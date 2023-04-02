Тур: 23. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Kyriakos Athanasiou
1:1
Первый тайм: 13'
Ход матча
1'
0:1
4'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
-
22 Бизоза ПарфеПолузащитник
-
24 Tobias Storm
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Силькеборг
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
32 матча
37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.06
1.44
Среднее время на гол
84
62
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.06
Среднее время на гол
57
84
Всего голов
42
40
Голов в среднем за матч
1.31
1.25
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
68
72
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюткьяер Фредерик
|1
|1
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|1
|1
Карточки
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1
Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Вылет в Первый дивизион
|Митьюлланд
|Жуниньо
|1
|Митьюлланд
|Чилуфя Эдвард
|1
|Оденсе
|Сабби Эммануэль
|1
|Митьюлланд
|Фредерик Хейсельберг
|1
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|0 (1)
|Оденсе
|Bjoern Paulsen
|1
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1
|Оденсе
|Сабби Эммануэль
|1
|Оденсе
|Тонгья Франко
|1
|Оденсе
|Yankubah Minteh
|1