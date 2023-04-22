Тур: 4.
1:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
5'
1:0
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Sam Hegdal
-
23 Max Nilsson
-
16 Jesper Strid
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
ГАИС
Ландскруна
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
1.6
Среднее время на гол
36
56
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
2.33
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
38
62
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|3
|0.75
|Селик Мерван
|1
|0.25
|Gustav Lundgren
|1
|0.25
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0.25
|Robin Frej
|1
|0.25
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рапп Йохан
|1
|0.25
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0.25
|Дзабич Робин
|1
|0.25
|Melker Widell
|0
|0
|Эгнелль Адам
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрайди Ричард
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Camil Jebara
|1
|1
|Erik Hedenquist
|2
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Дзабич Робин
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ландскруна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ГАИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
2
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ландскруна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1
ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Утсиктенс - ГАИС 0:2 ГАИС - Гётеборг 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0
Ландскруна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3
Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Юргорден - Ландскруна 6:1 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0
Результаты матчей
ГАИС
Ландскруна
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|3
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|2 (2)
|Йёнчёпинг
|Сильверхолт Тейлор
|2
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|3
|Треллеборг
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 1
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 1
|Гефле
|Лундин Антон
|2