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Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
0:0
Конец матча
Лахти
0'
27' Желтая карточка
Коскипало Даниэль
70' Желтая карточка
Клинга Матти
88' Желтая карточка
Valentin Gasc
89' Желтая карточка
Кунингас Микко
90' Желтая карточка
Tuomas Kaukua
90'+9
1
Ovie
Ejeheri
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
21
Kingsley
Ofori
23
Nooa
Laine
24
Valentin
Gasc
19
Tuomas
Kaukua
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
10
Diego
Rojas
1
Marin
Ljubic
14
Eemil
Laamanen
2
Кабаши
Ариан
25
Кунингас
Микко
16
Julius
Tauriainen
5
Джалу
Бубакар
8
Клинга
Матти
3
Коскипало
Даниэль
22
Хертси
Лооренц
21
Irfan
Sadik
7
Зекири
Альтин
СЯК Сейнайоки
Лахти

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Лахти

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
81.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
81.8%
5 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

В
1:3
В
1:2
В
4:1
В
2:1
В
0:1
В
0:0
К
2:3
В
0:0
В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
1:0
В
1:0
В
1:0
В
1:0
В
1:1
В
2:2
В
4:1
В
3:0
КЛ
0:0
В
0:0
В
1:0
В
1:0
В
1:1
В
1:1
В
1:1
КС
0:1

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.06
0.64

Среднее время на гол

84
141

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.18
0.94

Среднее время на гол

76
96

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.11
0.81

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

81
110

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kingsley Ofori 1 0.33
Данвуди Джейк 1 0.33
Мурило 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 1 0.33
Пирттийоки Юхо 1 0.33
Tommi Jaentti 1 0.33
Irfan Sadik 0 0
Julius Tauriainen 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Valentin Gasc 2 0
Данвуди Джейк 1 0
Tuomas Kaukua 1 0
Terry Yegbe 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Клинга Матти 1 0
Пеннинкангас Теему 1 0
Кунингас Микко 1 0
Вирта Эмели 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Julius Tauriainen 1 0
Коскипало Даниэль 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
СЯК Сейнайоки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2
СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 0:2
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2
Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
Лахти

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
СЯК Сейнайоки
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Ильвес
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Хонка
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Хака
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
КуПС
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 4 - 6 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Ильвес
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хака
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
ВПС
 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КуПС
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Хонка
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ильвес
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
Интер Турку Darren Smith III 2
Оулу Коффей Эшли 2
Оулу Карялайнен Расмус 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
КуПС Попович Антон 2
Лахти Джалу Бубакар 2
Оулу Тайнио Максимус 2
СЯК Сейнайоки Valentin Gasc 2
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      27'
      Daniel Koskipalo получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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