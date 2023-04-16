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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Рапид Вена
3:3
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
15' Гол
Бургшталлер Гвидо
1:1
28' Гол
Грубер Андреас
1:2
32' Гол
Табакович Харис
2:2
43' Гол
Кершбаум Роман
47' Красная карточка
Касиус Денсо
62' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
65' Желтая карточка
Табакович Харис
2:3
78' Гол
Табакович Харис
3:3
84' Гол
Грюлль Марко
86' Вторая желтая карточка
Табакович Харис
90' Желтая карточка
Фитц Доминик
90' Желтая карточка
Пеич Алекса
90' Желтая карточка
Доведан Никола
90' Желтая карточка
Шик Торстен
90'+8
45
Хедль
Никлас
2
Касиус
Денсо
43
Кверфельд
Леопольд
19
Золльбауэр
Михаэль
23
Ауэр
Йонас
5
Кершбаум
Роман
14
Пеич
Алекса
18
Штрунц
Оливер
28
Освальд
Мориц
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
11
Польстер
Мануэль
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
25
Табакович
Харис
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Вена
3-4-2-1

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Вена

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.6%
57.7%
7.7%
9 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.5%
23.1%
23 победы 6 ничьих 0 побед

27 матчей

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 14 побед

53 матча

34%
35.8%
30.2%
18 побед 19 ничьих 16 побед

Первый тайм

17%
54.7%
28.3%
9 побед 29 ничьих 15 побед

Второй тайм

43.4%
30.2%
26.4%
23 победы 16 ничьих 14 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:1
К
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:3
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
2:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
2:2

Голы

Всего голов

32
41

Голов в среднем за матч

1.28
1.46

Среднее время на гол

70
61

Всего голов

33
34

Голов в среднем за матч

1.18
1.36

Среднее время на гол

76
66

Всего голов

65
75

Голов в среднем за матч

1.23
1.42

Тотал матчей

2.5
49
Больше 92%
Меньше 8%
4
40
Больше 75%
Меньше 25%
13
24
Больше 45%
Меньше 55%
29
16
Больше 30%
Меньше 70%
37
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51

Среднее время на гол

73
63

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 16 (2) 0.64
Циммерманн Бернхард 7 0.28
Грюлль Марко 5 0.2
Штрунц Оливер 4 0.16
Кюн Николас 3 0.12
Дрёйф Ферди 1 0.04
Байич Анте 1 0.04
Грайль Патрик 1 0.04
Кершбаум Роман 1 0.04
Демир Юсуф 1 0.04
Кверфельд Леопольд 1 0.04
Шик Торстен 0 0
Ауэр Йонас 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Касиус Денсо 0 0
Освальд Мориц 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 12 (1) 0.48
Фитц Доминик 6 (2) 0.24
Грубер Андреас 6 0.24
Ранфтль Райнхольд 4 0.16
Келес Джан 3 0.12
Джукич Александар 2 0.08
Фишер Манфред 2 0.08
Браунёдер Маттиас 2 0.08
Доведан Никола 1 0.04
Польстер Мануэль 1 0.04
Мартинс Марвин 1 0.04
Хускович Муарем 1 0.04
Лайднер Дорон 1 0.04
Джуричин Марко 1 0.04
Тейгль Георг 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 7 0
Кершбаум Роман 6 0
Грюлль Марко 6 0
Ауэр Йонас 6 0
Байич Анте 4 1
Шик Торстен 5 0
Бургшталлер Гвидо 4 0
Касиус Денсо 2 1
Martin Moormann 2 1
Циммерманн Бернхард 3 0
Кверфельд Леопольд 1 1
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Грайль Патрик 1 0
Освальд Мориц 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 6 0
Фитц Доминик 5 0
Табакович Харис 3 1
Браунёдер Маттиас 4 0
Тейгль Георг 3 0
Доведан Никола 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Фишер Манфред 2 0
Мюль Лукас 2 0
Польстер Мануэль 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Балтакса Матан 1 0
Ibrahima Drame2 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

9
15
Рапид Вена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Аустрия Вена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

15
20
Рапид Вена
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Аустрия Вена
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

24
35

Голы по времени матча

Забито

24
23
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
3
13%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
10
42%
6
26%
76-90

Пропущено

18
25
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
5
28%
2
8%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
5
28%
6
24%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
6%
1
5%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
3
18%
8
38%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
6
35%
3
14%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
5
33%
76-90

Забито

41
44
15 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
4
10%
2
5%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
5
12%
9
20%
31-45
5
12%
12
27%
46-60
5
12%
6
14%
61-75
16
39%
9
20%
76-90

Пропущено

33
40
18 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
8
24%
4
10%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
4
12%
8
20%
61-75
7
21%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0 Рапид Вена - Донауфельд 6:0 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Рома (до 19 лет) - Рапид Вена 6:2 Рапид Вена - Фёрст Вена 4:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1
Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Аустрия Вена

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:3
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
5
2 раза 8%
2
9 раз 36%
3
8 раз 32%
0
5 раз 20%
1
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
8
4
4
9
2.5
3
9
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
8
1.5
9
4
2
10
2.5
5
8
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
20
5
10
15
1.5
17
8
6
19
2.5
8
17
2
23
3.5
2
23
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 25 18 6 1 55 - 16 32
2.
Штурм
 25 16 6 3 43 - 18 30
3.
ЛАСК
 25 11 10 4 42 - 31 24
4.
Рапид Вена
 25 11 4 10 41 - 33 20
5.
Аустрия Вена
 25 10 8 7 45 - 39 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 25 9 3 13 36 - 48 15

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 25 9 6 10 32 - 40 19
2.
Сваровски Тироль
 25 9 5 11 37 - 39 18
3.
Вольфсбергер
 25 8 3 14 39 - 46 16
4.
Хартберг
 25 6 4 15 27 - 46 13
5.
Альтах
 25 5 6 14 25 - 47 12
6.
Рид
 25 4 7 14 18 - 37 10

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 12 6 3 3 21 - 18 21
3.
Рапид Вена
 13 6 2 5 24 - 18 20
4.
Штурм
 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 12 6 3 3 21 - 15 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 12 3 3 6 13 - 18 12
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 12 2 1 9 16 - 25 7
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 12 4 3 5 17 - 21 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 12 5 2 5 23 - 26 17
3.
Аустрия Вена
 13 4 5 4 24 - 24 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 12 5 2 5 17 - 15 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 12 3 3 6 11 - 18 12
3.
Вольфсбергер
 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 12 2 2 8 6 - 17 8
5.
Хартберг
 12 3 1 8 11 - 21 1
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 16 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 13 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Аустрия Лустенау Dario Grujic 2 4
Весь список
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    • Желтая карточка
      62'
      Бургшталлер Гвидо получил желтую карточку от судьи
    • 62'
      Освальд Мориц уходит с поля. Шик Торстен выходит вместо него
    • 62'
      Oliver Strunz уходит с поля. Грайль Патрик выходит вместо него
    • 47'
      УДАЛЕНИЕ! - Denso Kasius увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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