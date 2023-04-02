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Дания: Суперлига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Kyriakos Athanasiou
Люнгбю
1:1
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
1' Гол
Адамсен Тонни
1:1
4' Гол
Гюткьяер Фредерик
41' Желтая карточка
Клиттен Лукас
42' Желтая карточка
Гюткьяер Фредерик
44' Желтая карточка
Адамсен Тонни
63' Желтая карточка
Бринк Марк
68' Желтая карточка
Буш Александер Магнус
90' Желтая карточка
Магнуссон Сайвар-Атли
90'+7
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
29
Lucas
Boel
Hey
7
William
Kumado
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
18
Финнбогасон
Альфред
1
Ларсен
Николай
3
Эстрём
Робин
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
25
Клиттен
Лукас
22
Кристенсен
Лассе
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
23
Адамсен
Тонни
Люнгбю
3-5-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Люнгбю
Силькеборг

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

32 матча

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

СД
0:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
СДП
2:2
СДП
2:1
СД
1:1
К
3:1
СД
2:1
ТМК
1:0
СД
1:1
СД
0:4
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:2
С
3:0
СЛ
2:3
СЛ
0:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.44

Среднее время на гол

84
62

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Среднее время на гол

57
84

Всего голов

42
40

Голов в среднем за матч

1.31
1.25

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

68
72

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 1 1
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 1 1

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюткьяер Фредерик 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 1 0
Клиттен Лукас 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Буш Александер Магнус 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1
Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3

Результаты матчей

Люнгбю
Силькеборг

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ольборг
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Силькеборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Хорсенс
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оденсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Хорсенс
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ольборг
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Силькеборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хорсенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Ольборг Хелениус Никлас 1
Ольборг Андерсен Лукас 1
Ольборг Фоссум Ивер 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Митьюлланд Жуниньо 1
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Киилерик Мальте 1 1
Ольборг Теландер Расмус 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Хорсенс Геммер Йонас 1
Оденсе Bjoern Paulsen 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Серен Тенгстедт успешно блокирует удар.
  • 97'
    Магнуссон Сайвар-Атли нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Чорлу Резан пробил со штрафного прямо в стенку
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Люнгбю: 45%, Силькеборг: 55%.
  • 97'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
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