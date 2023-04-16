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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Брондбю
1:0
Второй тайм: 66'
Орхус

Ход матча

37'
Себулонсен Себастьян
1:0
63'
 
Бьюр Петер
Андерсон Микаэль
63'
 
Линкс Гифт
Поульсен Николай
63'
 
Дуэлунд Миккель
Каль Эрик
64'
Каппис Кристиан
Хедлунд Симон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Орхус
2.25
4.10
8.00
Все Коэффициенты
1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
14
Менса
Кевин
4
Винтер
Фредерик
5
Лауритсен
Расмус
6
Белл
Джо
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
27
Хедлунд
Симон
9
Омойджуфано
Охи
11
Эвьен
Хэкон
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
11
Линкс
Гифт
6
Поульсен
Николай
17
Якоб
Кевин
2
Беихмо
Феликс
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
Брондбю
4-3-3
Орхус
3-4-3

История личных встреч

Брондбю
Орхус

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

39 матчей

41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
12 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

СД
2:2
СД
1:0
ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

25
32

Голов в среднем за матч

1.47
1.45

Среднее время на гол

61
61

Всего голов

34
15

Голов в среднем за матч

1.55
0.88

Среднее время на гол

58
102

Всего голов

59
47

Голов в среднем за матч

1.51
1.21

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

59
74

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 9 (1) 0.36
Слимане Анис 3 0.12
Oscar Schwartau 3 0.12
Хедлунд Симон 2 0.08
Радошевич Йосип 2 (2) 0.08
Каппис Кристиан 2 0.08
Васс Даниэль 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Квистгарден Матиас 1 0.04
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.04
Себулонсен Себастьян 1 0.04
Махсо Андреас 1 (1) 0.04
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 13 (4) 0.52
Биссек Янн-Аурель 3 0.12
Якоб Кевин 2 0.08
Хеуген Сигурд 2 0.08
Андерсон Микаэль 2 0.08
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.04
Кристенсен Томас 1 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Тингагер Фредерик 1 0.04
Sebastian Groenning 1 0.04
Дёйн Йелле 1 0.04
Поульсен Николай 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 5 1
Васс Даниэль 5 0
Слимане Анис 5 0
Радошевич Йосип 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Хедлунд Симон 3 0
Махсо Андреас 3 0
Валлис Николай 3 0
Каппис Кристиан 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Омойджуфано Охи 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Винтер Фредерик 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 1
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Хенриксен Тобиас 3 0
Якоб Кевин 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Дуэлунд Миккель 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Брондбю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Орхус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
3
Брондбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Орхус
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

8
14
Брондбю
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Орхус
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

21
12
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
5
24%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
5
24%
4
33%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
3
33%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
4
20%
5
56%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
5
26%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
5
26%
7
58%
76-90

Забито

33
28
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
5
15%
3
11%
1-15
3
9%
5
18%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
6
18%
5
18%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
7
21%
7
25%
76-90

Пропущено

39
21
18 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
9
23%
1
5%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
6
15%
5
24%
31-45
2
5%
1
5%
46-60
10
26%
2
10%
61-75
9
23%
12
57%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0
Орхус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0
Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1 Орхус - Копенгаген 0:2 Орхус - Нордшелланн 0:2

Результаты матчей

Брондбю
Орхус

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
18
6
9
15
1.5
8
16
4
20
2.5
2
22
1
23
3.5
1
23
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 25 15 3 7 49 - 25 48
2.
Нордшелланн
 24 13 7 4 41 - 23 46
3.
Виборг
 25 11 7 7 36 - 28 40
4.
Орхус
 0:1 25 11 6 8 28 - 22 39
5.
Раннерс
 24 9 9 6 30 - 31 36
6.
Брондбю
 1:0 25 9 6 10 34 - 39 33

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 25 8 11 6 37 - 31 35
2.
Оденсе
 25 9 7 9 33 - 43 34
3.
Силькеборг
 25 8 6 11 36 - 40 30
4.
Хорсенс
 25 7 5 13 29 - 44 26
5.
Люнгбю
 25 4 8 13 24 - 39 20
6.
Ольборг
 25 4 7 14 25 - 37 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 13 9 2 2 26 - 10 29
3.
Брондбю
 1:0 13 6 3 4 21 - 21 21
4.
Раннерс
 12 6 2 4 13 - 13 20
5.
Виборг
 12 5 5 2 16 - 14 20
6.
Орхус
 0:1 12 5 4 3 16 - 12 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорсенс
 12 5 3 4 19 - 23 18
2.
Оденсе
 13 5 3 5 16 - 19 18
3.
Силькеборг
 12 5 2 5 19 - 20 17
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
2.
Орхус
 0:1 13 6 2 5 12 - 10 20
3.
Копенгаген
 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Нордшелланн
 12 4 5 3 15 - 11 17
5.
Раннерс
 12 3 7 2 17 - 18 16
6.
Брондбю
 1:0 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 12 5 7 0 26 - 13 22
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 13 3 2 8 16 - 21 11
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Митьюлланд Исаксен Густав 10 (2)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 9 (4)
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Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Орхус
    2.25
    4.10
    8.00
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