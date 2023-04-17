  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Дания
  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 5265 Главный судья: Menelaos Antoniou
Раннерс
1:1
Конец матча
Нордшелланн
0'
10' Желтая карточка
Энггаард Мэдс
29' Желтая карточка
Марксен Эрик
1:0
74' Гол
Анкерсен Якоб
1:1
77' Гол
Хансен Эмилиано
88' Желтая карточка
Хансен Мадс
90' Желтая карточка
Юханссон Карл
90'+6

Ход матча

7'
 
Марксен Эрик
Фресе Мартин
10'
Энггаард Мэдс
 
29'
 
Марксен Эрик
59'
Кехинде Тосин
Нордли Симен Болькан
 
59'
Анкерсен Якоб
Клюснер Тобиас
 
70'
 
Хансен Эмилиано
Фагир Вахид
70'
 
Хансен Мадс
Свенссон Даниэль
70'
Одей Стивен
Эгхо Марвин
 
70'
Педерсен Миккель
Энггаард Мэдс
 
74'
Анкерсен Якоб
(Бундгаард Филип)
1:0
77'
1:1
Хансен Эмилиано
(Марксен Эрик)
80'
Камара Аль-Хаджи
Бундгаард Филип
 
87'
 
Беньямин Нюгрен
Бидструп Мадс
88'
 
Хансен Мадс
90'
Юханссон Карл
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
4
Юханссон
Карл
II
15
Копплин
Бьорн
18
Клюснер
Тобиас
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
17
Нордли
Симен
Болькан
40
Бундгаард
Филип
45
Эгхо
Марвин
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
27
Свенссон
Даниэль
37
Ernest
Nuamah
21
Фагир
Вахид
10
Диоманде
Мохаммед
Раннерс
4-4-2
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Нордшелланн

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 14 побед

41 матч

24.4%
36.6%
39%
10 побед 15 ничьих 16 побед

Первый тайм

29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.4
1.05

Среднее время на гол

64
85

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.05

Среднее время на гол

48
85

Всего голов

67
43

Голов в среднем за матч

1.63
1.05

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

55
85

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.24
Бундгаард Филип 4 0.16
Анкерсен Якоб 3 0.12
Hugo Andersson2 3 0.12
Хег Даниэль 2 0.08
Копплин Бьорн 2 0.08
Бабаян Эдгар 2 0.08
Камара Аль-Хаджи 2 0.08
Андерссон Адам 1 0.04
Кехинде Тосин 1 0.04
Лауэнборг Фредерик 1 0.04
Юханссон Карл II 1 0.04
Одей Стивен 1 0.04
Гравес Симон 1 0.04
Педерсен Миккель 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.4
Ernest Nuamah 9 0.36
Диоманде Мохаммед 4 0.16
Фагир Вахид 4 0.16
Хансен Эмилиано 3 0.12
Хансен Мадс 2 0.08
Беньямин Нюгрен 2 0.08
Антман Оливер 2 0.08
Асконе Рокко 2 0.08
Фресе Мартин 1 0.04
Lasso Coulibaly 1 0.04
Свенссон Даниэль 1 0.04
Adamo Nagalo 1 0.04
Кристенсен Якоб 0 0
Хансен Киан 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Марксен Эрик 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 5 0
Юханссон Карл II 3 1
Эгхо Марвин 4 0
Лауэнборг Фредерик 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Энггаард Мэдс 3 0
Хег Даниэль 2 0
Копплин Бьорн 2 0
Педерсен Миккель 2 0
Одей Стивен 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Каллесеэ Миккель 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Клюснер Тобиас 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 4 2
Фресе Мартин 7 0
Кристенсен Якоб 6 0
Вилладсен Оливер 3 1
Ernest Nuamah 3 1
Диоманде Мохаммед 4 0
Бидструп Мадс 4 0
Хансен Киан 2 0
Марксен Эрик 2 0
Хансен Мадс 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Асконе Рокко 1 0

Результаты матчей

Раннерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Нордшелланн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

7
6
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Нордшелланн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

16
27
Раннерс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Нордшелланн
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

23
33

Голы по времени матча

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
2
14%
4
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
5
36%
5
31%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
4
29%
5
42%
76-90

Забито

19
27
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
1
5%
6
22%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
21%
3
11%
31-45
5
26%
2
7%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
4
21%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 10
6
38%
2
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
19%
5
45%
76-90

Забито

33
43
10 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 18
5 Не забивали 4
3
9%
10
23%
1-15
2
6%
4
9%
16-30
5
15%
7
16%
31-45
6
18%
3
7%
46-60
8
24%
6
14%
61-75
9
27%
13
30%
76-90

Пропущено

30
23
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 19
7
23%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
20%
2
9%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
7
23%
10
43%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2
Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3
Нордшелланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Колдинг 1:0

Результаты матчей

Раннерс
Нордшелланн

Точный счет

1:0
5 раз 38%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
3
10
1.5
8
4
1
12
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
7
1.5
4
9
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
21
4
8
17
1.5
12
13
3
22
2.5
6
19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 25 15 3 7 49 - 25 48
2.
Нордшелланн
 25 13 8 4 42 - 24 47
3.
Виборг
 25 11 7 7 36 - 28 40
4.
Орхус
 25 11 6 8 28 - 22 39
5.
Раннерс
 25 9 10 6 31 - 32 37
6.
Брондбю
 25 9 6 10 34 - 39 33

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 25 8 11 6 37 - 31 35
2.
Оденсе
 25 9 7 9 33 - 43 34
3.
Силькеборг
 25 8 6 11 36 - 40 30
4.
Хорсенс
 25 7 5 13 29 - 44 26
5.
Люнгбю
 25 4 8 13 24 - 39 20
6.
Ольборг
 25 4 7 14 25 - 37 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 13 9 2 2 26 - 10 29
3.
Брондбю
 13 6 3 4 21 - 21 21
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Виборг
 12 5 5 2 16 - 14 20
6.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорсенс
 12 5 3 4 19 - 23 18
2.
Оденсе
 13 5 3 5 16 - 19 18
3.
Силькеборг
 12 5 2 5 19 - 20 17
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
2.
Орхус
 13 6 2 5 12 - 10 20
3.
Копенгаген
 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Нордшелланн
 13 4 6 3 16 - 12 18
5.
Раннерс
 12 3 7 2 17 - 18 16
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 12 5 7 0 26 - 13 22
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 13 3 2 8 16 - 21 11
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Митьюлланд Исаксен Густав 10 (2)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5265 болельщиков
  • 96'
    Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 95'
    Беньямин Нюгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Камара Аль-Хаджи из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    95'
    Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 92'
      Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Юханссон Карл II из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Андерссон Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 91'
      Андерссон Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Желтая карточка
      90'
      Юханссон Карл II получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Юханссон Карл II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хансен Эмилиано
    • 90'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 90'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Желтая карточка
      89'
      Хансен Мадс получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья свистит. Хансен Мадс атаковал сзади соперника. Это Педерсен Миккель заработал своей команде штрафной
    • 89'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      88'
      Хансен Эмилиано наказан за толчок Педерсен Миккель
    • 87'
      Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 87'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 87'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 87'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 87'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Адамо Нагало из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Одей Стивен
    • 85'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 85'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 84'
      Андерссон Адам из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 84'
      Марксен Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 83'
      Андерссон Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Камара Аль-Хаджи.
    • 82'
      Юханссон Карл II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 82'
      Марксен Эрик выиграл воздушное противоборство у Андерссон Адам.
    • Фол, нарушение
      82'
      Марксен Эрик наказан за толчок Анкерсен Якоб
    • 81'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 81'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Тактическая замена. Бундгаард Филип уходит с поля и его заменяет Камара Аль-Хаджи
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Педерсен Миккель
    • 80'
      Контроль мяча: Раннерс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 80'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      80'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 79'
      Копплин Бьорн ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Андерссон Адам из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хансен Эмилиано
    • 78'
      Марксен Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      Марксен Эрик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      77'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Хансен Эмилиано из команды Норшеланн.
    • 77'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Андерссон Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      76'
      Кристенсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Йонсен Лассер Берг успешно блокирует удар.
    • 76'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 76'
      Юханссон Карл II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Команда Раннерс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 75'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 74'
      Бундгаард Филип сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      74'
      Г О О О О Л - Анкерсен Якоб забивает с правой ноги!
    • 74'
      Раннерс начинает контратаку
    • 74'
      Андерссон Адам из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 73'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Юханссон Карл II из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 72'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 71'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 71'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Юханссон Карл II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 70'
      Тактическая замена. Мадс Энггаард уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
    • 70'
      Тактическая замена. Эгхо Марвин уходит с поля и его заменяет Одей Стивен
    • 70'
      Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 70'
      Тактическая замена. Фагир Вахид уходит с поля и его заменяет Хансен Эмилиано
    • 69'
      Бундгаард Филип не смог попасть в створ ударом издали
    • 68'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      68'
      Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 68'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 67'
      Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 66'
      Эгхо Марвин из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      66'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 66'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Марксен Эрик выиграл воздушное противоборство у Андерссон Адам.
    • 65'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 65'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 64'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 64'
      Кехинде Тосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Кехинде Тосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 62'
      Хьюго Андерссон выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 62'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 61'
      Андерссон Адам из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 61'
      Бундгаард Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      60'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Мадс Энггаард.
    • 60'
      Контроль мяча: Раннерс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 59'
      Фагир Вахид выиграл воздушное противоборство у Хьюго Андерссон.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 59'
      Тактическая замена. Клюснер Тобиас уходит с поля и его заменяет Анкерсен Якоб
    • 59'
      Тактическая замена. Нордли Симен Болькан уходит с поля и его заменяет Кехинде Тосин
    • 59'
      Шанс! Эгхо Марвин из команды Раннерс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      58'
      Бундгаард Филип из команды Раннерс подал угловой справа.
    • 58'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 57'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Андерссон Адам выиграл воздушное противоборство у Даниэль Свенссон.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 56'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      56'
      Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Марксен Эрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Раннерс: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 54'
      Юханссон Карл II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 54'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Клюснер Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Клюснер Тобиас из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      52'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Андерссон Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Юханссон Карл II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Юханссон Карл II успешно блокирует удар.
    • 50'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Раннерс: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 50'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 49'
      Эгхо Марвин выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 49'
      Андерссон Адам из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      48'
      Мохаммед Диоманд задерживает мяч рукой
    • 48'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 48'
      Даниэль Свенссон не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Копплин Бьорн из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Юханссон Карл II ослабляет давление, выбив мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Раннерс: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 49'
      Хьюго Андерссон успешно блокирует удар.
    • 49'
      Даниэль Свенссон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Юханссон Карл II из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Юханссон Карл II выиграл воздушное противоборство у Фагир Вахид.
    • 47'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 47'
      Кристенсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Марксен Эрик из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Оооо... вот это был удар! Вилладсен Оливер должен был забить с этой позиции.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Юханссон Карл II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Марксен Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Раннерс: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 45'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Юханссон Карл II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Копплин Бьорн выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 44'
      Нордли Симен Болькан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Мадс Энггаард ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 43'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 42'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 41'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • Травма, повреждение
      41'
      Адамо Нагало возвращается на поле.
    • 41'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Раннерс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • Травма, повреждение
      39'
      Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      39'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Эгхо Марвин пострадал.
    • 39'
      Раннерс начинает контратаку
    • 39'
      Нордли Симен Болькан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Нордли Симен Болькан выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 38'
      Карлгрен Патрик делает важнейший сейв!
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Адамо Нагало. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Оооо... вот это был удар! Адамо Нагало должен был забить с этой позиции.
    • 37'
      Фагир Вахид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Бундгаард Филип из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Кристенсен Якоб.
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Нордли Симен Болькан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Андерссон Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Раннерс: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 34'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      34'
      Даниэль Свенссон наказан за толчок Нордли Симен Болькан
    • 34'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 32'
      Хьюго Андерссон выиграл воздушное противоборство у Фагир Вахид.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 32'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 30'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      30'
      Марксен Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бундгаард Филип
    • 29'
      Раннерс начинает контратаку
    • 29'
      Даниэль Свенссон выиграл воздушное противоборство у Клюснер Тобиас.
    • Угловой
      29'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 28'
      Юханссон Карл II успешно блокирует удар.
    • 28'
      Фагир Вахид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Марксен Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Фагир Вахид нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.
    • 27'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      26'
      Йонсен Лассер Берг наказан за толчок Даниэль Свенссон
    • 25'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Раннерс: 45%, Норшеланн: 55%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Бундгаард Филип из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
    • 25'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Копплин Бьорн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Клюснер Тобиас из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Нордли Симен Болькан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Даниэль Свенссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 21'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 21'
      Юханссон Карл II выиграл воздушное противоборство у Фагир Вахид.
    • 20'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 20'
      Эгхо Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 20'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 19'
      Эгхо Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 19'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 18'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Клюснер Тобиас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Копплин Бьорн из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 16'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 16'
      Бундгаард Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 15'
      Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Раннерс: 45%, Норшеланн: 55%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Вилладсен Оливер наказан за толчок Копплин Бьорн
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 14'
      Андерссон Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Юханссон Карл II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 12'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Копплин Бьорн из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      12'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Мадс Энггаард из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      10'
      Мадс Энггаард получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      10'
      Фагир Вахид из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Мадс Энггаард.
    • 10'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Раннерс: 53%, Норшеланн: 47%.
    • Фол, нарушение
      9'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Андерссон Адам заработал фол
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 8'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Фресе Мартин получил травму и заменен. Марксен Эрик выходит на поле.
    • 7'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Андерссон Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Даниэль Свенссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 5'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      5'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Раннерс: 60%, Норшеланн: 40%.
    • Травма, повреждение
      4'
      Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Андерссон Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Бундгаард Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 1'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Раннерс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Раннерс 1:1 Нордшелланн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     