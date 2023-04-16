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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт 2
0:2
Конец матча
Штурм
0'
31' Желтая карточка
Китеишвили Отар
52' Желтая карточка
Айети Альбиан
53' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
0:0
58' Не забитый пенальти
Китеишвили Отар
0:1
63' Гол
Хорват Томи
75' Желтая карточка
Эмега Эмануэль
89' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
0:2
90' Гол
Газибегович Юсуф
90'+11
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
2
Бонна
Соломон
21
Демаку
Весель
20
Бенателли
Рико
19
Andy
Irving
6
Maximiliano
Moreira
11
Сото
Себастьян
16
Nicolas
Binder
1
Оконкво
Артур
24
Инголич
Сандро
42
Аффенгрубер
Давид
6
Боркович
Александар
44
Данте
Амаду
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
9
Айети
Альбиан
20
Эмега
Эмануэль
Аустрия Клагенфурт 2
3-5-2
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт 2
Штурм

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

18 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
5.6%
44.4%
9 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

Б
1:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:3
Б
2:1
ТМК
2:0
К
2:4
ТМК
2:1
РЛЦ
2:3
РЛЦ
4:0
РЛЦ
1:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.62

Среднее время на гол

67
55

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2
2.2

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

28
32

Голов в среднем за матч

1.56
1.78

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

57
50

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 16 0.64
Ридер Флориан 4 0.16
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.12
Andy Irving 3 (3) 0.12
Арвайлер Йонас 3 0.12
Kosmas Gezos 2 0.08
Christopher Cvetko 1 0.04
Thorsten Mahrer 1 0.04
Сото Себастьян 1 0.04
Бонна Соломон 1 0.04
Sinan Karweina 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0
Бенателли Рико 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Штрауди Симон 0 0
Nicolas Binder 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 8 0.32
Саркария Манприт 4 (1) 0.16
Хорват Томи 4 (1) 0.16
Китеишвили Отар 4 (1) 0.16
Хёйлунн Расмус 3 0.12
Айети Альбиан 3 0.12
Аффенгрубер Давид 3 0.12
Прасс Александр 2 0.08
Фусейни Мохаммед II 2 0.08
Шнегг Давид 1 0.04
Вютрих Грегори 1 0.04
Боркович Александар 1 0.04
Газибегович Юсуф 1 0.04
Бовинг Виллиам 1 0.04
Горенц-Станкович Йон 1 0.04
Любич Иван 1 0.04
Ланг Кристоф 1 0.04
Вельс Моритц 1 0.04
Янтшер Якоб 1 (1) 0.04
Данте Амаду 0 0
Демаку Весель 0 0
Тейшейра Брайан 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 6 0
Ридер Флориан 4 1
Kosmas Gezos 5 0
Nicolas Wimmer 5 0
Andy Irving 5 0
Верницниг Кристофер 4 0
Christopher Cvetko 2 1
Пинк Маркус 3 0
Бенателли Рико 3 0
Менцель Филлип 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Штрауди Симон 2 0
Nikola Djoric 2 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Sinan Karweina 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 5 1
Горенц-Станкович Йон 6 0
Газибегович Юсуф 6 0
Шнегг Давид 5 0
Хирлендер Штефан 4 0
Эмега Эмануэль 4 0
Айети Альбиан 3 0
Прасс Александр 3 0
Любич Иван 2 0
Саркария Манприт 2 0
Демаку Весель 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Боркович Александар 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Christian Ilzer 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт 2
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Штурм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
5
Аустрия Клагенфурт 2
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Штурм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

17
22
Аустрия Клагенфурт 2
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Штурм
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

23
27

Голы по времени матча

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
4
31%
4
20%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
2
15%
7
35%
76-90

Пропущено

22
8
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
2
25%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
2
9%
1
13%
46-60
6
27%
2
25%
61-75
6
27%
2
25%
76-90

Забито

23
24
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
2
9%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
8
35%
4
17%
76-90

Пропущено

26
9
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
7
27%
0
0%
1-15
4
15%
3
33%
16-30
3
12%
1
11%
31-45
4
15%
2
22%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
6
23%
2
22%
76-90

Забито

36
44
15 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
6
17%
8
18%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
6
17%
5
11%
31-45
6
17%
7
16%
46-60
5
14%
8
18%
61-75
10
28%
11
25%
76-90

Пропущено

48
17
22 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 10
17 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 15
9
19%
2
12%
1-15
6
13%
4
24%
16-30
7
15%
1
6%
31-45
6
13%
3
18%
46-60
8
17%
3
18%
61-75
12
25%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер-2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер (аматоры) 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Юнион Фёкламаркт 12:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Фолькермаркт 12:1
Штурм
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0
Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1 Штурм - Вождовац 2:0 Гляйсдорф 09 - Штурм 1:1

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт 2
Штурм

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 28%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
2
10 раз 40%
1
7 раз 28%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт 2
Штурм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
2
4
9
1.5
8
4
2
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
7
5
1.5
7
6
3
9
2.5
1
12
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
22
3
11
14
1.5
15
10
5
20
2.5
5
20
2
23
3.5
1
24

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 25 18 6 1 55 - 16 32
2.
Штурм
 25 16 6 3 43 - 18 30
3.
ЛАСК
 25 11 10 4 42 - 31 24
4.
Рапид Вена
 2:2 25 11 4 10 40 - 32 20
5.
Аустрия Вена
 2:2 25 10 8 7 44 - 38 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 25 9 3 13 36 - 48 15

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 25 9 6 10 32 - 40 19
2.
Сваровски Тироль
 25 9 5 11 37 - 39 18
3.
Вольфсбергер
 25 8 3 14 39 - 46 16
4.
Хартберг
 25 6 4 15 27 - 46 13
5.
Альтах
 25 5 6 14 25 - 47 12
6.
Рид
 25 4 7 14 18 - 37 10

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 12 6 3 3 21 - 18 21
3.
Рапид Вена
 2:2 13 6 2 5 23 - 17 20
4.
Штурм
 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 2:2 12 6 3 3 21 - 15 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 12 3 3 6 13 - 18 12
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 12 2 1 9 16 - 25 7
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 12 4 3 5 17 - 21 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 12 5 2 5 23 - 26 17
3.
Аустрия Вена
 2:2 13 4 5 4 23 - 23 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 2:2 12 5 2 5 17 - 15 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 12 3 3 6 11 - 18 12
3.
Вольфсбергер
 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 12 2 2 8 6 - 17 8
5.
Хартберг
 12 3 1 8 11 - 21 1
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 16 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 13 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 13 (1)
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Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Аустрия Лустенау Dario Grujic 2 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      31'
      Китеишвили Отар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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