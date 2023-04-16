Тур: 25. Стадион: Паркен. Зрители: 26947 Главный судья: Кристофферсен Мадс
2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолДарами Мохаммед
26' Желтая карточкаБонде Якуб
27' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
1:1
42' ГолMendes Elias2
47' Желтая карточкаАнкерсен Петер
2:1
75' ГолКлассон Виктор
86' Желтая карточкаMendes Elias2
90'+6
Ход матча
10'
1:0
26'
42'
1:1
47'
75'
2:1
86'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Виборг
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
14 матчей
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
2.14
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.43
Среднее время на гол
78
210
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
74
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|10
|0.4
|Дарами Мохаммед
|8
|0.32
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.24
|Лерагер Лукас
|6
|0.24
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0.16
|Бардгджи Руни
|3
|0.12
|Фальк Расмус
|2
|0.08
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|0.08
|Йелерт Элиас
|1
|0.04
|Вавро Денис
|1
|0.04
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.04
|Кристиансен Виктор
|1
|0.04
|Ларссон Джордан
|1
|0.04
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.04
|Дикс Кевин
|0
|0
|Клем Виллиам
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|9
|0.36
|Mendes Elias2
|6
|0.24
|Леманс Клинт
|5
|0.2
|Соренсен Кристиан I
|3
|0.12
|Лонвейк Джастин
|2
|0.08
|Бех Тобиас
|2
|0.08
|Ибрагим Саид
|1
|0.04
|Мортимер Нилс
|1
|0.04
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.04
|Жамбурек Ян
|1
|0.04
|Бундгаард Оливер
|1
|0.04
|Паулиньо Жозе
|1
|0.04
|Лауритсен Мадс
|1
|0.04
|Бонде Якуб
|1
|0.04
|Вестергорд Магнус
|1
|0.04
|Джатта Алассана
|1
|0.04
|Гааей Антон
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|6
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|6
|0
|Кристиансен Виктор
|6
|0
|Лерагер Лукас
|5
|0
|Классон Виктор
|4
|0
|Вавро Денис
|4
|0
|Дикс Кевин
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Стаменич Марко
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Клем Виллиам
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|5
|0
|Залетел Жан
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Леманс Клинт
|4
|0
|Бонде Якуб
|4
|0
|Бюрги Николас
|4
|0
|Mendes Elias2
|4
|0
|Лауритсен Мадс
|2
|1
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Мортимер Нилс
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Виборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
3
5
Копенгаген
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Виборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
18
16
Копенгаген
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Виборг
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
21
21
Голы по времени матча
Забито
26
20
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
12%
3
15%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
6
23%
7
35%
61-75
6
23%
3
15%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
5
36%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
4
40%
2
14%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Забито
22
16
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
14%
4
25%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
8
36%
1
6%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
27%
5
31%
76-90
Пропущено
16
14
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
19%
2
14%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
5
31%
3
21%
76-90
Забито
48
36
15 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
6
13%
7
19%
1-15
3
6%
7
19%
16-30
6
13%
4
11%
31-45
12
25%
2
6%
46-60
9
19%
8
22%
61-75
12
25%
8
22%
76-90
Пропущено
26
28
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
12%
7
25%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
4
15%
7
25%
61-75
6
23%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1
Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2 Тистед - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Люнгбю 3:0
Виборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1
Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3
Результаты матчей
Копенгаген
Виборг
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
7
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
67
66
310
111
211
111
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
75
67
48
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
196
1312
1213
718
421
322
124
124
124
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|3
|7
|49 - 25
|48
|2.
|24
|13
|7
|4
|41 - 23
|46
|3.
|25
|11
|7
|7
|36 - 28
|40
|4.
|0:1
|25
|11
|6
|8
|28 - 22
|39
|5.
|24
|9
|9
|6
|30 - 31
|36
|6.
|1:0
|25
|9
|6
|10
|34 - 39
|33
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|8
|11
|6
|37 - 31
|35
|2.
|25
|9
|7
|9
|33 - 43
|34
|3.
|25
|8
|6
|11
|36 - 40
|30
|4.
|25
|7
|5
|13
|29 - 44
|26
|5.
|25
|4
|8
|13
|24 - 39
|20
|6.
|25
|4
|7
|14
|25 - 37
|19
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|13
|9
|2
|2
|26 - 10
|29
|3.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|6.
|0:1
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|2.
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|3.
|12
|5
|2
|5
|19 - 20
|17
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|2.
|0:1
|13
|6
|2
|5
|12 - 10
|20
|3.
|12
|6
|1
|5
|23 - 15
|19
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|5.
|12
|3
|7
|2
|17 - 18
|16
|6.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|7
|0
|26 - 13
|22
|2.
|12
|4
|4
|4
|17 - 24
|16
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|13
|3
|2
|8
|16 - 21
|11
|5.
|12
|2
|2
|8
|12 - 19
|8
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|10 (2)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|9 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5