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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 16138 Главный судья: Jakob Sundberg
Брондбю
1:0
Конец матча
Орхус
0'
1:0
37' Гол
Себулонсен Себастьян
86' Желтая карточка
Бьюр Петер
90' Желтая карточка
Adam Daghim
90' Желтая карточка
Себулонсен Себастьян
90'+7

Ход матча

37'
Себулонсен Себастьян
1:0
63'
 
Бьюр Петер
Андерсон Микаэль
63'
 
Линкс Гифт
Поульсен Николай
63'
 
Дуэлунд Миккель
Каль Эрик
64'
Каппис Кристиан
Хедлунд Симон
 
79'
Радошевич Йосип
Эвьен Хэкон
 
80'
Менса Кевин
Васс Даниэль
 
80'
Шиембе Кевин
Риверос Блас
 
82'
 
Хеуген Сигурд
Хенриксен Тобиас
86'
 
Бьюр Петер
87'
Бьёрк Карл
Валлис Николай
 
89'
 
Adam Daghim
Якоб Кевин
90'
 
Adam Daghim
90'
Себулонсен Себастьян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
14
Менса
Кевин
4
Винтер
Фредерик
5
Лауритсен
Расмус
6
Белл
Джо
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
27
Хедлунд
Симон
9
Омойджуфано
Охи
11
Эвьен
Хэкон
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
11
Линкс
Гифт
6
Поульсен
Николай
17
Якоб
Кевин
2
Беихмо
Феликс
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
Брондбю
4-3-3
Орхус
3-4-3

История личных встреч

Брондбю
Орхус

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

39 матчей

41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
12 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

СД
2:2
СД
1:0
ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

25
32

Голов в среднем за матч

1.47
1.45

Среднее время на гол

61
61

Всего голов

34
15

Голов в среднем за матч

1.55
0.88

Среднее время на гол

58
102

Всего голов

59
47

Голов в среднем за матч

1.51
1.21

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

59
74

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 9 (1) 0.36
Слимане Анис 3 0.12
Oscar Schwartau 3 0.12
Хедлунд Симон 2 0.08
Радошевич Йосип 2 (2) 0.08
Каппис Кристиан 2 0.08
Васс Даниэль 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Квистгарден Матиас 1 0.04
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.04
Себулонсен Себастьян 1 0.04
Махсо Андреас 1 (1) 0.04
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 13 (4) 0.52
Биссек Янн-Аурель 3 0.12
Якоб Кевин 2 0.08
Хеуген Сигурд 2 0.08
Андерсон Микаэль 2 0.08
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.04
Кристенсен Томас 1 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Тингагер Фредерик 1 0.04
Sebastian Groenning 1 0.04
Дёйн Йелле 1 0.04
Поульсен Николай 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 5 1
Васс Даниэль 5 0
Слимане Анис 5 0
Радошевич Йосип 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Хедлунд Симон 3 0
Махсо Андреас 3 0
Валлис Николай 3 0
Каппис Кристиан 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Омойджуфано Охи 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Винтер Фредерик 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 1
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Хенриксен Тобиас 3 0
Якоб Кевин 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Дуэлунд Миккель 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Бьюр Петер 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Adam Daghim 1 0

Результаты матчей

Брондбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Орхус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
3
Брондбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Орхус
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

8
14
Брондбю
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Орхус
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

22
12
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
5
23%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
23%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
5
23%
4
33%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
4
40%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
4
20%
5
50%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
5
26%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
5
26%
7
58%
76-90

Забито

34
28
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
5
15%
3
11%
1-15
3
9%
5
18%
16-30
8
24%
4
14%
31-45
6
18%
5
18%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
7
21%
7
25%
76-90

Пропущено

39
22
18 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
9
23%
1
5%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
6
15%
6
27%
31-45
2
5%
1
5%
46-60
10
26%
2
9%
61-75
9
23%
12
55%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0
Орхус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0
Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1 Орхус - Копенгаген 0:2 Орхус - Нордшелланн 0:2

Результаты матчей

Брондбю
Орхус

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
5
7
3
10
2.5
2
10
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
3
9
1.5
3
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
18
7
9
16
1.5
8
17
4
21
2.5
2
23
1
24
3.5
1
24
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 25 15 3 7 49 - 25 48
2.
Нордшелланн
 24 13 7 4 41 - 23 46
3.
Виборг
 25 11 7 7 36 - 28 40
4.
Орхус
 25 11 6 8 28 - 22 39
5.
Раннерс
 24 9 9 6 30 - 31 36
6.
Брондбю
 25 9 6 10 34 - 39 33

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 25 8 11 6 37 - 31 35
2.
Оденсе
 25 9 7 9 33 - 43 34
3.
Силькеборг
 25 8 6 11 36 - 40 30
4.
Хорсенс
 25 7 5 13 29 - 44 26
5.
Люнгбю
 25 4 8 13 24 - 39 20
6.
Ольборг
 25 4 7 14 25 - 37 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 13 9 2 2 26 - 10 29
3.
Брондбю
 13 6 3 4 21 - 21 21
4.
Раннерс
 12 6 2 4 13 - 13 20
5.
Виборг
 12 5 5 2 16 - 14 20
6.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорсенс
 12 5 3 4 19 - 23 18
2.
Оденсе
 13 5 3 5 16 - 19 18
3.
Силькеборг
 12 5 2 5 19 - 20 17
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
2.
Орхус
 13 6 2 5 12 - 10 20
3.
Копенгаген
 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Нордшелланн
 12 4 5 3 15 - 11 17
5.
Раннерс
 12 3 7 2 17 - 18 16
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 12 5 7 0 26 - 13 22
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 13 3 2 8 16 - 21 11
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Митьюлланд Исаксен Густав 10 (2)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 16138 болельщиков
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Брондбю: 51%, Орхус: 49%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 97'
    Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 96'
    Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 95'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 94'
    Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • Желтая карточка
    93'
    Судье надоело, что Sebastian Sebulonsen тянет время и он наказал его горчичником
  • 93'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Матч возобновлен
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    • Травма, повреждение
      92'
      Каппис Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      91'
      Adam Daghim совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      91'
      Безумный фол. Adam Daghim грубо играет против соперника. Пострадал Каппис Кристиан
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Брондбю: 51%, Орхус: 49%.
    • 90'
      Риверос Блас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брондбю 1:0 Орхус онлайн

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