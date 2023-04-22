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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 3. Стадион: .
Хёдд
1:1
Первый тайм: 26'
Осане
0'
1:0
10' Гол
Sander Sundnes
1:1
13' Гол
Mame Mor Ndiaye

Ход матча

10'
Sander Sundnes
(Torbjoern Kallevaag)
1:0
13'
1:1
Mame Mor Ndiaye
Лучшие коэффициенты
Хёдд
Ничья
Осане
2.25
3.72
3.55
Все Коэффициенты
25
Андерсен
Маркус
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
4
Peder
Neersveen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
10
Isak
Gabriel
Skotheim
11
Torbjoern
Kallevaag
9
Скривен
Альфред
30
Лисгард
Идар
6
Ola
Heltne
Nilsen
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
16
Didrik
Fredriksen
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
7
Mats
Selmer
Thornes
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
28
Mame
Mor
Ndiaye
Хёдд
3-4-2-1
Осане
3-5-2

История личных встреч

Хёдд
Осане

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
4:0
КН
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
0.67

Среднее время на гол

25
135

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
225

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sander Sundnes 1 0.33
Isak Gabriel Skotheim 1 0.33
Torbjoern Kallevaag 0 0
Peder Neersveen 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Nygaard I 1 0.33
Mame Mor Ndiaye 1 0.33

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sverre Oekland 1 0
Peder Neersveen 1 0
Marius Svanberg Alm 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Sander Sundnes 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стефенсен Кристоффер Нессе 1 0
Martin Ueland 1 0
Sindre Austevoll 1 0
Sander Eng Strand 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0

Результаты матчей

Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осане
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Хёдд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Осане
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1
Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2 Волеренга-2 - Хёдд 0:7 Хёдд - Левангер 2:1 Фригг - Хёдд 0:3
Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1
Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Ранхейм - Осане 3:3 Осане - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Осане 2:4 Осане - Мьёндален 3:1

Результаты матчей

Хёдд
Осане

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хёдд
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Хёдд
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Старт
 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Фредрикстад
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рёуфосс
 0:0 3 1 1 1 4 - 1 4
7.
Санднес
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Дьерв
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Конгсвингер
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Кристиансунд
 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Мосс
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Осане
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Скейд
 1:1 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Мьёндален
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Хёдд
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рёуфосс
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Конгсвингер
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кристиансунд
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Скейд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Дьерв
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Осане
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дьерв
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Осане
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Хёдд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Скейд
 1:1 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Санднес
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Кристиансунд
 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Конгсвингер
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Страннегорд Том 3
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Дьерв Педру Самуэл 2 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Дьерв Вильсон Петер 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Мьёндален Ольсен Мейнхард 2
Брюне Sigurd Groenli 2
Мосс Faites Makosso 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Mame Mor Ndiaye бьет в цель!
  • 10'
    Torbjoern Kallevaag сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Sander Sundnes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёдд
Ничья
Осане
2.25
3.72
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёдд 1:1 Осане онлайн

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