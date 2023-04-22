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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 4.
Сирианска Эскильстуна
1:0
Конец матча
Треллеборг
0'
16' Желтая карточка
Ishak Shamoun
37' Желтая карточка
Мааруф Самир
63' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
1:0
78' Пенальти
Паломино Марсело
81' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
90' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
90' Желтая карточка
Oskar Lindberg
90' Желтая карточка
Дхайни Мухаммед-Али
90' Желтая карточка
Сульич Али
90'+5
35
Wahlfrid
Nilsson
25
Адольфссон
Маттис
4
Модиг
Йеспер
21
Сульич
Али
2
Robin
Sundgren
16
Ishak
Shamoun
10
Паломино
Марсело
13
Якубу
Алию
7
Мааруф
Самир
9
Карлссон
Аджей
Симон
14
Oskar
Lindberg
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
19
Карлссон
Тобиас
4
Андерссон
Маттиас
23
Бедварссон
Бедвар
20
Дхайни
Мухаммед-Али
26
Бркич
Харис
10
Саид
Мохаммед
14
Lukas
Minter
Wettergren
18
Оффия
Генри
17
Filip
Bohman
Сирианска Эскильстуна
3-4-3
Треллеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Треллеборг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
0:1
С
1:0
С
4:0
С
3:2
С
3:2
С
1:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модиг Йеспер 1 0.25
Leo Lif 1 0.25
Паломино Марсело 1 (1) 0.25
Карлссон Аджей Симон 0 0
Мааруф Самир 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дхайни Мухаммед-Али 2 0.5
Filip Bohman 2 0.5
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлссон Аджей Симон 1 0
Сульич Али 1 0
Адольфссон Маттис 1 0
Мааруф Самир 1 0
Robin Sundgren 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Oskar Lindberg 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Карлссон Тобиас 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Бркич Харис 1 0
Хёрберг Феликс 1 0
Оффия Генри 1 0
Filip Bohman 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Сирианска Эскильстуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Треллеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
2
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Треллеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1
Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Сирианска Эскильстуна - Юнитед Нордик 1:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1
Треллеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1
Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Онсала 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Треллеборг

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 1:0 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Эстер
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Утсиктенс
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Гефле
 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Сундсвалль
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Эстерсунд
 3 1 2 0 4 - 1 5
8.
Йёнчёпинг
 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Браге
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Ландскруна
 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Эргрюте
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Сковде АИК
 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Хельсинборг
 0:0 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Йёнчёпинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ландскруна
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Сундсвалль
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Браге
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
ГАИС
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эстер
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гефле
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Браге
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Хельсинборг
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Сковде АИК
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Ландскруна
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Вестермарк Йеспер 3
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Йёнчёпинг Сильверхолт Тейлор 2
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Треллеборг Дхайни Мухаммед-Али 3
Ландскруна Camil Jebara 1 1
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 1
Гефле Лундин Антон 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      37'
      Мааруф Самир получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Ishak Shamoun получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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