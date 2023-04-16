Тур: 25. Стадион: Ред Булл Арена.
0:0
Конец матча
0'
75' Желтая карточкаЛюбичич Марин
80' Желтая карточкаЦуль Роберт
89' Желтая карточкаЗайвальд Николас
90'+7
Ход матча
66'
75'
80'
89'
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
37
Глух
Оскар
20
Койта
Секу
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Глух ОскарПолузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Конате КаримНападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Нападающий
-
44 Тауи АдильНападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
31 матч
87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
41 матч
65.9%
26.8%
7.3%
27 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.9%
43.9%
12.2%
18 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.8%
39%
12.2%
20 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
2.04
1.83
Среднее время на гол
44
49
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
0.67
0.83
Среднее время на гол
135
108
Всего голов
59
52
Голов в среднем за матч
1.44
1.27
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
62
70
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|13 (2)
|0.52
|Адаму Чуквубике
|8
|0.32
|Окафор Ноа
|7
|0.28
|Фернандо Педро
|6 (1)
|0.24
|Капальдо Николас
|4
|0.16
|Зайвальд Николас
|3
|0.12
|Койта Секу
|3
|0.12
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.08
|Глух Оскар
|2
|0.08
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Соле Умар
|1
|0.04
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|Камери Дийон
|1
|0.04
|Диарра Юба
|1
|0.04
|Конате Карим
|1
|0.04
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|13
|0.52
|Любичич Марин
|11 (1)
|0.44
|Цуль Роберт
|7 (1)
|0.28
|Гойгингер Томас
|3
|0.12
|Хорват Саша
|2
|0.08
|Мустафа Ибрагим
|2
|0.08
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.04
|Реннер Рене
|1
|0.04
|Йовичич Бранко
|1
|0.04
|Флеккер Флориан
|1
|0.04
|Михорль Петер
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|7
|1
|Дедич Амар
|5
|0
|Соле Умар
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Сучич Лука
|4
|0
|Адаму Чуквубике
|2
|1
|Капальдо Николас
|3
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Ульмер Андреас
|2
|0
|Кён Филипп
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Окафор Ноа
|2
|0
|Кьергаард Мауриц
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|8
|1
|Стойкович Филип
|5
|1
|Любичич Марин
|4
|1
|Михорль Петер
|3
|1
|Реннер Рене
|4
|0
|Цуль Роберт
|3
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
ЛАСК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
6
8
Ред Булл Зальцбург
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
2
9
Волевые поражения
31
20
Ред Булл Зальцбург
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
ЛАСК
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
13
Волевые поражения
37
28
Голы по времени матча
Забито
22
21
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
2
9%
4
19%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
7
32%
6
29%
76-90
Пропущено
7
13
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
57%
3
23%
76-90
Забито
32
21
9 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 15
4
13%
4
19%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
1
3%
3
14%
31-45
8
25%
4
19%
46-60
7
22%
2
10%
61-75
8
25%
5
24%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
40%
7
39%
76-90
Забито
54
42
17 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 17
2 Не забивали 4
6
11%
8
19%
1-15
7
13%
6
14%
16-30
4
7%
6
14%
31-45
13
24%
5
12%
46-60
9
17%
6
14%
61-75
15
28%
11
26%
76-90
Пропущено
17
31
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 21
0
0%
1
3%
1-15
2
12%
1
3%
16-30
3
18%
5
16%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
0
0%
9
29%
29%
61-75
8
47%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2
Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0 Санкт-Пёльтен - ЛАСК 0:1
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
3
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
76
66
310
39
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
58
75
310
210
112
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
214
178
1114
1015
619
322
322
124
124
124
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|6
|1
|55 - 16
|32
|2.
|25
|16
|6
|3
|43 - 18
|30
|3.
|25
|11
|10
|4
|42 - 31
|24
|4.
|2:2
|25
|11
|4
|10
|40 - 32
|20
|5.
|2:2
|25
|10
|8
|7
|44 - 38
|19
|6.
|25
|9
|3
|13
|36 - 48
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|9
|6
|10
|32 - 40
|19
|2.
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|18
|3.
|25
|8
|3
|14
|39 - 46
|16
|4.
|25
|6
|4
|15
|27 - 46
|13
|5.
|25
|5
|6
|14
|25 - 47
|12
|6.
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|10
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|3.
|2:2
|13
|6
|2
|5
|23 - 17
|20
|4.
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|2:2
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|12
|2
|1
|9
|16 - 25
|7
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|12
|5
|2
|5
|23 - 26
|17
|3.
|2:2
|13
|4
|5
|4
|23 - 23
|17
|4.
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|2:2
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|5.
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|1
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|16 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|13 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|2 4
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
100% (1)
Ничья
0% (0)
ЛАСК
0% (0)
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