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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 4.
ГАИС
2:0
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
5' Гол
Селик Мерван
22' Желтая карточка
Philip Andersson I
40' Желтая карточка
Оберг Йоаким
40' Желтая карточка
Ousmane Diawara
45' Желтая карточка
Дзабич Робин
1:0
49' Не забитый пенальти
Селик Мерван
49' Желтая карточка
Filip Beckman
56' Желтая карточка
Эгнелль Адам
2:0
81' Гол
Фрайди Ричард
89' Желтая карточка
Александерссон Виктор
90'+6
1
Красники
Мергим
12
Robin
Frej
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
2
Бинаку
Эгзон
25
Линдберг
Йонас
7
Оберг
Йоаким
11
Линдберг
Юлиус
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
29
Хильдеман
Сванте
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
13
Erik
Hedenquist
5
Edvin
Dahlqvist
10
Эгнелль
Адам
12
Йонссон
Мелкер
8
Дзабич
Робин
15
Melker
Widell
11
Ousmane
Diawara
47
Kofi
Fosuhene
Asare
ГАИС
4-3-3
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

ГАИС
Ландскруна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
1:3
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
2:3
С
3:0
ШК
4:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.6

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

2.33
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

38
62

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 3 0.75
Селик Мерван 1 0.25
Gustav Lundgren 1 0.25
Хольмстрём Александр Аль 1 0.25
Фрайди Ричард 1 0.25
Robin Frej 1 0.25
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рапп Йохан 1 0.25
Kofi Fosuhene Asare 1 0.25
Дзабич Робин 1 0.25
Melker Widell 0 0
Эгнелль Адам 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 2 0
Фрайди Ричард 2 0
Селик Мерван 1 0
Бинаку Эгзон 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Camil Jebara 1 1
Дзабич Робин 2 0
Erik Hedenquist 2 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Jesper Strid 1 0

Результаты матчей

ГАИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ландскруна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ГАИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
2
ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ландскруна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1
ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Утсиктенс - ГАИС 0:2 ГАИС - Гётеборг 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0
Ландскруна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3
Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Юргорден - Ландскруна 6:1 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0

Результаты матчей

ГАИС
Ландскруна

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
3 раза 75%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Эстер
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Утсиктенс
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Гефле
 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Сундсвалль
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Браге
 4 2 0 2 4 - 5 6
8.
Эстерсунд
 3 1 2 0 4 - 1 5
9.
Йёнчёпинг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Ландскруна
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Эргрюте
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Сковде АИК
 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Йёнчёпинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сундсвалль
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эстер
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гефле
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сковде АИК
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Вестермарк Йеспер 3
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Браге Хеллберг Сет 2
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Треллеборг Дхайни Мухаммед-Али 3
Ландскруна Camil Jebara 1 1
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 1
Гефле Лундин Антон 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Дзабич Робин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Ousmane Diawara получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Оберг Йоаким получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Филип Андерссон получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Линдберг Йонас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Селик Мерван бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ГАИС 2:0 Ландскруна онлайн

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