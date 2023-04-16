Тур: 25. Стадион: Ред Булл Арена.
0:0
Второй тайм: 90+'
0'
75' Желтая карточкаЛюбичич Марин
80' Желтая карточкаЦуль Роберт
89' Желтая карточкаЗайвальд Николас
Ход матча
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
37
Глух
Оскар
20
Койта
Секу
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Глух ОскарПолузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Конате КаримНападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Нападающий
-
44 Тауи АдильНападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
31 матч
87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
41 матч
65.9%
26.8%
7.3%
27 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.9%
43.9%
12.2%
18 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.8%
39%
12.2%
20 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
2.04
1.83
Среднее время на гол
44
49
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
0.67
0.83
Среднее время на гол
135
108
Всего голов
59
52
Голов в среднем за матч
1.44
1.27
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
62
70
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|13 (2)
|0.52
|Адаму Чуквубике
|8
|0.32
|Окафор Ноа
|7
|0.28
|Фернандо Педро
|6 (1)
|0.24
|Капальдо Николас
|4
|0.16
|Зайвальд Николас
|3
|0.12
|Койта Секу
|3
|0.12
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.08
|Глух Оскар
|2
|0.08
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Соле Умар
|1
|0.04
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|Камери Дийон
|1
|0.04
|Диарра Юба
|1
|0.04
|Конате Карим
|1
|0.04
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|13
|0.52
|Любичич Марин
|11 (1)
|0.44
|Цуль Роберт
|7 (1)
|0.28
|Гойгингер Томас
|3
|0.12
|Хорват Саша
|2
|0.08
|Мустафа Ибрагим
|2
|0.08
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.04
|Реннер Рене
|1
|0.04
|Йовичич Бранко
|1
|0.04
|Флеккер Флориан
|1
|0.04
|Михорль Петер
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|7
|1
|Дедич Амар
|5
|0
|Соле Умар
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Сучич Лука
|4
|0
|Адаму Чуквубике
|2
|1
|Капальдо Николас
|3
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Ульмер Андреас
|2
|0
|Кён Филипп
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Окафор Ноа
|2
|0
|Зайвальд Николас
|2
|0
|Кьергаард Мауриц
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|8
|1
|Стойкович Филип
|5
|1
|Любичич Марин
|4
|1
|Михорль Петер
|3
|1
|Реннер Рене
|4
|0
|Цуль Роберт
|3
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
ЛАСК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
6
8
Ред Булл Зальцбург
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
2
9
Волевые поражения
31
20
Ред Булл Зальцбург
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
ЛАСК
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
13
Волевые поражения
37
28
Голы по времени матча
Забито
22
21
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
9%
4
19%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
7
32%
6
29%
76-90
Пропущено
7
13
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
57%
3
23%
76-90
Забито
32
21
9 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
12 Не забивали 14
4
13%
4
19%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
1
3%
3
14%
31-45
8
25%
4
19%
46-60
7
22%
2
10%
61-75
8
25%
5
24%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
40%
7
39%
76-90
Забито
54
42
17 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 17
1 Не забивали 3
6
11%
8
19%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
4
7%
6
14%
31-45
13
24%
5
12%
46-60
9
17%
6
14%
61-75
15
28%
11
26%
76-90
Пропущено
17
31
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 21
0
0%
1
3%
1-15
2
12%
1
3%
16-30
3
18%
5
16%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
0
0%
9
29%
29%
61-75
8
47%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2
Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0 Санкт-Пёльтен - ЛАСК 0:1
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 29%
3
7 раз 29%
1
6 раз 25%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
75
66
39
39
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
75
39
210
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
213
177
1113
1014
618
321
321
123
123
123
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|25
|18
|6
|1
|55 - 16
|32
|2.
|2:0
|25
|16
|6
|3
|43 - 18
|30
|3.
|0:0
|25
|11
|10
|4
|42 - 31
|24
|4.
|24
|11
|3
|10
|38 - 30
|19
|5.
|24
|10
|7
|7
|42 - 36
|18
|6.
|0:2
|25
|9
|3
|13
|36 - 48
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|9
|6
|10
|32 - 40
|19
|2.
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|18
|3.
|25
|8
|3
|14
|39 - 46
|16
|4.
|25
|6
|4
|15
|27 - 46
|13
|5.
|25
|5
|6
|14
|25 - 47
|12
|6.
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|10
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|3.
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|4.
|2:0
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|0:2
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|12
|2
|1
|9
|16 - 25
|7
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|0:2
|12
|5
|2
|5
|23 - 26
|17
|3.
|12
|4
|4
|4
|21 - 21
|16
|4.
|0:0
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|0:0
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|5.
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|1
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|15 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|13 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|2 4
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
100% (1)
Ничья
0% (0)
ЛАСК
0% (0)
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