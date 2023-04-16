Тур: 25. Стадион: 28 Black Arena.
0:2
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаКитеишвили Отар
52' Желтая карточкаАйети Альбиан
53' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
0:0
58' Не забитый пенальтиКитеишвили Отар
0:1
63' ГолХорват Томи
75' Желтая карточкаЭмега Эмануэль
89' Желтая карточкаХирлендер Штефан
0:2
90' ГолГазибегович Юсуф
90'+11
Ход матча
31'
52'
58'
0:0
63'
0:1
75'
89'
90'
19
Andy
Irving
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт 2
Штурм
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
18 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
5.6%
44.4%
9 побед 1 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.62
Среднее время на гол
67
55
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2
2.2
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
28
32
Голов в среднем за матч
1.56
1.78
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
57
50
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|16
|0.64
|Ридер Флориан
|4
|0.16
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.12
|Andy Irving
|3 (3)
|0.12
|Арвайлер Йонас
|3
|0.12
|Kosmas Gezos
|2
|0.08
|Christopher Cvetko
|1
|0.04
|Thorsten Mahrer
|1
|0.04
|Сото Себастьян
|1
|0.04
|Бонна Соломон
|1
|0.04
|Sinan Karweina
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Штрауди Симон
|0
|0
|Nicolas Binder
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|8
|0.32
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.16
|Хорват Томи
|4 (1)
|0.16
|Китеишвили Отар
|4 (1)
|0.16
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.12
|Айети Альбиан
|3
|0.12
|Аффенгрубер Давид
|3
|0.12
|Прасс Александр
|2
|0.08
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.08
|Шнегг Давид
|1
|0.04
|Вютрих Грегори
|1
|0.04
|Боркович Александар
|1
|0.04
|Газибегович Юсуф
|1
|0.04
|Бовинг Виллиам
|1
|0.04
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.04
|Любич Иван
|1
|0.04
|Ланг Кристоф
|1
|0.04
|Вельс Моритц
|1
|0.04
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.04
|Данте Амаду
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thorsten Mahrer
|6
|0
|Ридер Флориан
|4
|1
|Kosmas Gezos
|5
|0
|Nicolas Wimmer
|5
|0
|Andy Irving
|5
|0
|Верницниг Кристофер
|4
|0
|Christopher Cvetko
|2
|1
|Пинк Маркус
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Менцель Филлип
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Nikola Djoric
|2
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|5
|1
|Горенц-Станкович Йон
|6
|0
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Шнегг Давид
|5
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Эмега Эмануэль
|4
|0
|Айети Альбиан
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Саркария Манприт
|2
|0
|Демаку Весель
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Боркович Александар
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт 2
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Штурм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
5
Аустрия Клагенфурт 2
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Штурм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
17
22
Аустрия Клагенфурт 2
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Штурм
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
23
27
Голы по времени матча
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
4
31%
4
20%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
2
15%
7
35%
76-90
Пропущено
22
8
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
2
25%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
2
9%
1
13%
46-60
6
27%
2
25%
61-75
6
27%
2
25%
76-90
Забито
23
24
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
2
9%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
8
35%
4
17%
76-90
Пропущено
26
9
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
7
27%
0
0%
1-15
4
15%
3
33%
16-30
3
12%
1
11%
31-45
4
15%
2
22%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
6
23%
2
22%
76-90
Забито
36
44
15 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
6
17%
8
18%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
6
17%
5
11%
31-45
6
17%
7
16%
46-60
5
14%
8
18%
61-75
10
28%
11
25%
76-90
Пропущено
48
17
22 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 10
17 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 15
9
19%
2
12%
1-15
6
13%
4
24%
16-30
7
15%
1
6%
31-45
6
13%
3
18%
46-60
8
17%
3
18%
61-75
12
25%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер-2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер (аматоры) 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Юнион Фёкламаркт 12:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Фолькермаркт 12:1
Штурм
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0
Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3 Штурм - Динамо Батуми 2:2 Бачка-Топола - Штурм 3:1 Штурм - Вождовац 2:0 Гляйсдорф 09 - Штурм 1:1
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт 2
Штурм
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 28%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
2
10 раз 40%
1
7 раз 28%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт 2
Штурм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
102
49
84
211
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
121
75
76
39
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
223
1114
1510
520
520
223
124
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|6
|1
|55 - 16
|32
|2.
|25
|16
|6
|3
|43 - 18
|30
|3.
|25
|11
|10
|4
|42 - 31
|24
|4.
|2:2
|25
|11
|4
|10
|40 - 32
|20
|5.
|2:2
|25
|10
|8
|7
|44 - 38
|19
|6.
|25
|9
|3
|13
|36 - 48
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|9
|6
|10
|32 - 40
|19
|2.
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|18
|3.
|25
|8
|3
|14
|39 - 46
|16
|4.
|25
|6
|4
|15
|27 - 46
|13
|5.
|25
|5
|6
|14
|25 - 47
|12
|6.
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|10
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|3.
|2:2
|13
|6
|2
|5
|23 - 17
|20
|4.
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|2:2
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|12
|2
|1
|9
|16 - 25
|7
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|12
|5
|2
|5
|23 - 26
|17
|3.
|2:2
|13
|4
|5
|4
|23 - 23
|17
|4.
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|2:2
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|5.
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|1
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|16 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|13 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|2 4