%
76-90

Забито

32
21
9 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
12 Не забивали 14
4
13%
4
19%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
1
3%
3
14%
31-45
8
25%
4
19%
46-60
7
22%
2
10%
61-75
8
25%
5
24%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
40%
7
39%
76-90

Забито

54
42
17 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 17
1 Не забивали 3
6
11%
8
19%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
4
7%
6
14%
31-45
13
24%
5
12%
46-60
9
17%
6
14%
61-75
15
28%
11
26%
76-90

Пропущено

17
31
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 21
0
0%
1
3%
1-15
2
12%
1
3%
16-30
3
18%
5
16%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
0
0%
9
29%
29%
61-75
8
47%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2
Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0 Санкт-Пёльтен - ЛАСК 0:1

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
3
7 раз 29%
1
6 раз 25%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
6
6
3
9
2.5
3
9
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
5
7
7
5
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
1
0.5
Больше Меньше
21
3
17
7
1.5
11
13
10
14
2.5
6
18
3
21
3.5
3
21
1
23
4.5
1
23
1
23
5.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 25 18 6 1 55 - 16 32
2.
Штурм
 2:0 25 16 6 3 43 - 18 30
3.
ЛАСК
 0:0 25 11 10 4 42 - 31 24
4.
Рапид Вена
 24 11 3 10 38 - 30 19
5.
Аустрия Вена
 24 10 7 7 42 - 36 18
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:2 25 9 3 13 36 - 48 15

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 25 9 6 10 32 - 40 19
2.
Сваровски Тироль
 25 9 5 11 37 - 39 18
3.
Вольфсбергер
 25 8 3 14 39 - 46 16
4.
Хартберг
 25 6 4 15 27 - 46 13
5.
Альтах
 25 5 6 14 25 - 47 12
6.
Рид
 25 4 7 14 18 - 37 10

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 0:0 12 6 3 3 21 - 18 21
3.
Рапид Вена
 12 6 1 5 21 - 15 19
4.
Штурм
 2:0 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 12 6 3 3 21 - 15 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:2 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 12 3 3 6 13 - 18 12
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 12 2 1 9 16 - 25 7
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 12 4 3 5 17 - 21 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 2:0 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:2 12 5 2 5 23 - 26 17
3.
Аустрия Вена
 12 4 4 4 21 - 21 16
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 0:0 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 12 5 2 5 17 - 15 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 12 3 3 6 11 - 18 12
3.
Вольфсбергер
 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 12 2 2 8 6 - 17 8
5.
Хартберг
 12 3 1 8 11 - 21 1
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 15 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 13 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Аустрия Лустенау Dario Grujic 2 4
Весь список
Прогнозы 1
Ред Булл Зальцбург 100% (1)
X 0% (0)
ЛАСК 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
ЛАСК
6.30
4.76
7.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК онлайн

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Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК

Исход игры
Ред Булл Зальцбург
100% (1)
Ничья
0% (0)
ЛАСК
0% (0)
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