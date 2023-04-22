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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 4. Стадион: .
Хаммарбю
0:0
Первый тайм: 27'
Варберг БоИС
0'
15' Желтая карточка
Карлссон Виктор

Ход матча

15'
 
Карлссон Виктор

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Варберг БоИС
1.35
6.16
9.80
Все Коэффициенты
1
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
17
Миккельсен
Эугуст
40
Саиди
Абдельрахман
7
Джуканович
Виктор
1
Ольссон
Давид
18
Линднер
Йоаким
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
12
Vilmer
Roennberg
39
Yassine
El
Ouatki
8
Ле
Ру
Люк
21
Карлссон
Виктор
11
Eliton
Junior
5
Vinicius
Nogueira
14
Альфонси
Оливер
Хаммарбю
4-3-3
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Хаммарбю
Варберг БоИС

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

15 матчей

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
5:1
А
0:3
А
1:0
А
1:3
А
5:2
А
1:0
К
5:1
К
3:0
К
3:3
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.56
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2.13
1.33

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

42
67

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 1 0.25
Теки Тесфальдет 1 0.25
Нильссон Джоэл 1 0.25
Джуканович Виктор 1 0.25
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 1 0.25
Альфонси Оливер 1 0.25
Oemuer Pektas 1 0.25
Линднер Йоаким 0 0
Vinicius Nogueira 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенгер Мадс 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Джуканович Виктор 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eliton Junior 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Лушаку Исмет 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Vilmer Roennberg 1 0
Vinicius Nogueira 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Хаммарбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
1
Хаммарбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2
Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2
Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вестерос 0:2 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3

Результаты матчей

Хаммарбю
Варберг БоИС

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Кальмар
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Юргорден
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Хаммарбю
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Варберг БоИС
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Дегерфорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гётеборг
 3 0 0 3 0 - 4 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Хаммарбю
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Дегерфорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Юргорден
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
10.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Варберг БоИС
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Сириус
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Варберг БоИС
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Эльфсборг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хаммарбю
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Хальмстад Ахльстранд Эрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Кальмар Хуммет Денис 2
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Victor Karlsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 79% завершится победой Хаммарбю.
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Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Варберг БоИС
1.35
6.16
9.80
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Где смотреть матч Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС онлайн

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