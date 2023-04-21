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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 4025 Главный судья: Peter Kjaersgaard
Силькеборг
2:2
Конец матча
Ольборг
0'
0:1
23' Гол
Гранли Даниэль
1:1
26' Гол
Буш Александер Магнус
2:1
42' Пенальти
Адамсен Тонни
54' Желтая карточка
Соуза Аллан
2:2
89' Гол
Рамкильде Марко
90' Желтая карточка
Андерсен Лукас
90'+5

Ход матча

23'
0:1
Гранли Даниэль
26'
Буш Александер Магнус
(Клинг Андерс)
1:1
42'
Адамсен Тонни
2:1
54'
 
Соуза Аллан
62'
 
Андерсен Лукас
Андреасен Лука
62'
 
Альманн Якоб
Sebastian Otoa
64'
Тенгстедт Сёрен
Куск Каспер
 
67'
Кристенсен Лассе
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
73'
 
Рамкильде Марко
Паллесен Кристоффер
74'
 
Йоргенсен Каспер
Фоссум Ивер
80'
Маттссон Пелле
Клинг Андерс
 
80'
Каалунд Ларсен Мадс
Адамсен Тонни
 
83'
 
Anosike Ementa
Бакиз Юнес
89'
2:2
Рамкильде Марко
(Соуза Аллан II)
90'
 
Андерсен Лукас

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 445 Количество передач 548
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
7
Куск
Каспер
23
Адамсен
Тонни
40
Мантл
Нико
2
Паллесен
Кристоффер
4
Крамер
Ларс
II
34
Sebastian
Otoa
5
Гранли
Даниэль
23
Бакиз
Юнес
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
17
Хелениус
Никлас
7
Соуза
Аллан
II
Силькеборг
4-3-2-1
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Ольборг

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

35 матчей

45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

СД
1:2
СД
3:1
СД
4:2
СД
1:2
СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

2.06
1.26

Среднее время на гол

43
71

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.63

Среднее время на гол

58
55

Всего голов

62
50

Голов в среднем за матч

1.77
1.43

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 10 (1) 0.38
Хелениус Никлас 6 0.23
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.23
Валлис Николай 3 0.12
Сонне Оливер 3 0.12
Сальквист Тобиас 2 0.08
Энгель Лукас 1 0.04
Клинг Андерс 1 0.04
Тенгстедт Сёрен 1 0.04
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.04
Линд Александр 1 0.04
Маттссон Пелле 1 0.04
Буш Александер Магнус 1 0.04
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 7 0.27
Бакиз Юнес 4 0.15
Куск Каспер 2 0.08
Гранли Даниэль 2 0.08
Фоссум Ивер 2 0.08
Рамкильде Марко 2 0.08
Андреасен Лука 1 0.04
Андерсен Лукас 1 0.04
Крамер Ларс II 1 0.04
Феррейра Педру 1 0.04
Педерсен Йеппе 1 0.04
Поульсен Андреас 1 0.04
Росс Матиас 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Альманн Якоб 0 0
Теландер Расмус 0 0
Макарич Милан 0 0
Oliver Ross 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Сальквист Тобиас 2 1
Энгель Лукас 3 0
Клинг Андерс 3 0
Сонне Оливер 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Бринк Марк 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Клиттен Лукас 2 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Валлис Николай 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Буш Александер Магнус 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 7 0
Крамер Ларс II 5 0
Альманн Якоб 4 0
Феррейра Педру 4 0
Теландер Расмус 3 0
Бакиз Юнес 3 0
Anosike Ementa 3 0
Андерсен Лукас 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Росс Матиас 2 0
Хёйхольт Мальте 2 0
Йоргенсен Каспер 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Фоссум Ивер 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Ольборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

10
11
Силькеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ольборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

12
4
Силькеборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Ольборг
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

22
15

Голы по времени матча

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
4
21%
6
32%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
5
21%
4
18%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
5
21%
6
27%
76-90

Забито

18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
22%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
6
33%
2
22%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
26%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
3
16%
3
19%
76-90

Забито

37
28
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 8
6
16%
5
18%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
6
16%
5
18%
31-45
6
16%
4
14%
46-60
5
14%
4
14%
61-75
10
27%
8
29%
76-90

Пропущено

43
38
20 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
9
21%
4
11%
1-15
3
7%
2
5%
16-30
8
19%
7
18%
31-45
9
21%
7
18%
46-60
6
14%
9
24%
61-75
8
19%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2
Ольборг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4
Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2

Результаты матчей

Силькеборг
Ольборг

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
5
7
6
1.5
2
10
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
5
9
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
18
8
13
13
1.5
7
19
4
22
2.5
1
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 25 15 3 7 49 - 25 48
2.
Нордшелланн
 25 13 8 4 42 - 24 47
3.
Виборг
 25 11 7 7 36 - 28 40
4.
Орхус
 25 11 6 8 28 - 22 39
5.
Раннерс
 25 9 10 6 31 - 32 37
6.
Брондбю
 25 9 6 10 34 - 39 33

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 25 8 11 6 37 - 31 35
2.
Оденсе
 25 9 7 9 33 - 43 34
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 25 7 5 13 29 - 44 26
5.
Люнгбю
 25 4 8 13 24 - 39 20
6.
Ольборг
 26 4 8 14 27 - 39 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 13 9 2 2 26 - 10 29
3.
Брондбю
 13 6 3 4 21 - 21 21
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Виборг
 12 5 5 2 16 - 14 20
6.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорсенс
 12 5 3 4 19 - 23 18
2.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
3.
Оденсе
 13 5 3 5 16 - 19 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
2.
Орхус
 13 6 2 5 12 - 10 20
3.
Копенгаген
 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Нордшелланн
 13 4 6 3 16 - 12 18
5.
Раннерс
 12 3 7 2 17 - 18 16
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 12 5 7 0 26 - 13 22
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Митьюлланд Исаксен Густав 10 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Ольборг Соуза Аллан II 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Силькеборг: 44%, Ольборг: 56%.
  • 95'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Хелениус Никлас нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.
  • 94'
    Крамер Ларс II из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Желтая карточка
      90'
      Андерсен Лукас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • Описание гола
      90'
      Г О О О О Л - Рамкильде Марко наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 90'
      Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Соуза Аллан II сделал результативную передачу.
    • 89'
      Серен Тенгстедт из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 89'
      Соуза Аллан II из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 88'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 88'
      Ольборг контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 2:2 Ольборг онлайн

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