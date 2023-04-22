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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 23163
Хаммарбю
2:0
Конец матча
Варберг БоИС
0'
15' Желтая карточка
Карлссон Виктор
1:0
39' Гол в свои ворота
Дальстрём Никлас
2:0
48' Гол
Джуканович Виктор
63' Желтая карточка
Аль-Хамлави Ассад
64' Желтая карточка
Транберг Робин
76' Желтая карточка
Альфонси Оливер
90'+6

Ход матча

15'
 
Карлссон Виктор
39'
Дальстрём Никлас
1:0
46'
Налич Ади
Миккельсен Эугуст
 
46'
 
Сильверхолт Оливер
Vilmer Roennberg
46'
 
Аль-Хамлави Ассад
Закриссон Хампус
48'
Джуканович Виктор
(Садику Лорет)
2:0
61'
 
Транберг Робин
Ле Ру Люк
63'
 
Аль-Хамлави Ассад
64'
 
Транберг Робин
73'
Jusef Erabi
Бесара Нахир
 
73'
Нильссон Джоэл
Саиди Абдельрахман
 
75'
 
Лушаку Исмет
Eliton Junior
75'
 
Maxime Sainte
Карлссон Виктор
76'
 
Альфонси Оливер
84'
Вагич Павле
Джуканович Виктор
 
90'
Край Антон
Теки Тесфальдет
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 509 Количество передач 331
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
17
Миккельсен
Эугуст
40
Саиди
Абдельрахман
7
Джуканович
Виктор
1
Ольссон
Давид
18
Линднер
Йоаким
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
12
Vilmer
Roennberg
39
Yassine
El
Ouatki
8
Ле
Ру
Люк
21
Карлссон
Виктор
11
Eliton
Junior
5
Vinicius
Nogueira
14
Альфонси
Оливер
Хаммарбю
4-3-3
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Хаммарбю
Варберг БоИС

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

15 матчей

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
5:1
А
0:3
А
1:0
А
1:3
А
5:2
А
1:0
К
5:1
К
3:0
К
3:3
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.56
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2.13
1.33

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

42
67

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 2 0.5
Бесара Нахир 1 0.25
Теки Тесфальдет 1 0.25
Нильссон Джоэл 1 0.25
Садику Лорет 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 1 0.25
Альфонси Оливер 1 0.25
Oemuer Pektas 1 0.25
Линднер Йоаким 0 0
Vinicius Nogueira 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенгер Мадс 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Джуканович Виктор 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eliton Junior 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Транберг Робин 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Лушаку Исмет 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Vilmer Roennberg 1 0
Vinicius Nogueira 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Варберг БоИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Хаммарбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
1
Хаммарбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2
Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2
Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вестерос 0:2 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3

Результаты матчей

Хаммарбю
Варберг БоИС

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Кальмар
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 2 4
9.
Юргорден
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Дегерфорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Гётеборг
 3 0 0 3 0 - 4 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Дегерфорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Юргорден
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
10.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Сириус
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Эльфсборг
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Хальмстад Ахльстранд Эрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Кальмар Хуммет Денис 2
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Миккельсен Эугуст уходит с поля. Налич Ади выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Миккельсен Эугуст сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Дальстрём Никлас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      15'
      Victor Karlsson получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хаммарбю 2:0 Варберг БоИС онлайн

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