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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 3. Стадион: .
Дьерв
1:1
Первый тайм: 27'
Скейд
0'
1:0
6' Гол
Педру Самуэл
1:1
15' Гол
Kristoffer Hoven
1:1
25' Не забитый пенальти
Вильсон Петер

Ход матча

6'
Педру Самуэл
(Вильсон Петер)
1:0
15'
1:1
Kristoffer Hoven
(Будусон Джонни)
25'
Вильсон Петер
1:1
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Скейд
2.20
4.29
6.40
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
3
Lucas
Larade
2
Torje
Wichne
19
Iman
Mafi
8
Угланн
Микаэль
6
Вихманн
Матиас
10
Фернандес
Леандро
II
11
Педру
Самуэл
14
Вильсон
Петер
12
Видтун-Нильсен
Симен
5
Anders
Johansen
4
Стейринг
Пер-Магнус
3
Фло
Фредрик
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
20
Fredrik
Vinje
39
Bendik
Rise
27
Kristoffer
Hoven
9
Будусон
Джонни
7
Ulrich
Ness
Дьерв
5-3-2
Скейд
4-3-3

История личных встреч

Дьерв
Скейд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
5:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 2 0.67
Вильсон Петер 1 0.33
Вихманн Матиас 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейринг Пер-Магнус 1 0.33
Kristoffer Hoven 1 0.33
David Hickson 1 0.33
Будусон Джонни 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Larade 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 0 1
Ulrich Ness 1 0
Будусон Джонни 1 0
Henning Toensberg Andresen 1 0

Результаты матчей

Дьерв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Скейд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Дьерв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Скейд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Дьерв
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Скейд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1
Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4
Скейд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0
Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0 Скейд - Старт 3:2 Брюне - Скейд 0:3

Результаты матчей

Дьерв
Скейд

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Хёдд
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Старт
 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Фредрикстад
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рёуфосс
 0:0 3 1 1 1 4 - 1 4
7.
Санднес
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Дьерв
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Конгсвингер
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Кристиансунд
 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Мосс
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Осане
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Скейд
 1:1 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Мьёндален
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Хёдд
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рёуфосс
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Конгсвингер
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кристиансунд
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Скейд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Дьерв
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Осане
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дьерв
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Осане
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Хёдд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Скейд
 1:1 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Санднес
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Кристиансунд
 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Конгсвингер
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Страннегорд Том 3
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Дьерв Педру Самуэл 2 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Дьерв Вильсон Петер 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Мьёндален Ольсен Мейнхард 2
Брюне Sigurd Groenli 2
Мосс Faites Makosso 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Вильсон Петер пробил пенальти, но не смог забить!
  • 15'
    Будусон Джонни сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Kristoffer Hoven бьет в цель!
  • 6'
    Вильсон Петер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Samuel Pedro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Скейд
2.20
4.29
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дьерв 1:1 Скейд онлайн

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