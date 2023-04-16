Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Брондбю

44' Удар от ворот произведет Орхус

43' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Брондбю

41' Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Линкс Гифт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Sebastian Sebulonsen забивает ударом с правой ноги!

35' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновлен

34' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Брондбю

32' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

32' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Биссек Янн-Аурель пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

29' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

28' Менса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Брондбю

26' Беихмо Феликс из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Белл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

22' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

19' Менса Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Беихмо Феликс не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!

16' Мортенсен Патрик пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен ловит мяч

15' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Брондбю

14' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Линкс Гифт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Линкс Гифт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

8' Белл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

5' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Орхус начинает с центра поля