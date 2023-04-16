Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Оливер Бундгар Кристенсен не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Удар от ворот произведет Копенгаген

45' Аниембе Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

45' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Г О О О О Л - Элиас забивает ударом с правой ноги!

42' Элиас нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

42' Ибрагим Саид из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Копенгаген

38' Удар от ворот произведет Виборг

34' Удар от ворот произведет Копенгаген

34' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ибрагим Саид нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Ибрагим Саид нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Виборг

28' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Харальдссон Хакон-Арнар получает желтую карточку за игру рукой

26' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хорошую попытку сделал Классон Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

24' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Близко! Дарами Мохаммед нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

18' Удар от ворот произведет Копенгаген

17' Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Виборг

12' Гонсалвеш Диогу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Г О О О О Л - Дарами Мохаммед забивает с правой ноги!

8' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Элиас из команды Виборг разыграл угловой с правого угла.

6' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

2' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Ибрагим Саид из команды Виборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

2' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Копенгаген начинает с центра поля