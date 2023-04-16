Тур: 25. Стадион: Альянц.
3:3
Конец матча
0'
1:0
15' ГолБургшталлер Гвидо
1:1
28' ГолГрубер Андреас
1:2
32' ГолТабакович Харис
2:2
43' ГолКершбаум Роман
47' Красная карточкаКасиус Денсо
62' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
65' Желтая карточкаТабакович Харис
2:3
78' ГолТабакович Харис
3:3
84' ГолГрюлль Марко
86' Вторая желтая карточкаТабакович Харис
90' Желтая карточкаФитц Доминик
90' Желтая карточкаПеич Алекса
90' Желтая карточкаДоведан Никола
90' Желтая карточкаШик Торстен
90'+8
Ход матча
15'
1:0
28'
1:1
32'
43'
2:2
47'
65'
78'
2:3
84'
3:3
86'
90'
90'
90'
90'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
27
Грюлль
Марко
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Вена
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.6%
57.7%
7.7%
9 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.5%
23.1%
23 победы 6 ничьих 0 побед
27 матчей
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 14 побед
53 матча
34%
35.8%
30.2%
18 побед 19 ничьих 16 побед
Первый тайм
17%
54.7%
28.3%
9 побед 29 ничьих 15 побед
Второй тайм
43.4%
30.2%
26.4%
23 победы 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
41
Голов в среднем за матч
1.28
1.46
Среднее время на гол
70
61
Всего голов
33
34
Голов в среднем за матч
1.18
1.36
Среднее время на гол
76
66
Всего голов
65
75
Голов в среднем за матч
1.23
1.42
Тотал матчей
2.5
49
Больше 92%
Меньше 8%
4
40
Больше 75%
Меньше 25%
13
24
Больше 45%
Меньше 55%
29
16
Больше 30%
Меньше 70%
37
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
Среднее время на гол
73
63
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|16 (2)
|0.64
|Циммерманн Бернхард
|7
|0.28
|Грюлль Марко
|5
|0.2
|Штрунц Оливер
|4
|0.16
|Кюн Николас
|3
|0.12
|Дрёйф Ферди
|1
|0.04
|Байич Анте
|1
|0.04
|Грайль Патрик
|1
|0.04
|Кершбаум Роман
|1
|0.04
|Демир Юсуф
|1
|0.04
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.04
|Шик Торстен
|0
|0
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|12 (1)
|0.48
|Фитц Доминик
|6 (2)
|0.24
|Грубер Андреас
|6
|0.24
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.16
|Келес Джан
|3
|0.12
|Джукич Александар
|2
|0.08
|Фишер Манфред
|2
|0.08
|Браунёдер Маттиас
|2
|0.08
|Доведан Никола
|1
|0.04
|Польстер Мануэль
|1
|0.04
|Мартинс Марвин
|1
|0.04
|Хускович Муарем
|1
|0.04
|Лайднер Дорон
|1
|0.04
|Джуричин Марко
|1
|0.04
|Тейгль Георг
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеич Алекса
|7
|0
|Кершбаум Роман
|6
|0
|Грюлль Марко
|6
|0
|Ауэр Йонас
|6
|0
|Байич Анте
|4
|1
|Шик Торстен
|5
|0
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Касиус Денсо
|2
|1
|Martin Moormann
|2
|1
|Циммерманн Бернхард
|3
|0
|Кверфельд Леопольд
|1
|1
|Виммер Кевин
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Грайль Патрик
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|6
|0
|Фитц Доминик
|5
|0
|Табакович Харис
|3
|1
|Браунёдер Маттиас
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Доведан Никола
|2
|0
|Мартинс Марвин
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Польстер Мануэль
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
9
15
Рапид Вена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Аустрия Вена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
15
20
Рапид Вена
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Аустрия Вена
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
24
35
Голы по времени матча
Забито
24
23
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
3
13%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
10
42%
6
26%
76-90
Пропущено
18
25
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
5
28%
2
8%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
5
28%
6
24%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
6%
1
5%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
3
18%
8
38%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
6
35%
3
14%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Забито
41
44
15 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
4
10%
2
5%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
5
12%
9
20%
31-45
5
12%
12
27%
46-60
5
12%
6
14%
61-75
16
39%
9
20%
76-90
Пропущено
33
40
18 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
8
24%
4
10%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
4
12%
8
20%
61-75
7
21%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0 Рапид Вена - Донауфельд 6:0 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Рома (до 19 лет) - Рапид Вена 6:2 Рапид Вена - Фёрст Вена 4:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1
Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Аустрия Вена
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:3
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
5
2 раза 8%
2
9 раз 36%
3
8 раз 32%
0
5 раз 20%
1
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
102
67
84
49
39
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
48
94
210
58
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
205
1015
178
619
817
223
223
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|6
|1
|55 - 16
|32
|2.
|25
|16
|6
|3
|43 - 18
|30
|3.
|25
|11
|10
|4
|42 - 31
|24
|4.
|25
|11
|4
|10
|41 - 33
|20
|5.
|25
|10
|8
|7
|45 - 39
|19
|6.
|25
|9
|3
|13
|36 - 48
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|9
|6
|10
|32 - 40
|19
|2.
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|18
|3.
|25
|8
|3
|14
|39 - 46
|16
|4.
|25
|6
|4
|15
|27 - 46
|13
|5.
|25
|5
|6
|14
|25 - 47
|12
|6.
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|10
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|3.
|13
|6
|2
|5
|24 - 18
|20
|4.
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|12
|2
|1
|9
|16 - 25
|7
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|12
|5
|2
|5
|23 - 26
|17
|3.
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|4.
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|5.
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|1
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|16 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|13 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|2 4