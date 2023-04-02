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Дания: Суперлига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Kyriakos Athanasiou
Люнгбю
1:1
Первый тайм: 13'
Силькеборг

Ход матча

1'
0:1
Адамсен Тонни
4'
Гюткьяер Фредерик
(Магнуссон Сайвар-Атли)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Силькеборг
3.22
3.55
3.40
Все Коэффициенты
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
29
Lucas
Boel
Hey
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
18
Финнбогасон
Альфред
26
Гюткьяер
Фредерик
1
Ларсен
Николай
3
Эстрём
Робин
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
25
Клиттен
Лукас
22
Кристенсен
Лассе
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
23
Адамсен
Тонни
Люнгбю
3-4-2-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Люнгбю
Силькеборг

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

32 матча

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

СД
0:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
СДП
2:2
СДП
2:1
СД
1:1
К
3:1
СД
2:1
ТМК
1:0
СД
1:1
СД
0:4
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:2
С
3:0
СЛ
2:3
СЛ
0:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.44

Среднее время на гол

84
62

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Среднее время на гол

57
84

Всего голов

42
40

Голов в среднем за матч

1.31
1.25

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

68
72

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 1 1
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1
Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Ольборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Люнгбю
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Силькеборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хорсенс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люнгбю
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Силькеборг
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ольборг
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хорсенс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Ольборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Силькеборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хорсенс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люнгбю
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Митьюлланд Жуниньо 1
Митьюлланд Чилуфя Эдвард 1
Оденсе Сабби Эммануэль 1
Митьюлланд Фредерик Хейсельберг 1
Митьюлланд Исаксен Густав 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оденсе Bjoern Paulsen 1
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1
Оденсе Сабби Эммануэль 1
Оденсе Тонгья Франко 1
Оденсе Yankubah Minteh 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 19'
    William Kumado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Травма, повреждение
    19'
    Ромер Марсель возвращается на поле.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ромер Марсель получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Ромер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Силькеборг
    3.22
    3.55
    3.40
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