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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 4.
ГАИС
1:0
Первый тайм: 28'
Ландскруна
0'
1:0
5' Гол
Селик Мерван
22' Желтая карточка
Philip Andersson I

Ход матча

5'
Селик Мерван
(Линдберг Йонас)
1:0
22'
 
Philip Andersson I
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Ландскруна
4.00
5.80
5.20
Все Коэффициенты
1
Красники
Мергим
12
Robin
Frej
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
2
Бинаку
Эгзон
25
Линдберг
Йонас
7
Оберг
Йоаким
11
Линдберг
Юлиус
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
29
Хильдеман
Сванте
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
13
Erik
Hedenquist
5
Edvin
Dahlqvist
10
Эгнелль
Адам
12
Йонссон
Мелкер
8
Дзабич
Робин
15
Melker
Widell
11
Ousmane
Diawara
47
Kofi
Fosuhene
Asare
ГАИС
4-3-3
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

ГАИС
Ландскруна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
1:3
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
2:3
С
3:0
ШК
4:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.6

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

2.33
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

38
62

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 3 0.75
Селик Мерван 1 0.25
Gustav Lundgren 1 0.25
Хольмстрём Александр Аль 1 0.25
Robin Frej 1 0.25
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рапп Йохан 1 0.25
Kofi Fosuhene Asare 1 0.25
Дзабич Робин 1 0.25
Melker Widell 0 0
Эгнелль Адам 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрайди Ричард 2 0
Селик Мерван 1 0
Бинаку Эгзон 1 0
Норен Аксель 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Robin Frej 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Camil Jebara 1 1
Erik Hedenquist 2 0
Эдвардссон Давид 1 0
Дзабич Робин 1 0
Jesper Strid 1 0

Результаты матчей

ГАИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ландскруна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ГАИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
2
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ландскруна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1
ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Утсиктенс - ГАИС 0:2 ГАИС - Гётеборг 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0
Ландскруна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3
Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Юргорден - Ландскруна 6:1 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0

Результаты матчей

ГАИС
Ландскруна

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 1:0 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Эстер
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Утсиктенс
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Гефле
 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Сундсвалль
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Эстерсунд
 3 1 2 0 4 - 1 5
8.
Йёнчёпинг
 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Браге
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Ландскруна
 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Эргрюте
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Сковде АИК
 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Хельсинборг
 0:0 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Йёнчёпинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ландскруна
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Сундсвалль
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Браге
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
ГАИС
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эстер
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гефле
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Браге
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Хельсинборг
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Сковде АИК
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Ландскруна
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Вестермарк Йеспер 3
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Йёнчёпинг Сильверхолт Тейлор 2
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Треллеборг Дхайни Мухаммед-Али 3
Ландскруна Camil Jebara 1 1
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 1
Гефле Лундин Антон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Филип Андерссон получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Линдберг Йонас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Селик Мерван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Ландскруна
4.00
5.80
5.20
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Где смотреть матч ГАИС 1:0 Ландскруна онлайн

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