Тур: 23. Стадион: Nature Energy Park. Зрители: 7864 Главный судья: Кехлет Якоб
1:3
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаТонгья Франко
0:1
10' ГолФредерик Хейсельберг
0:2
14' ГолЖуниньо
1:2
31' ГолСабби Эммануэль
36' Желтая карточкаСабби Эммануэль
82' Желтая карточкаBjoern Paulsen
84' Желтая карточкаГартенманн Стефан
1:3
90' ГолЧилуфя Эдвард
90' Желтая карточкаYankubah Minteh
90'+7
Ход матча
10'
14'
0:2
31'
1:2
36'
72'
82'
90'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 8
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Угбо МаркВратарь
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Защитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
58 Симсир АральНападающий
-
10 Ашур ИмамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Оденсе
Митьюлланд
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
63.2%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
57.9%
13 побед 11 ничьих 0 побед
33 матча
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед
Первый тайм
6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Второй тайм
15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 23 победы
52 матча
23.1%
21.2%
55.7%
12 побед 11 ничьих 29 побед
Первый тайм
25%
26.9%
48.1%
13 побед 14 ничьих 25 побед
Второй тайм
25%
30.8%
44.2%
13 побед 16 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.3
0.84
Среднее время на гол
69
107
Всего голов
53
44
Голов в среднем за матч
2.12
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
88
65
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Тотал матчей
2.5
51
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
18
Больше 35%
Меньше 65%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
Среднее время на гол
53
72
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|1
|1
|Тонгья Франко
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо
|1
|1
|Чилуфя Эдвард
|1
|1
|Фредерик Хейсельберг
|1
|1
|Исаксен Густав
|0
|0
|Симсир Араль
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
|Yankubah Minteh
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Митьюлланд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2
Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3 Оденсе - Брондбю 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 3:1 Виборг - Оденсе 0:0
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1
Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1
Результаты матчей
Оденсе
Митьюлланд
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Митьюлланд
|Жуниньо
|1
|Митьюлланд
|Чилуфя Эдвард
|1
|Оденсе
|Сабби Эммануэль
|1
|Митьюлланд
|Фредерик Хейсельберг
|1
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|0 (1)
|Оденсе
|Bjoern Paulsen
|1
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1
|Оденсе
|Сабби Эммануэль
|1
|Оденсе
|Тонгья Франко
|1
|Оденсе
|Yankubah Minteh
|1