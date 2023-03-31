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  4. Суперлига. Борьба за выживание 2022-2023

Дания: Суперлига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 23. Стадион: . Зрители: 7864 Главный судья: Кехлет Якоб
Оденсе
1:3
Конец матча
Митьюлланд
0'
7' Желтая карточка
Тонгья Франко
0:1
10' Гол
Фредерик Хейсельберг
0:2
14' Гол
Жуниньо
1:2
31' Гол
Сабби Эммануэль
36' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
82' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
84' Желтая карточка
Гартенманн Стефан
1:3
90' Гол
Чилуфя Эдвард
90' Желтая карточка
Yankubah Minteh
90'+7

Ход матча

7'
Тонгья Франко
 
10'
0:1
Фредерик Хейсельберг
14'
0:2
Жуниньо
(Исаксен Густав)
31'
Сабби Эммануэль
(Тонгья Франко)
1:2
36'
Сабби Эммануэль
 
46'
Yankubah Minteh
Тонгья Франко
 
68'
Мустафич Ален
Манне Аласана
 
68'
Муколли Агон
Jakob Martinsen
 
72'
 
Бак Виктор
Жуниньо
72'
 
Шарлес
Фредерик Хейсельберг
78'
Зохоре Кеннет
Трандарсон Арон-Элис
 
78'
Кадри Башким
Сабби Эммануэль
 
82'
Bjoern Paulsen
 
84'
 
Гартенманн Стефан
84'
 
Чилуфя Эдвард
Исаксен Густав
90'
 
Симсир Араль
Гигович Армин
90'
1:3
Чилуфя Эдвард
(Симсир Араль)
90'
Yankubah Minteh
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
23
Aske
Adelgaard
19
Трандарсон
Арон-Элис
5
Манне
Аласана
10
Тонгья
Франко
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
8
Jakob
Martinsen
11
Сабби
Эммануэль
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
17
Тюкосен
Мадс
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
11
Исаксен
Густав
47
Фредерик
Хейсельберг
Оденсе
4-2-3-1
Митьюлланд
4-4-2

История личных встреч

Оденсе
Митьюлланд

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
63.2%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
57.9%
13 побед 11 ничьих 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Второй тайм

15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 23 победы

52 матча

23.1%
21.2%
55.7%
12 побед 11 ничьих 29 побед

Первый тайм

25%
26.9%
48.1%
13 побед 14 ничьих 25 побед

Второй тайм

25%
30.8%
44.2%
13 побед 16 ничьих 23 победы

История матчей

ТМК
4:2
СД
1:2
СД
1:5
ТМК
3:2
К
0:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
К
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМС
2:2
СД
1:2
СД
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
К
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
3:1
К
0:3
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
3:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:1
С
2:0
СЛ
2:3
СЛ
1:4
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
К
2:2
К
2:0
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
4:0
СЛ
3:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.3
0.84

Среднее время на гол

69
107

Всего голов

53
44

Голов в среднем за матч

2.12
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

88
65

Голов в среднем за матч

1.69
1.25

Тотал матчей

2.5
51
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
18
Больше 35%
Меньше 65%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
50

Среднее время на гол

53
72

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 1 1
Тонгья Франко 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо 1 1
Чилуфя Эдвард 1 1
Фредерик Хейсельберг 1 1
Исаксен Густав 0 0
Симсир Араль 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjoern Paulsen 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Тонгья Франко 1 0
Yankubah Minteh 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Митьюлланд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2
Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3 Оденсе - Брондбю 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 3:1 Виборг - Оденсе 0:0
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1
Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1

Результаты матчей

Оденсе
Митьюлланд

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хорсенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорсенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хорсенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Митьюлланд Жуниньо 1
Митьюлланд Чилуфя Эдвард 1
Оденсе Сабби Эммануэль 1
Митьюлланд Фредерик Хейсельберг 1
Митьюлланд Исаксен Густав 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оденсе Bjoern Paulsen 1
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1
Оденсе Сабби Эммануэль 1
Оденсе Тонгья Франко 1
Оденсе Yankubah Minteh 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Оденсе: 47%, Митьюлланд: 53%.
  • 97'
    Зохоре Кеннет из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    97'
    Yankubah Minteh совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    97'
    Судья свистит. Yankubah Minteh атаковал сзади соперника. Это Шарлес заработал своей команде штрафной
  • 96'
    Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
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    • 94'
      Мустафич Ален из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 94'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Гартенманн Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Зохоре Кеннет выиграл воздушное противоборство у Виктор Бак.
    • 94'
      Оденсе контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      93'
      Кадри Башким из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Emiliano Martinez заработал фол
    • 93'
      Фанатам команды Оденсе все осточертело. Они покидают трибуны.
    • 92'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Арал Симсир сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      91'
      Г О О О О Л - Чилуфя Эдвард наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Оденсе 1:3 Митьюлланд онлайн

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