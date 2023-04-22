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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 4.
Браге
1:0
Конец матча
Хельсинборг
0'
1:0
38' Гол
Хеллберг Сет
45' Желтая карточка
Хеллберг Сет
45' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
59' Желтая карточка
Malte Persson
63' Желтая карточка
Benjamin Acquah
90'+5
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
4
Malte
Persson
17
Pontus
Jonsson1
21
Henry
Sletsjoee
8
Хеллберг
Сет
10
Берггрен
Густав
19
Kevin
Appiah
Nyarko
16
Samouil
Izountouemoi
1
Йоэльссон
Калле
5
Хольст
Фредерик
3
Виделль
Каспер
2
Philip
Reinhold
28
Victor
Blixt
8
Альмаджед
Сумар
10
Йенссон
Расмус
22
Simon
Bengtsson
13
Лупер
Вильгельм
15
Amin
Al-Hamawi
11
Ринг
Эрик
Браге
4-3-3
Хельсинборг
3-4-3

История личных встреч

Браге
Хельсинборг

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

С
3:0
С
0:0
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
0.5

Среднее время на гол

25
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеллберг Сет 2 0.5
Берггрен Густав 1 0.25
Samouil Izountouemoi 1 0.25
Pontus Jonsson1 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеллберг Сет 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Andre Bernardini 1 0
Ieltsin Camoes 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 2 0
Philip Reinhold 1 0
Лупер Вильгельм 1 0
Хеллман Эмиль 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Victor Blixt 1 0

Результаты матчей

Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хельсинборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хельсинборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
0
Браге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хельсинборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3
Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Норрбю 5:0 Сундсвалль - Браге 0:2 Хаммарбю - Браге 4:1 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3
Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Кальмар - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Онсала - Хельсинборг 0:5 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3

Результаты матчей

Браге
Хельсинборг

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Браге
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Эстер
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Утсиктенс
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Гефле
 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Сундсвалль
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Браге
 4 2 0 2 4 - 5 6
8.
Эстерсунд
 3 1 2 0 4 - 1 5
9.
Йёнчёпинг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Ландскруна
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Эргрюте
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Сковде АИК
 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Йёнчёпинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сундсвалль
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эстер
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гефле
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сковде АИК
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Вестермарк Йеспер 3
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Браге Хеллберг Сет 2
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Треллеборг Дхайни Мухаммед-Али 3
Ландскруна Camil Jebara 1 1
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 1
Гефле Лундин Антон 2
Весь список
  • 69'
    Victor Blixt уходит с поля. Стоянович-Фредин Оливер выходит вместо него
  • Желтая карточка
    63'
    Benjamin Acquah получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    59'
    Malte Persson получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Amin Al-Hamawi уходит с поля. Benjamin Acquah выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Лупер Вильгельм получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Хеллберг Сет получил желтую карточку от судьи
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    • 38'
      Pontus Jonsson сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Хеллберг Сет бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Браге 1:0 Хельсинборг онлайн

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