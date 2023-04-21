Тур: 26. Стадион: Лавантталь Арена.
0:1
Первый тайм: 25'
Ход матча
1'
0:1
11'
18'
17
Омич
Эрвин
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
23
Кайнц
Тобиас
31
Роттер
Томас
28
Хайль
Юрген
10
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
-
19 Букузу КевинЗащитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Кривак РенеНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Вольфсбергер
Хартберг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.14
2
Среднее время на гол
78
45
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.54
2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
45
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|13 (2)
|0.5
|Мэлоун Морис
|6
|0.23
|Рёчер Торстен
|5
|0.19
|Яшич Адис
|2
|0.08
|Кершбаумер Константин
|2
|0.08
|Балло Тьерно
|2
|0.08
|Augustine Boakye
|2
|0.08
|Писингер Симон
|1
|0.04
|Новак Михаэль
|1
|0.04
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.04
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.04
|Визингер Дарио
|1
|0.04
|Raphael Schifferl
|1
|0.04
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (3)
|0.23
|Афдияй Донис
|3
|0.12
|Провиденс Рубен
|3
|0.12
|Айдын Окан
|3
|0.12
|Прокоп Доминик
|3
|0.12
|Хайль Юрген
|2
|0.08
|Фадингер Лукас
|2
|0.08
|Кривак Рене
|2
|0.08
|Фризер Доминик
|1
|0.04
|Альмог Эйлон
|1
|0.04
|Mamadou Sangare
|1
|0.04
|Matija Horvat
|1
|0.04
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Роттер Томас
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Писингер Симон
|3
|1
|Верачниг Николас
|4
|0
|Кершбаумер Константин
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|3
|0
|Омич Эрвин
|3
|0
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Букузу Кевин
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
|Оерманн Тим
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|4
|1
|Хайль Юрген
|5
|0
|Фадингер Лукас
|5
|0
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Роттер Томас
|4
|0
|Фризер Доминик
|4
|0
|Провиденс Рубен
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Диаките Усман
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|2
|0
|Кривак Рене
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Прокоп Доминик
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Хартберг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
11
4
Вольфсбергер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Хартберг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
17
Волевые поражения
18
11
Вольфсбергер
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Хартберг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
18
Волевые поражения
29
15
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Пропущено
26
21
17 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
12%
1
5%
1-15
7
27%
1
5%
16-30
7
27%
5
24%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
6
23%
5
24%
61-75
1
4%
4
19%
76-90
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
4
17%
1
6%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
8
35%
3
18%
76-90
Пропущено
21
24
13 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
5
24%
3
13%
1-15
6
29%
4
17%
16-30
2
10%
7
29%
29%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
3
14%
6
25%
76-90
Забито
38
28
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
6
16%
2
7%
1-15
5
13%
5
18%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
5
13%
5
18%
46-60
5
13%
6
21%
61-75
12
32%
6
21%
76-90
Пропущено
47
45
30 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
8
17%
4
9%
1-15
13
28%
5
11%
16-30
9
19%
12
27%
31-45
6
13%
8
18%
46-60
7
15%
6
13%
61-75
4
9%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1
Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0
Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1 Фёрст Вена - Хартберг 1:2 Капфенберг - Хартберг 2:2 Хартберг - Флоридсдорфер 1:3
Результаты матчей
Вольфсбергер
Хартберг
Точный счет
1:2
5 раз 42%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:3
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:2
5 раз 20%
1:3
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
3
7 раз 28%
0
3 раза 12%
2
3 раза 12%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
103
39
67
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
75
76
210
58
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
178
1015
817
718
223
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|6
|1
|55 - 16
|32
|2.
|25
|16
|6
|3
|43 - 18
|30
|3.
|25
|11
|10
|4
|42 - 31
|24
|4.
|25
|11
|4
|10
|41 - 33
|20
|5.
|25
|10
|8
|7
|45 - 39
|19
|6.
|25
|9
|3
|13
|36 - 48
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|9
|6
|10
|32 - 40
|19
|2.
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|18
|3.
|0:1
|26
|8
|3
|15
|39 - 47
|16
|4.
|1:0
|26
|7
|4
|15
|28 - 46
|16
|5.
|25
|5
|6
|14
|25 - 47
|12
|6.
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|10
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|3.
|13
|6
|2
|5
|24 - 18
|20
|4.
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|2.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|4.
|0:1
|13
|2
|1
|10
|16 - 26
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|12
|5
|2
|5
|23 - 26
|17
|3.
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|4.
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|3.
|0:1
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|5.
|1:0
|13
|4
|1
|8
|12 - 21
|4
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|16 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|13 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|2 4