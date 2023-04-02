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Дания: Суперлига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Хорсенс
0:1
Первый тайм: 14'
Ольборг

Ход матча

5'
0:1
Хелениус Никлас
(Крамер Ларс II)
11'
 
Рамкильде Марко
Хелениус Никлас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Ольборг
6.60
4.40
3.20
Все Коэффициенты
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
15
Буус
Якоб
6
Опондо
Мозес
8
Джанус
Драчманн
23
Крузе
Давид
17
Лассен
Миккель
3
Йенсен
Магнус
11
Сигурдарсон
Арон
22
Theo
Sander
2
Паллесен
Кристоффер
4
Крамер
Ларс
II
26
Теландер
Расмус
3
Альманн
Якоб
23
Бакиз
Юнес
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
17
Хелениус
Никлас
7
Соуза
Аллан
II
Хорсенс
3-5-2
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Хорсенс
Ольборг

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

38 матчей

18.4%
36.8%
44.8%
7 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.8%
39.5%
44.7%
6 побед 15 ничьих 17 побед

История матчей

ТМК
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СБЗВ
1:1
СБЗВ
1:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
4:0
СД
0:5
ТМК
0:4
СД
2:4
К
1:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:1
К
2:1
К
1:3
ТМС
2:0
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:4
С
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:3
ТМС
2:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
ТМС
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.06
0.7

Среднее время на гол

85
128

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.55
1.56

Среднее время на гол

58
57

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.32
1.11

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

68
81

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3
Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Ольборг 0:0
Ольборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0
Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ванлёсе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Ольборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Люнгбю
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Силькеборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хорсенс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люнгбю
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Силькеборг
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ольборг
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хорсенс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Ольборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Силькеборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хорсенс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люнгбю
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Митьюлланд Жуниньо 1
Митьюлланд Чилуфя Эдвард 1
Оденсе Сабби Эммануэль 1
Митьюлланд Фредерик Хейсельберг 1
Митьюлланд Исаксен Густав 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оденсе Bjoern Paulsen 1
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1
Оденсе Сабби Эммануэль 1
Оденсе Тонгья Франко 1
Оденсе Yankubah Minteh 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 15'
      Лассен Миккель из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Хорсенс пытается что-то создать.
    • 14'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 13'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Людвиг Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Соуза Аллан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Опондо Мозес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 11'
      Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
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    Лучшие коэффициенты
    Хорсенс
    Ничья
    Ольборг
    6.60
    4.40
    3.20
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