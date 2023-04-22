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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 3. Стадион: .
Хёдд
1:1
Конец матча
Осане
0'
1:0
10' Гол
Sander Sundnes
1:1
13' Гол
Mame Mor Ndiaye
34' Желтая карточка
Mats Selmer Thornes
42' Желтая карточка
Лисгард Идар
76' Желтая карточка
Стефенсен Кристоффер Нессе
81' Желтая карточка
Martin Ueland
83' Желтая карточка
Marius Svanberg Alm
90'+6
25
Андерсен
Маркус
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
4
Peder
Neersveen
10
Isak
Gabriel
Skotheim
9
Скривен
Альфред
11
Torbjoern
Kallevaag
30
Лисгард
Идар
6
Ola
Heltne
Nilsen
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
16
Didrik
Fredriksen
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
7
Mats
Selmer
Thornes
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
28
Mame
Mor
Ndiaye
Хёдд
3-4-3
Осане
3-5-2

История личных встреч

Хёдд
Осане

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
4:0
КН
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
0.67

Среднее время на гол

25
135

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
225

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sander Sundnes 1 0.33
Isak Gabriel Skotheim 1 0.33
Torbjoern Kallevaag 0 0
Peder Neersveen 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Nygaard I 1 0.33
Mame Mor Ndiaye 1 0.33

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Svanberg Alm 2 0
Sverre Oekland 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Sander Sundnes 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Martin Ueland 2 0
Лисгард Идар 1 0
Sindre Austevoll 1 0
Sander Eng Strand 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0

Результаты матчей

Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осане
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Хёдд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Осане
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1
Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2 Волеренга-2 - Хёдд 0:7 Хёдд - Левангер 2:1 Фригг - Хёдд 0:3
Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1
Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Ранхейм - Осане 3:3 Осане - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Осане 2:4 Осане - Мьёндален 3:1

Результаты матчей

Хёдд
Осане

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хёдд
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Дьерв
 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хёдд
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Старт
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Фредрикстад
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Рёуфосс
 3 1 1 1 4 - 1 4
8.
Санднес
 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Кристиансунд
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Мосс
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Осане
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Мьёндален
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Скейд
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кристиансунд
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Дьерв
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Осане
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Дьерв
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Осане
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Хёдд
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Конгсвингер
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Скейд
 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Старт Страннегорд Том 3
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Дьерв Вильсон Петер 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Осане Стефенсен Кристоффер Нессе 2
Осане Martin Ueland 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Мьёндален Ольсен Мейнхард 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Лисгард Идар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Mats Selmer Thornes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Mame Mor Ndiaye бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      Torbjoern Kallevaag сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Sander Sundnes бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хёдд 1:1 Осане онлайн

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