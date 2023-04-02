Тур: 23. Стадион: Nordstern Arena Horsens. Зрители: 3438 Главный судья: Бурхардт Йорген
0'
0:1
5' ГолХелениус Никлас
32' Желтая карточкаКиилерик Мальте
0:2
40' ГолФоссум Ивер
43' Желтая карточкаКрузе Давид
45' Желтая карточкаТеландер Расмус
48' Вторая желтая карточкаКиилерик Мальте
70' Желтая карточкаГеммер Йонас
0:3
75' ГолСоуза Аллан
0:4
85' ГолАндерсен Лукас
90' Желтая карточкаMarcus Hannesbo
90'+4
Ход матча
5'
32'
40'
0:2
43'
45'
48'
70'
75'
0:3
85'
0:4
90'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
5 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 10
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
23
Крузе
Давид
22
Theo
Sander
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Lukas Wagner
-
26 Samson Iyede
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
-
22 Theo SanderВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
38 Oliver Ross
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хорсенс
Ольборг
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
38 матчей
18.4%
36.8%
44.8%
7 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.8%
39.5%
44.7%
6 побед 15 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.06
0.7
Среднее время на гол
85
128
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.55
1.56
Среднее время на гол
58
57
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.32
1.11
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
68
81
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|1
|1
|Андерсен Лукас
|1
|1
|Фоссум Ивер
|1
|1
|Соуза Аллан II
|1
|1
|Андреасен Лука
|0
|0
|Крамер Ларс II
|0
|0
|Бакиз Юнес
|0
|0
|Oliver Ross
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киилерик Мальте
|1
|1
|Геммер Йонас
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теландер Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Хорсенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ольборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Хорсенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ольборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3
Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Ольборг 0:0
Ольборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0
Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ванлёсе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0
Результаты матчей
Хорсенс
Ольборг
Точный счет
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хорсенс
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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- — Вылет в Первый дивизион
|Ольборг
|Хелениус Никлас
|1
|Ольборг
|Андерсен Лукас
|1
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|1
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|1
|Митьюлланд
|Жуниньо
|1
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 1
|Ольборг
|Теландер Расмус
|1
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|1
|Хорсенс
|Геммер Йонас
|1
|Оденсе
|Bjoern Paulsen
|1