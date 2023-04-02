Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Oliver Ross выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Oliver Ross создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Джанус Драчманн из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Теландер Расмус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Крамер Ларс II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ольборг пробьет пенальти!

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Буус Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фоссум Ивер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Хорсенс

45' Паллесен Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Бакиз Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Опондо Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Крузе Давид получает желтую карточку за нырок

43' Крузе Давид упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

43' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Г О О О О Л - Фоссум Ивер забивает с правой ноги!

40' Бакиз Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Паллесен Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Альманн Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Хорсенс

39' Бакиз Юнес пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

38' Джеймс Гомес успешно блокирует удар.

38' Фоссум Ивер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Соуза Аллан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Хорсенс

36' Джеймс Гомес ошибается в защите.

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Бакиз Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

32' Киилерик Мальте получил желтую карточку от судьи

31' Удар от ворот произведет Ольборг

29' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

28' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Паллесен Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Джанус Драчманн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Йенсен Магнус нанес удар головой, но Theo Sander спокойно отбил мяч.

23' Буус Якоб из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Рамкильде Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Альманн Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Ольборг

20' Оооо... вот это был удар! Опондо Мозес должен был забить с этой позиции.

20' Опондо Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Йенсен Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Опондо Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Буус Якоб из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Буус Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Лассен Миккель из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Соуза Аллан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лассен Миккель из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Соуза Аллан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

11' Буус Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Альманн Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Ольборг

10' Опондо Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Йенсен Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Джеймс Гомес из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Хелениус Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Команда Ольборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Хелениус Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Лассен Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Андреасен Лука нанес удар головой, но Матей Делак спокойно отбил мяч.

3' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

2' Сигурдарсон Арон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Удар от ворот произведет Хорсенс

1' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ольборг начинает с центра поля