Тур: 3. Стадион: Oester Hus Arena. Зрители: 1369
0'
33' Желтая карточкаJamal Deen Haruna
43' Желтая карточкаAndreas Osterud
86' Желтая карточкаNicolai Fremstad
90'+7
Ход матча
21
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Erik Berland
-
13 Tord Flolid
-
-
19 Daniel Braut
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Erik FroeysaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
27 Simen Hagboe
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Санднес
Рёуфосс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Hiim
|1
|0.33
|Хейланн Томми
|1
|0.33
|Рамсланн Мартин
|1
|0.33
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.33
|Herman Kleppa
|0
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|1
|0.33
|Nicolai Fremstad
|1
|0.33
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.33
|Andreas Osterud
|1
|0.33
|Gard Simenstad
|0
|0
|Loris Mettler
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Herman Kleppa
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Endre Osenbroch
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Nicolai Fremstad
|1
|0
|Andreas Osterud
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Magnus Fagernes
|1
|0
|Jamal Deen Haruna
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Санднес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Санднес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1
Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1 Брюне - Санднес 0:2 Санднес - Стабек 2:2 Конгсвингер - Санднес 3:1 Санднес - Гроруд 2:4 Ранхейм - Санднес 1:2 Санднес - Бранн 0:3
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0
Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Рёуфосс - КФУМ 0:3 Осане - Рёуфосс 1:0
Результаты матчей
Санднес
Рёуфосс
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Санднес
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
12
12
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|2 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|2
|Дьерв
|Вильсон Петер
|1 (2)
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|2