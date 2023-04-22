Тур: 3. Стадион: Hoeddvoll Stadion.
0'
1:0
10' ГолSander Sundnes
1:1
13' ГолMame Mor Ndiaye
34' Желтая карточкаMats Selmer Thornes
42' Желтая карточкаЛисгард Идар
76' Желтая карточкаСтефенсен Кристоффер Нессе
81' Желтая карточкаMartin Ueland
83' Желтая карточкаMarius Svanberg Alm
90'+6
Ход матча
10'
13'
1:1
42'
81'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Mirza Mulac
-
-
-
26 Oliver Aske
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
21 Jon Berisha
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Хёдд
Осане
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
0.67
Среднее время на гол
25
135
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
225
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sander Sundnes
|1
|0.33
|Isak Gabriel Skotheim
|1
|0.33
|Torbjoern Kallevaag
|0
|0
|Peder Neersveen
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stian Nygaard I
|1
|0.33
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.33
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Sverre Oekland
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Sander Sundnes
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|0
|Martin Ueland
|2
|0
|Лисгард Идар
|1
|0
|Sindre Austevoll
|1
|0
|Sander Eng Strand
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осане
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Хёдд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Осане
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1
Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2 Волеренга-2 - Хёдд 0:7 Хёдд - Левангер 2:1 Фригг - Хёдд 0:3
Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1
Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Ранхейм - Осане 3:3 Осане - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Осане 2:4 Осане - Мьёндален 3:1
Результаты матчей
Хёдд
Осане
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хёдд
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|2 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|2
|Дьерв
|Вильсон Петер
|1 (2)
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|2