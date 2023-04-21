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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Вольфсбергер
0:1
Первый тайм: 25'
Хартберг
0'
0:1
1' Гол
Mamadou Sangare
11' Желтая карточка
Прокоп Доминик
18' Желтая карточка
Хайль Юрген

Ход матча

1'
0:1
Mamadou Sangare
11'
 
Прокоп Доминик
18'
 
Хайль Юрген
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Хартберг
4.80
4.20
3.85
Все Коэффициенты
1
Бонманн
Хендрик
5
Оерманн
Тим
8
Писингер
Симон
24
Raphael
Schifferl
6
Верачниг
Николас
3
Шерцер
Йонатан
7
Кершбаумер
Константин
17
Омич
Эрвин
30
Тафернер
Маттойс
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
35
Заллингер
Рафаэль
23
Кайнц
Тобиас
31
Роттер
Томас
12
Штайнвендер
Михаэль
20
Manuel
Pfeifer
28
Хайль
Юрген
33
Фризер
Доминик
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
24
Тадич
Дарио
Вольфсбергер
5-3-2
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Хартберг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:4
Б
3:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:4
ТМК
0:3

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
2

Среднее время на гол

78
45

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.54
2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
45

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 13 (2) 0.5
Мэлоун Морис 6 0.23
Рёчер Торстен 5 0.19
Яшич Адис 2 0.08
Кершбаумер Константин 2 0.08
Балло Тьерно 2 0.08
Augustine Boakye 2 0.08
Писингер Симон 1 0.04
Новак Михаэль 1 0.04
Вергос Николаос 1 (1) 0.04
Ляйтгеб Марио 1 0.04
Визингер Дарио 1 0.04
Raphael Schifferl 1 0.04
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 6 (3) 0.23
Афдияй Донис 3 0.12
Провиденс Рубен 3 0.12
Айдын Окан 3 0.12
Прокоп Доминик 3 0.12
Хайль Юрген 2 0.08
Фадингер Лукас 2 0.08
Кривак Рене 2 0.08
Фризер Доминик 1 0.04
Альмог Эйлон 1 0.04
Mamadou Sangare 1 0.04
Matija Horvat 1 0.04
Фаркаш Патрик 0 0
Роттер Томас 0 0
Штурм Филипп 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писингер Симон 3 1
Верачниг Николас 4 0
Кершбаумер Константин 3 0
Тафернер Маттойс 3 0
Омич Эрвин 3 0
Ляйтгеб Марио 2 0
Рёчер Торстен 2 0
Новак Михаэль 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Барибо Тай 2 0
Яшич Адис 2 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Вергос Николаос 1 0
Букузу Кевин 1 0
Балло Тьерно 1 0
Raphael Schifferl 1 0
Оерманн Тим 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 4 1
Хайль Юрген 5 0
Фадингер Лукас 5 0
Фаркаш Патрик 4 0
Роттер Томас 4 0
Фризер Доминик 4 0
Провиденс Рубен 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Свете Рене 3 0
Диаките Усман 2 0
Manuel Pfeifer 2 0
Кривак Рене 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Прокоп Доминик 1 0
Афдияй Донис 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Штурм Филипп 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Хартберг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

11
4
Вольфсбергер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Хартберг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
17

Волевые поражения

18
11
Вольфсбергер
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Хартберг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
18

Волевые поражения

29
15

Голы по времени матча

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

26
21
17 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
12%
1
5%
1-15
7
27%
1
5%
16-30
7
27%
5
24%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
6
23%
5
24%
61-75
1
4%
4
19%
76-90

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
4
17%
1
6%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
8
35%
3
18%
76-90

Пропущено

21
24
13 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
5
24%
3
13%
1-15
6
29%
4
17%
16-30
2
10%
7
29%
29%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
3
14%
6
25%
76-90

Забито

38
28
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
6
16%
2
7%
1-15
5
13%
5
18%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
5
13%
5
18%
46-60
5
13%
6
21%
61-75
12
32%
6
21%
76-90

Пропущено

47
45
30 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
8
17%
4
9%
1-15
13
28%
5
11%
16-30
9
19%
12
27%
31-45
6
13%
8
18%
46-60
7
15%
6
13%
61-75
4
9%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1
Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0
Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2 Хартберг - Флоридсдорфер 1:3

Результаты матчей

Вольфсбергер
Хартберг

Точный счет

1:2
5 раз 42%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%

Точный счет

1:3
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:2
5 раз 20%
1:3
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
3
7 раз 28%
0
3 раза 12%
2
3 раза 12%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
6
7
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
5
7
6
1.5
2
10
5
8
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
17
8
10
15
1.5
8
17
7
18
2.5
2
23

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 25 18 6 1 55 - 16 32
2.
Штурм
 25 16 6 3 43 - 18 30
3.
ЛАСК
 25 11 10 4 42 - 31 24
4.
Рапид Вена
 25 11 4 10 41 - 33 20
5.
Аустрия Вена
 25 10 8 7 45 - 39 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 25 9 3 13 36 - 48 15

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 25 9 6 10 32 - 40 19
2.
Сваровски Тироль
 25 9 5 11 37 - 39 18
3.
Вольфсбергер
 0:1 26 8 3 15 39 - 47 16
4.
Хартберг
 1:0 26 7 4 15 28 - 46 16
5.
Альтах
 25 5 6 14 25 - 47 12
6.
Рид
 25 4 7 14 18 - 37 10

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 12 6 3 3 21 - 18 21
3.
Рапид Вена
 13 6 2 5 24 - 18 20
4.
Штурм
 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 12 6 3 3 21 - 15 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 12 3 3 6 13 - 18 12
2.
Хартберг
 1:0 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
4.
Вольфсбергер
 0:1 13 2 1 10 16 - 26 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 12 4 3 5 17 - 21 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 12 5 2 5 23 - 26 17
3.
Аустрия Вена
 13 4 5 4 24 - 24 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 12 5 2 5 17 - 15 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 12 3 3 6 11 - 18 12
3.
Вольфсбергер
 0:1 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 12 2 2 8 6 - 17 8
5.
Хартберг
 1:0 13 4 1 8 12 - 21 4
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 16 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 13 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 6
Аустрия Лустенау Dario Grujic 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Хайль Юрген получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Прокоп Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Mamadou Sangare бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Хартберг
4.80
4.20
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вольфсбергер 0:1 Хартберг онлайн

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