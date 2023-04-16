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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Копенгаген
1:0
Первый тайм: 22'
Виборг
0'
1:0
10' Гол
Дарами Мохаммед

Ход матча

10'
Дарами Мохаммед
(Клем Виллиам)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Виборг
1.52
6.80
6.90
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
19
Йелерт
Элиас
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
9
Гонсалвеш
Диогу
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
24
Аниембе
Даниэль
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
11
Жуниор
Ренато
7
Mendes
Elias2
Копенгаген
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Виборг

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

14 матчей

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

2.14
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.43

Среднее время на гол

78
210

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
74

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 9 0.36
Дарами Мохаммед 8 0.32
Биэл Пеп 6 (2) 0.24
Лерагер Лукас 6 0.24
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0.16
Бардгджи Руни 3 0.12
Фальк Расмус 2 0.08
Гонсалвеш Диогу 2 (1) 0.08
Йелерт Элиас 1 0.04
Вавро Денис 1 0.04
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.04
Кристиансен Виктор 1 0.04
Ларссон Джордан 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Дикс Кевин 0 0
Клем Виллиам 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 9 0.36
Mendes Elias2 5 0.2
Леманс Клинт 5 0.2
Соренсен Кристиан I 3 0.12
Лонвейк Джастин 2 0.08
Бех Тобиас 2 0.08
Ибрагим Саид 1 0.04
Мортимер Нилс 1 0.04
Гроннинг Йеппе 1 0.04
Жамбурек Ян 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Лауритсен Мадс 1 0.04
Бонде Якуб 1 0.04
Вестергорд Магнус 1 0.04
Джатта Алассана 1 0.04
Гааей Антон 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 6 0
Кристиансен Виктор 6 0
Лерагер Лукас 5 0
Харальдссон Хакон-Арнар 5 0
Классон Виктор 4 0
Вавро Денис 4 0
Дикс Кевин 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Стаменич Марко 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Клем Виллиам 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Грабара Камиль 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 5 0
Залетел Жан 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Леманс Клинт 4 0
Бюрги Николас 4 0
Лауритсен Мадс 2 1
Грот Джей-Рой 3 0
Бонде Якуб 3 0
Мортимер Нилс 3 0
Mendes Elias2 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Виборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
4
Копенгаген
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Виборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

18
16
Копенгаген
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Виборг
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

21
20

Голы по времени матча

Забито

24
19
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
8%
3
16%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
5
21%
7
37%
61-75
6
25%
3
16%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
4
33%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
4
44%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

22
16
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
14%
4
25%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
8
36%
1
6%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
27%
5
31%
76-90

Пропущено

16
14
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
19%
2
14%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Забито

46
35
14 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
5
11%
7
20%
1-15
3
7%
7
20%
16-30
6
13%
3
9%
31-45
12
26%
2
6%
46-60
8
17%
8
23%
61-75
12
26%
8
23%
76-90

Пропущено

25
26
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
3
12%
6
23%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
4
16%
4
15%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
4
16%
6
23%
61-75
6
24%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1
Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2 Тистед - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Люнгбю 3:0
Виборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1
Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3

Результаты матчей

Копенгаген
Виборг

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
7
1 раз 4%
2
8 раз 33%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
6
6
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
6
6
4
8
2.5
3
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
18
6
12
12
1.5
12
12
7
17
2.5
4
20
3
21
3.5
1
23
1
23
4.5
1
23
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 25 15 3 7 48 - 24 48
2.
Нордшелланн
 24 13 7 4 41 - 23 46
3.
Виборг
 0:1 25 11 7 7 35 - 27 40
4.
Орхус
 24 11 6 7 28 - 21 39
5.
Раннерс
 24 9 9 6 30 - 31 36
6.
Брондбю
 24 8 6 10 33 - 39 30

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 25 8 11 6 37 - 31 35
2.
Оденсе
 25 9 7 9 33 - 43 34
3.
Силькеборг
 25 8 6 11 36 - 40 30
4.
Хорсенс
 25 7 5 13 29 - 44 26
5.
Люнгбю
 25 4 8 13 24 - 39 20
6.
Ольборг
 25 4 7 14 25 - 37 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 1:0 13 9 2 2 25 - 9 29
3.
Раннерс
 12 6 2 4 13 - 13 20
4.
Виборг
 0:1 12 5 5 2 16 - 14 20
5.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19
6.
Брондбю
 12 5 3 4 20 - 21 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорсенс
 12 5 3 4 19 - 23 18
2.
Оденсе
 13 5 3 5 16 - 19 18
3.
Силькеборг
 12 5 2 5 19 - 20 17
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 12 6 2 4 12 - 9 20
2.
Виборг
 0:1 13 6 2 5 19 - 13 20
3.
Копенгаген
 1:0 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Нордшелланн
 12 4 5 3 15 - 11 17
5.
Раннерс
 12 3 7 2 17 - 18 16
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 12 5 7 0 26 - 13 22
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 13 3 2 8 16 - 21 11
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 10 (2)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (4)
Нордшелланн Ernest Nuamah 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    Виборг начинает контратаку
  • 24'
    Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 24'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 23'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 22'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 21'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Виборг
    1.52
    6.80
    6.90
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