Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Команда Митьюлланд забила решающий гол в последние минуты игры!

90' Тактическая замена. Гигович Армин уходит с поля и его заменяет Арал Симсир

89' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Матч возобновлен

88' Гигович Армин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Митьюлланд

86' Бьёрн Паульсен не смог попасть в створ ударом издали

85' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Гартенманн Стефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Emiliano Martinez навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Судья подбегает и показывает Бьёрн Паульсен из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.

82' Гигович Армин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Хорошую попытку сделал Гигович Армин . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Мустафич Ален выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Шарлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

79' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

79' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Оденсе

78' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Митьюлланд

73' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Жуниньо получил травму и заменен. Виктор Бак выходит на поле.

71' Матч возобновлен

70' Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Команда Митьюлланд довольна результатом к этому моменту.

70' Исаксен Густав наказан за толчок Mihajlo Ivancevic

69' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

69' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Оденсе

64' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Оденсе

63' Исаксен Густав не смог попасть в створ ударом издали

63' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Трандарсон Арон-Элис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Оденсе

61' Оооо... вот это был удар! Фредерик Хейсельберг должен был забить с этой позиции.

61' Фредерик Хейсельберг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Гигович Армин из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

60' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Удар от ворот произведет Оденсе

58' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

56' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Митьюлланд

55' Манне Аласана навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Оденсе

53' Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хорошую попытку сделал Yankubah Minteh . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

49' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мадс Фрокьяер-Йенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Сабби Эммануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Сабби Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.