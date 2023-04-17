Тур: 25. Стадион: Cepheus Park Randers. Зрители: 5265 Главный судья: Menelaos Antoniou
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаЭнггаард Мэдс
29' Желтая карточкаМарксен Эрик
1:0
74' ГолАнкерсен Якоб
1:1
77' ГолХансен Эмилиано
88' Желтая карточкаХансен Мадс
90' Желтая карточкаЮханссон Карл
90'+6
Ход матча
10'
29'
74'
1:0
77'
1:1
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
45
Эгхо
Марвин
39
Adamo
Nagalo
21
Фагир
Вахид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
42 Sabil Hansen
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
-
36 Асконе РоккоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
История личных встреч
Раннерс
Нордшелланн
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 14 побед
41 матч
24.4%
36.6%
39%
10 побед 15 ничьих 16 побед
Первый тайм
29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.4
1.05
Среднее время на гол
64
85
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.05
Среднее время на гол
48
85
Всего голов
67
43
Голов в среднем за матч
1.63
1.05
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
55
85
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|6 (1)
|0.24
|Бундгаард Филип
|4
|0.16
|Анкерсен Якоб
|3
|0.12
|Hugo Andersson2
|3
|0.12
|Хег Даниэль
|2
|0.08
|Копплин Бьорн
|2
|0.08
|Бабаян Эдгар
|2
|0.08
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.08
|Андерссон Адам
|1
|0.04
|Кехинде Тосин
|1
|0.04
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.04
|Юханссон Карл II
|1
|0.04
|Одей Стивен
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скьеллеруп Андреас
|10 (3)
|0.4
|Ernest Nuamah
|9
|0.36
|Диоманде Мохаммед
|4
|0.16
|Фагир Вахид
|4
|0.16
|Хансен Эмилиано
|3
|0.12
|Хансен Мадс
|2
|0.08
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.08
|Антман Оливер
|2
|0.08
|Асконе Рокко
|2
|0.08
|Фресе Мартин
|1
|0.04
|Lasso Coulibaly
|1
|0.04
|Свенссон Даниэль
|1
|0.04
|Adamo Nagalo
|1
|0.04
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Хансен Киан
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Mario Dorgeles
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кехинде Тосин
|5
|0
|Юханссон Карл II
|3
|1
|Эгхо Марвин
|4
|0
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Hugo Andersson2
|3
|0
|Энггаард Мэдс
|3
|0
|Хег Даниэль
|2
|0
|Копплин Бьорн
|2
|0
|Педерсен Миккель
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Каллесеэ Миккель
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Клюснер Тобиас
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|4
|2
|Фресе Мартин
|7
|0
|Кристенсен Якоб
|6
|0
|Вилладсен Оливер
|3
|1
|Ernest Nuamah
|3
|1
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Бидструп Мадс
|4
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Марксен Эрик
|2
|0
|Хансен Мадс
|2
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Нордшелланн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
7
6
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Нордшелланн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
16
27
Раннерс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Нордшелланн
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
23
33
Голы по времени матча
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
2
14%
4
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
5
36%
5
31%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
4
29%
5
42%
76-90
Забито
19
27
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
1
5%
6
22%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
21%
3
11%
31-45
5
26%
2
7%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
4
21%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 10
6
38%
2
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
19%
5
45%
76-90
Забито
33
43
10 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 18
5 Не забивали 4
3
9%
10
23%
1-15
2
6%
4
9%
16-30
5
15%
7
16%
31-45
6
18%
3
7%
46-60
8
24%
6
14%
61-75
9
27%
13
30%
76-90
Пропущено
30
23
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 19
7
23%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
20%
2
9%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
7
23%
10
43%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2
Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3
Нордшелланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Колдинг 1:0
Результаты матчей
Раннерс
Нордшелланн
Точный счет
1:0
5 раз 38%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Нордшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
310
84
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
57
49
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
214
817
1213
322
619
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|3
|7
|49 - 25
|48
|2.
|25
|13
|8
|4
|42 - 24
|47
|3.
|25
|11
|7
|7
|36 - 28
|40
|4.
|25
|11
|6
|8
|28 - 22
|39
|5.
|25
|9
|10
|6
|31 - 32
|37
|6.
|25
|9
|6
|10
|34 - 39
|33
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|8
|11
|6
|37 - 31
|35
|2.
|25
|9
|7
|9
|33 - 43
|34
|3.
|25
|8
|6
|11
|36 - 40
|30
|4.
|25
|7
|5
|13
|29 - 44
|26
|5.
|25
|4
|8
|13
|24 - 39
|20
|6.
|25
|4
|7
|14
|25 - 37
|19
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|13
|9
|2
|2
|26 - 10
|29
|3.
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|2.
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|3.
|12
|5
|2
|5
|19 - 20
|17
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|12 - 10
|20
|3.
|12
|6
|1
|5
|23 - 15
|19
|4.
|13
|4
|6
|3
|16 - 12
|18
|5.
|12
|3
|7
|2
|17 - 18
|16
|6.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|7
|0
|26 - 13
|22
|2.
|12
|4
|4
|4
|17 - 24
|16
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|13
|3
|2
|8
|16 - 21
|11
|5.
|12
|2
|2
|8
|12 - 19
|8
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|10 (2)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|9 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5