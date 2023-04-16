Тур: 25. Стадион: Брондбю. Зрители: 16138 Главный судья: Jakob Sundberg
0'
1:0
37' ГолСебулонсен Себастьян
86' Желтая карточкаБьюр Петер
90' Желтая карточкаAdam Daghim
90' Желтая карточкаСебулонсен Себастьян
90'+7
Ход матча
37'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
14
Менса
Кевин
6
Белл
Джо
10
Васс
Даниэль
11
Эвьен
Хэкон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Эвьен ХэконНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Adam Daghim
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брондбю
Орхус
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
39 матчей
41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
12 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
32
Голов в среднем за матч
1.47
1.45
Среднее время на гол
61
61
Всего голов
34
15
Голов в среднем за матч
1.55
0.88
Среднее время на гол
58
102
Всего голов
59
47
Голов в среднем за матч
1.51
1.21
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
59
74
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|9 (1)
|0.36
|Слимане Анис
|3
|0.12
|Oscar Schwartau
|3
|0.12
|Хедлунд Симон
|2
|0.08
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.08
|Каппис Кристиан
|2
|0.08
|Васс Даниэль
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Квистгарден Матиас
|1
|0.04
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.04
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.04
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|13 (4)
|0.52
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0.12
|Якоб Кевин
|2
|0.08
|Хеуген Сигурд
|2
|0.08
|Андерсон Микаэль
|2
|0.08
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.04
|Кристенсен Томас
|1
|0.04
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Тингагер Фредерик
|1
|0.04
|Sebastian Groenning
|1
|0.04
|Дёйн Йелле
|1
|0.04
|Поульсен Николай
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиембе Кевин
|5
|1
|Васс Даниэль
|5
|0
|Слимане Анис
|5
|0
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Хедлунд Симон
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Валлис Николай
|3
|0
|Каппис Кристиан
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Винтер Фредерик
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|1
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Кристенсен Томас
|3
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|Якоб Кевин
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Adam Daghim
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Орхус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
3
Брондбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Орхус
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
8
14
Брондбю
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Орхус
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
15
17
Голы по времени матча
Забито
22
12
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
5
23%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
23%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
5
23%
4
33%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
4
40%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
4
20%
5
50%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
5
26%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
5
26%
7
58%
76-90
Забито
34
28
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
5
15%
3
11%
1-15
3
9%
5
18%
16-30
8
24%
4
14%
31-45
6
18%
5
18%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
7
21%
7
25%
76-90
Пропущено
39
22
18 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
9
23%
1
5%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
6
15%
6
27%
31-45
2
5%
1
5%
46-60
10
26%
2
9%
61-75
9
23%
12
55%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0
Орхус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0
Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1 Орхус - Копенгаген 0:2 Орхус - Нордшелланн 0:2
Результаты матчей
Брондбю
Орхус
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
67
57
310
210
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
39
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
187
916
817
421
223
124
124
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|3
|7
|49 - 25
|48
|2.
|24
|13
|7
|4
|41 - 23
|46
|3.
|25
|11
|7
|7
|36 - 28
|40
|4.
|25
|11
|6
|8
|28 - 22
|39
|5.
|24
|9
|9
|6
|30 - 31
|36
|6.
|25
|9
|6
|10
|34 - 39
|33
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|8
|11
|6
|37 - 31
|35
|2.
|25
|9
|7
|9
|33 - 43
|34
|3.
|25
|8
|6
|11
|36 - 40
|30
|4.
|25
|7
|5
|13
|29 - 44
|26
|5.
|25
|4
|8
|13
|24 - 39
|20
|6.
|25
|4
|7
|14
|25 - 37
|19
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|13
|9
|2
|2
|26 - 10
|29
|3.
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|2.
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|3.
|12
|5
|2
|5
|19 - 20
|17
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|12 - 10
|20
|3.
|12
|6
|1
|5
|23 - 15
|19
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|5.
|12
|3
|7
|2
|17 - 18
|16
|6.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|7
|0
|26 - 13
|22
|2.
|12
|4
|4
|4
|17 - 24
|16
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|13
|3
|2
|8
|16 - 21
|11
|5.
|12
|2
|2
|8
|12 - 19
|8
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|10 (2)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|9 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5