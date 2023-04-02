Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Хорошую попытку сделал Гюткьяер Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Мэдс Киккенборг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Удар от ворот произведет Люнгбю

85' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

84' Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Александр Линд

81' Оггесен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Удар от ворот произведет Люнгбю

78' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Адамсен Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Куск Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Силькеборг

72' Пелле Мэттсон выиграл воздушное противоборство у Чорлу Резан

72' Удар от ворот произведет Люнгбю

71' Тактическая замена. Кристенсен Лассе уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

71' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Буш Александер Магнус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Удар от ворот произведет Силькеборг

68' Оооо... вот это был удар! Магнуссон Сайвар-Атли должен был забить с этой позиции.

67' Магнуссон Сайвар-Атли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' William Kumado создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Силькеборг

64' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Чорлу Резан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Бринк Марк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' William Kumado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Люнгбю

62' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Адамсен Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Финнссон Кольбейн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Матч возобновлен

55' Финнбогасон Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Серен Тенгстедт наказан за толчок Lucas Hey

54' Удар от ворот произведет Люнгбю

53' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

53' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Серен Тенгстедт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Люнгбю

47' Удар от ворот произведет Силькеборг