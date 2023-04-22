Тур: 4. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 23163
2:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаКарлссон Виктор
1:0
39' Гол в свои воротаДальстрём Никлас
2:0
48' ГолДжуканович Виктор
63' Желтая карточкаАль-Хамлави Ассад
64' Желтая карточкаТранберг Робин
76' Желтая карточкаАльфонси Оливер
90'+6
Ход матча
15'
39'
1:0
48'
64'
76'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
509 Количество передач 331
-
59 Владение мячом, % 41
21
Странд
Симон
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Странд СимонЗащитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Jusef Erabi
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Лушаку ИсметНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Хаммарбю
Варберг БоИС
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
15 матчей
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
2.56
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.89
Среднее время на гол
60
101
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
2.13
1.33
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
42
67
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|2
|0.5
|Бесара Нахир
|1
|0.25
|Теки Тесфальдет
|1
|0.25
|Нильссон Джоэл
|1
|0.25
|Садику Лорет
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.25
|Альфонси Оливер
|1
|0.25
|Oemuer Pektas
|1
|0.25
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Vinicius Nogueira
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eliton Junior
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Транберг Робин
|1
|0
|Ле Ру Люк
|1
|0
|Лушаку Исмет
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Vilmer Roennberg
|1
|0
|Vinicius Nogueira
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
Хаммарбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
1
Хаммарбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2
Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2
Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вестерос 0:2 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3
Результаты матчей
Хаммарбю
Варберг БоИС
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
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- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|4
|Хеккен
|Траоре Бени
|4
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Хальмстад
|Ахльстранд Эрик
|2 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|АИК
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|Кальмар
|Хуммет Денис
|2
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|2