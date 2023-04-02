Тур: 23. Стадион: Nordstern Arena Horsens. Главный судья: Бурхардт Йорген
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
23
Крузе
Давид
22
Theo
Sander
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Lukas Wagner
-
26 Samson Iyede
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
-
22 Theo SanderВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
38 Oliver Ross
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хорсенс
Ольборг
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
38 матчей
18.4%
36.8%
44.8%
7 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.8%
39.5%
44.7%
6 побед 15 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.06
0.7
Среднее время на гол
85
128
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.55
1.56
Среднее время на гол
58
57
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.32
1.11
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
68
81
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3
Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Ольборг 0:0
Ольборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0
Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ванлёсе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Вылет в Первый дивизион
|Митьюлланд
|Жуниньо
|1
|Митьюлланд
|Чилуфя Эдвард
|1
|Оденсе
|Сабби Эммануэль
|1
|Митьюлланд
|Фредерик Хейсельберг
|1
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|0 (1)
|Оденсе
|Bjoern Paulsen
|1
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1
|Оденсе
|Сабби Эммануэль
|1
|Оденсе
|Тонгья Франко
|1
|Оденсе
|Yankubah Minteh
|1