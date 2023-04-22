  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 1369
Санднес
0:0
Конец матча
Рёуфосс
0'
33' Желтая карточка
Jamal Deen Haruna
43' Желтая карточка
Andreas Osterud
86' Желтая карточка
Nicolai Fremstad
90'+7
1
Фальк
Аслак
2
Herman
Kleppa
4
Kristoffer
Hey
3
Espen
Hammer
Berger
21
Anders
Hiim
8
Matias
Belli
Moldskred
6
Christen
Salvesen
17
Ingvald
Halgunset
26
Artan
Memedov
9
Рамсланн
Мартин
25
Endre
Osenbroch
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Loris
Mettler
4
Sivert
Westerlund
9
Хельмерсен
Андреас
7
Andreas
Osterud
Санднес
4-3-3
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Санднес
Рёуфосс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
2:5
ПД
3:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Hiim 1 0.33
Хейланн Томми 1 0.33
Рамсланн Мартин 1 0.33
Matias Belli Moldskred 1 0.33
Herman Kleppa 0 0
Henrik Bjoergen Jensen 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 1 0.33
Nicolai Fremstad 1 0.33
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.33
Andreas Osterud 1 0.33
Gard Simenstad 0 0
Loris Mettler 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Herman Kleppa 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Endre Osenbroch 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Olsen Teigen 1 0
Nicolai Fremstad 1 0
Andreas Osterud 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Magnus Fagernes 1 0
Jamal Deen Haruna 1 0

Результаты матчей

Санднес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Санднес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Санднес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1
Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1 Брюне - Санднес 0:2 Санднес - Стабек 2:2 Конгсвингер - Санднес 3:1 Санднес - Гроруд 2:4 Ранхейм - Санднес 1:2 Санднес - Бранн 0:3
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0
Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Рёуфосс - КФУМ 0:3 Осане - Рёуфосс 1:0

Результаты матчей

Санднес
Рёуфосс

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Санднес
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Дьерв
 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хёдд
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Старт
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Фредрикстад
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Рёуфосс
 3 1 1 1 4 - 1 4
8.
Санднес
 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Кристиансунд
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Мосс
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Осане
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Мьёндален
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Скейд
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кристиансунд
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Дьерв
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Осане
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Дьерв
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Осане
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Хёдд
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Конгсвингер
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Скейд
 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Старт Страннегорд Том 3
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Дьерв Вильсон Петер 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Осане Стефенсен Кристоффер Нессе 2
Осане Martin Ueland 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Мьёндален Ольсен Мейнхард 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Andreas Oesterud получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Jamal Deen Haruna получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Санднес 0:0 Рёуфосс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 