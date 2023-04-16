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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
0:0
Конец матча
ЛАСК
0'
75' Желтая карточка
Любичич Марин
80' Желтая карточка
Цуль Роберт
89' Желтая карточка
Зайвальд Николас
90'+7

Ход матча

46'
Бернардо Фернандес
Ульмер Андреас
 
66'
Адаму Чуквубике
Сеско Бенджамин
 
66'
Окафор Ноа
Койта Секу
 
75'
 
Любичич Марин
75'
 
Любичич Марин
Мустафа Ибрагим
78'
Форсон Аманква
Гурна-Дуат Люка
 
80'
 
Цуль Роберт
83'
 
Флеккер Флориан
Накамура Кейто
84'
 
Радулович Штефан
Поцманн Марвин
89'
Зайвальд Николас
 
90'
 
Luca Wimhofer
Цуль Роберт
90'
Конате Карим
Окафор Ноа
 
Прогнозы 1
Ред Булл Зальцбург 100% (1)
X 0% (0)
ЛАСК 0% (0)
Все прогнозы
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
27
Гурна-Дуат
Люка
13
Зайвальд
Николас
37
Глух
Оскар
20
Койта
Секу
30
Сеско
Бенджамин
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
21
Таловеров
Максим
8
Михорль
Петер
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
23
Мустафа
Ибрагим
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

31 матч

87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

41 матч

65.9%
26.8%
7.3%
27 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.9%
43.9%
12.2%
18 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.8%
39%
12.2%
20 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
К
3:1
Б
3:1
Б
2:5
К
0:3
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Голы

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

2.04
1.83

Среднее время на гол

44
49

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Среднее время на гол

135
108

Всего голов

59
52

Голов в среднем за матч

1.44
1.27

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

62
70

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 13 (2) 0.52
Адаму Чуквубике 8 0.32
Окафор Ноа 7 0.28
Фернандо Педро 6 (1) 0.24
Капальдо Николас 4 0.16
Зайвальд Николас 3 0.12
Койта Секу 3 0.12
Кьергаард Мауриц 2 0.08
Глух Оскар 2 0.08
Вебер Максимилиан 1 0.04
Соле Умар 1 0.04
Павлович Страхиня 1 0.04
Камери Дийон 1 0.04
Диарра Юба 1 0.04
Конате Карим 1 0.04
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Дедич Амар 0 0
Шимич Роко 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 13 0.52
Любичич Марин 11 (1) 0.44
Цуль Роберт 7 (1) 0.28
Гойгингер Томас 3 0.12
Хорват Саша 2 0.08
Мустафа Ибрагим 2 0.08
Кулурис Эфтимос 1 0.04
Реннер Рене 1 0.04
Йовичич Бранко 1 0.04
Флеккер Флориан 1 0.04
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 7 1
Дедич Амар 5 0
Соле Умар 4 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Сучич Лука 4 0
Адаму Чуквубике 2 1
Капальдо Николас 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Дьямбу Мамади 1 1
Ульмер Андреас 2 0
Кён Филипп 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Окафор Ноа 2 0
Кьергаард Мауриц 2 0
Шимич Роко 2 0
Койта Секу 1 0
Бернардо Фернандес 1 0
Диарра Юба 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 8 1
Стойкович Филип 5 1
Любичич Марин 4 1
Михорль Петер 3 1
Реннер Рене 4 0
Цуль Роберт 3 0
Гойгингер Томас 3 0
Люкенедер Феликс 1 1
Цирайс Филипп 2 0
Шлагер Александер 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Хорват Саша 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Челич Неманя 1 0
Тауи Адиль 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
ЛАСК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
8
Ред Булл Зальцбург
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

2
9

Волевые поражения

31
20
Ред Булл Зальцбург
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
ЛАСК
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

3
13

Волевые поражения

37
28

Голы по времени матча

Забито

22
21
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
2
9%
4
19%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
7
32%
6
29%
76-90

Пропущено

7
13
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
57%
3
23%
76-90

Забито

32
21
9 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 15
4
13%
4
19%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
1
3%
3
14%
31-45
8
25%
4
19%
46-60
7
22%
2
10%
61-75
8
25%
5
24%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
40%
7
39%
76-90

Забито

54
42
17 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 17
2 Не забивали 4
6
11%
8
19%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
4
7%
6
14%
31-45
13
24%
5
12%
46-60
9
17%
6
14%
61-75
15
28%
11
26%
76-90

Пропущено

17
31
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 21
0
0%
1
3%
1-15
2
12%
1
3%
16-30
3
18%
5
16%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
0
0%
9
29%
29%
61-75
8
47%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2
Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0 Санкт-Пёльтен - ЛАСК 0:1

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
3
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
6
6
3
10
2.5
3
9
1
12
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
5
8
7
5
2.5
3
10
2
10
3.5
1
12
1
11
4.5
1
12
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
21
4
17
8
1.5
11
14
10
15
2.5
6
19
3
22
3.5
3
22
1
24
4.5
1
24
1
24
5.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 25 18 6 1 55 - 16 32
2.
Штурм
 25 16 6 3 43 - 18 30
3.
ЛАСК
 25 11 10 4 42 - 31 24
4.
Рапид Вена
 2:2 25 11 4 10 40 - 32 20
5.
Аустрия Вена
 2:2 25 10 8 7 44 - 38 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 25 9 3 13 36 - 48 15

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 25 9 6 10 32 - 40 19
2.
Сваровски Тироль
 25 9 5 11 37 - 39 18
3.
Вольфсбергер
 25 8 3 14 39 - 46 16
4.
Хартберг
 25 6 4 15 27 - 46 13
5.
Альтах
 25 5 6 14 25 - 47 12
6.
Рид
 25 4 7 14 18 - 37 10

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 12 6 3 3 21 - 18 21
3.
Рапид Вена
 2:2 13 6 2 5 23 - 17 20
4.
Штурм
 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 2:2 12 6 3 3 21 - 15 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 12 3 3 6 13 - 18 12
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 12 2 1 9 16 - 25 7
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 12 4 3 5 17 - 21 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 12 5 2 5 23 - 26 17
3.
Аустрия Вена
 2:2 13 4 5 4 23 - 23 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 2:2 12 5 2 5 17 - 15 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 12 3 3 6 11 - 18 12
3.
Вольфсбергер
 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 12 2 2 8 6 - 17 8
5.
Хартберг
 12 3 1 8 11 - 21 1
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 16 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 13 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Аустрия Лустенау Dario Grujic 2 4
Весь список
Прогнозы 1
Ред Булл Зальцбург 100% (1)
X 0% (0)
ЛАСК 0% (0)
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Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК онлайн

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Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК

Исход игры
Ред Булл Зальцбург
100% (1)
Ничья
0% (0)
ЛАСК
0% (0)
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