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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Силькеборг
2:1
Перерыв
Ольборг
0'
0:1
23' Гол
Гранли Даниэль
1:1
26' Гол
Буш Александер Магнус
2:1
41' Пенальти
Адамсен Тонни

Ход матча

23'
0:1
Гранли Даниэль
26'
Буш Александер Магнус
(Клинг Андерс)
1:1
41'
Адамсен Тонни
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 220 Количество передач 227
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Ольборг
2.29
4.50
9.00
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
7
Куск
Каспер
23
Адамсен
Тонни
40
Мантл
Нико
2
Паллесен
Кристоффер
4
Крамер
Ларс
II
34
Sebastian
Otoa
5
Гранли
Даниэль
23
Бакиз
Юнес
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
17
Хелениус
Никлас
7
Соуза
Аллан
II
Силькеборг
4-3-2-1
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Ольборг

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

35 матчей

45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

СД
1:2
СД
3:1
СД
4:2
СД
1:2
СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

2.06
1.26

Среднее время на гол

43
71

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.63

Среднее время на гол

58
55

Всего голов

62
50

Голов в среднем за матч

1.77
1.43

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 10 (1) 0.38
Хелениус Никлас 6 0.23
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.23
Валлис Николай 3 0.12
Сонне Оливер 3 0.12
Сальквист Тобиас 2 0.08
Энгель Лукас 1 0.04
Клинг Андерс 1 0.04
Тенгстедт Сёрен 1 0.04
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.04
Линд Александр 1 0.04
Маттссон Пелле 1 0.04
Буш Александер Магнус 1 0.04
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 7 0.27
Бакиз Юнес 4 0.15
Куск Каспер 2 0.08
Гранли Даниэль 2 0.08
Фоссум Ивер 2 0.08
Андреасен Лука 1 0.04
Андерсен Лукас 1 0.04
Крамер Ларс II 1 0.04
Феррейра Педру 1 0.04
Педерсен Йеппе 1 0.04
Поульсен Андреас 1 0.04
Рамкильде Марко 1 0.04
Росс Матиас 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Альманн Якоб 0 0
Теландер Расмус 0 0
Макарич Милан 0 0
Oliver Ross 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Сальквист Тобиас 2 1
Энгель Лукас 3 0
Клинг Андерс 3 0
Сонне Оливер 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Бринк Марк 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Клиттен Лукас 2 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Валлис Николай 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Буш Александер Магнус 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 6 0
Крамер Ларс II 5 0
Альманн Якоб 4 0
Феррейра Педру 4 0
Теландер Расмус 3 0
Бакиз Юнес 3 0
Anosike Ementa 3 0
Поульсен Андреас 2 0
Росс Матиас 2 0
Хёйхольт Мальте 2 0
Йоргенсен Каспер 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Андерсен Лукас 1 0
Фоссум Ивер 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Ольборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

8
9
Силькеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ольборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

12
4
Силькеборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Ольборг
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

20
13

Голы по времени матча

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
20
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
18%
3
15%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
4
18%
4
20%
61-75
4
18%
6
30%
76-90

Забито

18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
22%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
6
33%
2
22%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
26%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
3
16%
3
19%
76-90

Забито

35
26
14 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
6
17%
5
19%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
6
17%
4
15%
46-60
5
14%
4
15%
61-75
10
29%
7
27%
76-90

Пропущено

41
36
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 18
9
22%
4
11%
1-15
2
5%
1
3%
16-30
8
20%
6
17%
31-45
9
22%
7
19%
46-60
6
15%
9
25%
61-75
7
17%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2
Ольборг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4
Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2

Результаты матчей

Силькеборг
Ольборг

Точный счет

1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
2
10
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
17
8
12
13
1.5
6
19
4
21
2.5
1
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 25 15 3 7 49 - 25 48
2.
Нордшелланн
 25 13 8 4 42 - 24 47
3.
Виборг
 25 11 7 7 36 - 28 40
4.
Орхус
 25 11 6 8 28 - 22 39
5.
Раннерс
 25 9 10 6 31 - 32 37
6.
Брондбю
 25 9 6 10 34 - 39 33

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 25 8 11 6 37 - 31 35
2.
Оденсе
 25 9 7 9 33 - 43 34
3.
Силькеборг
 2:1 26 9 6 11 38 - 41 33
4.
Хорсенс
 25 7 5 13 29 - 44 26
5.
Люнгбю
 25 4 8 13 24 - 39 20
6.
Ольборг
 1:2 26 4 7 15 26 - 39 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 13 9 2 2 26 - 10 29
3.
Брондбю
 13 6 3 4 21 - 21 21
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Виборг
 12 5 5 2 16 - 14 20
6.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2:1 13 6 2 5 21 - 21 20
2.
Хорсенс
 12 5 3 4 19 - 23 18
3.
Оденсе
 13 5 3 5 16 - 19 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 1:2 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
2.
Орхус
 13 6 2 5 12 - 10 20
3.
Копенгаген
 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Нордшелланн
 13 4 6 3 16 - 12 18
5.
Раннерс
 12 3 7 2 17 - 18 16
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 12 5 7 0 26 - 13 22
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 2:1 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 1:2 14 3 2 9 17 - 23 11
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Митьюлланд Исаксен Густав 10 (2)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 9 (4)
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Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
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    2.29
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