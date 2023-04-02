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  4. Суперлига. Борьба за выживание 2022-2023

Дания: Суперлига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 23. Стадион: . Зрители: 3438 Главный судья: Бурхардт Йорген
Хорсенс
0:4
Конец матча
Ольборг
0'
0:1
5' Гол
Хелениус Никлас
32' Желтая карточка
Киилерик Мальте
0:2
40' Гол
Фоссум Ивер
43' Желтая карточка
Крузе Давид
45' Желтая карточка
Теландер Расмус
48' Вторая желтая карточка
Киилерик Мальте
70' Желтая карточка
Геммер Йонас
0:3
75' Гол
Соуза Аллан
0:4
85' Гол
Андерсен Лукас
90' Желтая карточка
Marcus Hannesbo
90'+4

Ход матча

5'
0:1
Хелениус Никлас
(Крамер Ларс II)
11'
 
Рамкильде Марко
Хелениус Никлас
32'
Киилерик Мальте
 
40'
0:2
Фоссум Ивер
(Бакиз Юнес)
43'
Крузе Давид
 
45'
 
Теландер Расмус
46'
Джаст Элайджа
Гомес Джеймс
 
48'
Киилерик Мальте
 
62'
 
Андерсен Лукас
Бакиз Юнес
62'
 
Гранли Даниэль
Альманн Якоб
64'
Samson Iyede
Сигурдарсон Арон
 
65'
Геммер Йонас
Крузе Давид
 
70'
Геммер Йонас
 
75'
0:3
Соуза Аллан
(Андреасен Лука)
80'
 
Sebastian Otoa
Крамер Ларс
80'
 
Oliver Ross
Андреасен Лука
81'
Макиенок Симон
Лассен Миккель
 
81'
Marcus Hannesbo
Джанус Драчманн
 
85'
0:4
Андерсен Лукас
(Oliver Ross)
90'
Marcus Hannesbo
 

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
15
Буус
Якоб
6
Опондо
Мозес
8
Джанус
Драчманн
23
Крузе
Давид
17
Лассен
Миккель
3
Йенсен
Магнус
11
Сигурдарсон
Арон
22
Theo
Sander
2
Паллесен
Кристоффер
4
Крамер
Ларс
II
26
Теландер
Расмус
3
Альманн
Якоб
23
Бакиз
Юнес
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
17
Хелениус
Никлас
7
Соуза
Аллан
II
Хорсенс
3-5-2
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Хорсенс
Ольборг

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

38 матчей

18.4%
36.8%
44.8%
7 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.8%
39.5%
44.7%
6 побед 15 ничьих 17 побед

История матчей

ТМК
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СБЗВ
1:1
СБЗВ
1:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
4:0
СД
0:5
ТМК
0:4
СД
2:4
К
1:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:1
К
2:1
К
1:3
ТМС
2:0
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:4
С
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:3
ТМС
2:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
ТМС
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.06
0.7

Среднее время на гол

85
128

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.55
1.56

Среднее время на гол

58
57

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.32
1.11

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

68
81

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 1 1
Андерсен Лукас 1 1
Фоссум Ивер 1 1
Соуза Аллан II 1 1
Андреасен Лука 0 0
Крамер Ларс II 0 0
Бакиз Юнес 0 0
Oliver Ross 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киилерик Мальте 1 1
Геммер Йонас 1 0
Крузе Давид 1 0
Marcus Hannesbo 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теландер Расмус 1 0

Результаты матчей

Хорсенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ольборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хорсенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ольборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3
Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Ольборг 0:0
Ольборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0
Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2 Виборг - Ольборг 2:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Ольборг - Фредерисия 2:2 Нордшелланн - Ольборг 5:1 Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ванлёсе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0

Результаты матчей

Хорсенс
Ольборг

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хорсенс
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ольборг
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Силькеборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Хорсенс
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Хорсенс
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ольборг
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Силькеборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хорсенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Ольборг Хелениус Никлас 1
Ольборг Андерсен Лукас 1
Ольборг Фоссум Ивер 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Митьюлланд Жуниньо 1
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Киилерик Мальте 1 1
Ольборг Теландер Расмус 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Хорсенс Геммер Йонас 1
Оденсе Bjoern Paulsen 1
Весь список
  • 92'
    Рамкильде Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Ольборг пытается что-то создать.
  • 92'
    Хорсенс контролирует мяч.
  • 92'
    Оооо... вот это был удар! Соуза Аллан II должен был забить с этой позиции.
  • 91'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Желтая карточка
    90'
    Маркус Ханнесбо получил желтую карточку от судьи
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