Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Даниэль Свенссон не смог попасть в створ ударом издали

Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

49' Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Даниэль Свенссон нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Удар от ворот произведет Раннерс

47' Кристенсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Марксен Эрик из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Оооо... вот это был удар! Вилладсен Оливер должен был забить с этой позиции.

46' Норшеланн пытается что-то создать.

45' Марксен Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Норшеланн пытается что-то создать.

44' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Юханссон Карл II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Нордли Симен Болькан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Мадс Энггаард ослабляет давление, выбив мяч.

43' Норшеланн пытается что-то создать.

43' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Норшеланн

41' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Нордли Симен Болькан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Раннерс

38' Хорошую попытку сделал Адамо Нагало . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Оооо... вот это был удар! Адамо Нагало должен был забить с этой позиции.

37' Фагир Вахид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Норшеланн пытается что-то создать.

35' Норшеланн пытается что-то создать.

34' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Норшеланн пытается что-то создать.

32' Удар от ворот произведет Норшеланн

32' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Марксен Эрик получил желтую карточку от судьи

29' Даниэль Свенссон выиграл воздушное противоборство у Клюснер Тобиас

29' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.

28' Норшеланн пытается что-то создать.

28' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фагир Вахид нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

27' Бидструп Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Норшеланн пытается что-то создать.

26' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Норшеланн пытается что-то создать.

24' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Норшеланн пытается что-то создать.

22' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Даниэль Свенссон ослабляет давление, выбив мяч.

21' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Удар от ворот произведет Норшеланн

19' Эгхо Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Норшеланн пытается что-то создать.

13' Норшеланн пытается что-то создать.

12' Удар от ворот произведет Раннерс

12' Норшеланн пытается что-то создать.

12' Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Мадс Энггаард из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Норшеланн пытается что-то создать.

10' Мадс Энггаард получил желтую карточку от судьи

10' Фагир Вахид из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Мадс Энггаард.

8' Норшеланн пытается что-то создать.

8' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Норшеланн пытается что-то создать.

6' Андерссон Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Норшеланн пытается что-то создать.

5' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Даниэль Свенссон ослабляет давление, выбив мяч.

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

4' Норшеланн пытается что-то создать.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Раннерс начинает с центра поля