Тур: 26. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Peter Kjaersgaard
2:1
Перерыв
Ход матча
23'
0:1
26'
41'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
220 Количество передач 227
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
40
Мантл
Нико
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Силькеборг
Ольборг
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
35 матчей
45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
2.06
1.26
Среднее время на гол
43
71
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.63
Среднее время на гол
58
55
Всего голов
62
50
Голов в среднем за матч
1.77
1.43
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
50
63
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|0.38
|Хелениус Никлас
|6
|0.23
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.23
|Валлис Николай
|3
|0.12
|Сонне Оливер
|3
|0.12
|Сальквист Тобиас
|2
|0.08
|Энгель Лукас
|1
|0.04
|Клинг Андерс
|1
|0.04
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.04
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.04
|Линд Александр
|1
|0.04
|Маттссон Пелле
|1
|0.04
|Буш Александер Магнус
|1
|0.04
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|7
|0.27
|Бакиз Юнес
|4
|0.15
|Куск Каспер
|2
|0.08
|Гранли Даниэль
|2
|0.08
|Фоссум Ивер
|2
|0.08
|Андреасен Лука
|1
|0.04
|Андерсен Лукас
|1
|0.04
|Крамер Ларс II
|1
|0.04
|Феррейра Педру
|1
|0.04
|Педерсен Йеппе
|1
|0.04
|Поульсен Андреас
|1
|0.04
|Рамкильде Марко
|1
|0.04
|Росс Матиас
|1
|0.04
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.04
|Альманн Якоб
|0
|0
|Теландер Расмус
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
|Oliver Ross
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Энгель Лукас
|3
|0
|Клинг Андерс
|3
|0
|Сонне Оливер
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Бринк Марк
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Клиттен Лукас
|2
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Буш Александер Магнус
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|6
|0
|Крамер Ларс II
|5
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Феррейра Педру
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Бакиз Юнес
|3
|0
|Anosike Ementa
|3
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хёйхольт Мальте
|2
|0
|Йоргенсен Каспер
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Андерсен Лукас
|1
|0
|Фоссум Ивер
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Ольборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
8
9
Силькеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ольборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
12
4
Силькеборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Ольборг
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
20
13
Голы по времени матча
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
20
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
18%
3
15%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
4
18%
4
20%
61-75
4
18%
6
30%
76-90
Забито
18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
22%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
6
33%
2
22%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
26%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
3
16%
3
19%
76-90
Забито
35
26
14 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
6
17%
5
19%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
6
17%
4
15%
46-60
5
14%
4
15%
61-75
10
29%
7
27%
76-90
Пропущено
41
36
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 18
9
22%
4
11%
1-15
2
5%
1
3%
16-30
8
20%
6
17%
31-45
9
22%
7
19%
46-60
6
15%
9
25%
61-75
7
17%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2
Ольборг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4
Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2
Результаты матчей
Силькеборг
Ольборг
Точный счет
1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
66
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
67
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
178
1213
619
421
124
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|3
|7
|49 - 25
|48
|2.
|25
|13
|8
|4
|42 - 24
|47
|3.
|25
|11
|7
|7
|36 - 28
|40
|4.
|25
|11
|6
|8
|28 - 22
|39
|5.
|25
|9
|10
|6
|31 - 32
|37
|6.
|25
|9
|6
|10
|34 - 39
|33
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|8
|11
|6
|37 - 31
|35
|2.
|25
|9
|7
|9
|33 - 43
|34
|3.
|2:1
|26
|9
|6
|11
|38 - 41
|33
|4.
|25
|7
|5
|13
|29 - 44
|26
|5.
|25
|4
|8
|13
|24 - 39
|20
|6.
|1:2
|26
|4
|7
|15
|26 - 39
|19
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|13
|9
|2
|2
|26 - 10
|29
|3.
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|2.
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|3.
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|1:2
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|12 - 10
|20
|3.
|12
|6
|1
|5
|23 - 15
|19
|4.
|13
|4
|6
|3
|16 - 12
|18
|5.
|12
|3
|7
|2
|17 - 18
|16
|6.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|7
|0
|26 - 13
|22
|2.
|12
|4
|4
|4
|17 - 24
|16
|3.
|2:1
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|1:2
|14
|3
|2
|9
|17 - 23
|11
|5.
|12
|2
|2
|8
|12 - 19
|8
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|10 (2)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|9 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5