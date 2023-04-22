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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 3. Стадион: .
Кристиансунд
1:0
Первый тайм: 28'
Конгсвингер
0'
1:0
7' Гол
Стокке Беньямин
13' Желтая карточка
Ертсен Торгиль

Ход матча

7'
Стокке Беньямин
(Ульвестад Дан Петер)
1:0
13'
Ертсен Торгиль
 
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Конгсвингер
2.01
4.60
8.50
Все Коэффициенты
1
Макдермот
Шон
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
14
Исаксен
Йеспер
23
Heine
Bruseth
16
Конрадсен-Сейде
Миккель
8
Картум
Сандер
Эрик
9
Стокке
Беньямин
7
Ертсен
Торгиль
1
Стрёмберг
Август
21
Daniel
Lysgaard
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
2
Солнёрдал
Оскар
16
Martin
Hellan
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
8
Моберг
Вегар
18
Joacim
Holtan
Кристиансунд
5-3-2
Конгсвингер
5-3-2

История личных встреч

Кристиансунд
Конгсвингер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
5:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 1 0.33
Ульвестад Дан Петер 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 2 0.67
Eric Taylor 1 0.33
Герсон Ларс 0 0
Martin Tangen Vinjor 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ертсен Торгиль 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Hellan 1 0

Результаты матчей

Кристиансунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Конгсвингер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Кристиансунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Конгсвингер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1
Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1
Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2

Результаты матчей

Кристиансунд
Конгсвингер

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кристиансунд
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Хёдд
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Старт
 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Фредрикстад
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рёуфосс
 0:0 3 1 1 1 4 - 1 4
7.
Санднес
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Дьерв
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Конгсвингер
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Кристиансунд
 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Мосс
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Осане
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Скейд
 1:1 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Мьёндален
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Хёдд
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Рёуфосс
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Конгсвингер
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кристиансунд
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Скейд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Дьерв
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Осане
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дьерв
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Осане
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Хёдд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Скейд
 1:1 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Санднес
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Кристиансунд
 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Конгсвингер
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Страннегорд Том 3
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Дьерв Педру Самуэл 2 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Дьерв Вильсон Петер 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Мьёндален Ольсен Мейнхард 2
Брюне Sigurd Groenli 2
Мосс Faites Makosso 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Ертсен Торгиль получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Ульвестад Дан Петер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Стокке Беньямин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Кристиансунд.
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Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Конгсвингер
2.01
4.60
8.50
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Где смотреть матч Кристиансунд 1:0 Конгсвингер онлайн

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