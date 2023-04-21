Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [45] минут(а)

88' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

86' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Хёйхольт Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Серен Тенгстедт наказан за толчок Андерсен Лукас

81' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Тактическая замена. Клинг Андерс уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

79' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

79' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Оооо... вот это был удар! Адамсен Тонни должен был забить с этой позиции.

78' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Серен Тенгстедт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Удар от ворот произведет Силькеборг

78' Рамкильде Марко не смог попасть в створ ударом издали

77' Рамкильде Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Адамсен Тонни из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

76' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

75' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Удар от ворот произведет Ольборг

73' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Гранли Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Альманн Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Силькеборг

67' Паллесен Кристоффер из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

65' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

64' Тордарсон Стефан-Тейтюр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Силькеборг

62' Гранли Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Ольборг

60' Оооо... вот это был удар! Йоргенсен Себастьян Винтер должен был забить с этой позиции.

59' Эстрём Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Сонне Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Бакиз Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Ольборг

56' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

55' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Рефери не любит споров - именно за это Соуза Аллан II сейчас получил желтую

54' Тордарсон Стефан-Тейтюр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Хёйхольт Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Sebastian Otoa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Куск Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Хёйхольт Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля