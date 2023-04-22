Тур: 3. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Зрители: 1657
0'
1:0
6' ГолПедру Самуэл
1:1
15' ГолKristoffer Hoven
1:1
25' Не забитый пенальтиВильсон Петер
2:1
38' ГолПедру Самуэл
74' Желтая карточкаУгланн Микаэль
3:1
88' ГолПедру Самуэл
3:2
90' ГолUlrich Ness
90'+12
Ход матча
6'
1:0
15'
25'
1:1
38'
2:1
74'
88'
3:1
90'
3:2
19
Iman
Mafi
11
Педру
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Педру СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Дьерв
Скейд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|4
|1.33
|Вильсон Петер
|1
|0.33
|Вихманн Матиас
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.33
|Kristoffer Hoven
|1
|0.33
|Ulrich Ness
|1
|0.33
|David Hickson
|1
|0.33
|Будусон Джонни
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угланн Микаэль
|1
|0
|Lucas Larade
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|0
|1
|Ulrich Ness
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Henning Toensberg Andresen
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Скейд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Дьерв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Скейд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Скейд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1
Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4
Скейд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0
Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0 Скейд - Старт 3:2 Брюне - Скейд 0:3
Результаты матчей
Дьерв
Скейд
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|2 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|2
|Дьерв
|Вильсон Петер
|1 (2)
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|2