Тур: 4.
2:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолСелик Мерван
22' Желтая карточкаPhilip Andersson I
40' Желтая карточкаОберг Йоаким
40' Желтая карточкаOusmane Diawara
45' Желтая карточкаДзабич Робин
1:0
49' Не забитый пенальтиСелик Мерван
49' Желтая карточкаFilip Beckman
56' Желтая карточкаЭгнелль Адам
2:0
81' ГолФрайди Ричард
89' Желтая карточкаАлександерссон Виктор
90'+6
Ход матча
5'
1:0
40'
40'
45'
49'
1:0
49'
56'
81'
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Sam Hegdal
-
23 Max Nilsson
-
16 Jesper Strid
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
ГАИС
Ландскруна
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
1.6
Среднее время на гол
36
56
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
2.33
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
38
62
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|3
|0.75
|Селик Мерван
|1
|0.25
|Gustav Lundgren
|1
|0.25
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0.25
|Фрайди Ричард
|1
|0.25
|Robin Frej
|1
|0.25
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рапп Йохан
|1
|0.25
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0.25
|Дзабич Робин
|1
|0.25
|Melker Widell
|0
|0
|Эгнелль Адам
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|2
|0
|Фрайди Ричард
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Оберг Йоаким
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Camil Jebara
|1
|1
|Дзабич Робин
|2
|0
|Erik Hedenquist
|2
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ландскруна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ГАИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
2
ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ландскруна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1
ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Утсиктенс - ГАИС 0:2 ГАИС - Гётеборг 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0
Ландскруна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3
Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Юргорден - Ландскруна 6:1 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0
Результаты матчей
ГАИС
Ландскруна
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
3 раза 75%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|3
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|2 (2)
|Браге
|Хеллберг Сет
|2
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|3
|Треллеборг
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 1
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 1
|Гефле
|Лундин Антон
|2