Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
0:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаКоскипало Даниэль
70' Желтая карточкаКлинга Матти
88' Желтая карточкаValentin Gasc
89' Желтая карточкаКунингас Микко
90' Желтая карточкаTuomas Kaukua
90'+9
Ход матча
70'
88'
89'
90'
14
Terry
Yegbe
23
Nooa
Laine
11
Мурило
10
Diego
Rojas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
-
23 Nooa LaineПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Diego RojasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ebuka Samson
-
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Irfan SadikНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Али ЮсифНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Лахти
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
81.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
81.8%
5 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
27 матчей
18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.06
0.64
Среднее время на гол
84
141
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.18
0.94
Среднее время на гол
76
96
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.11
0.81
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
81
110
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kingsley Ofori
|1
|0.33
|Данвуди Джейк
|1
|0.33
|Мурило
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|1
|0.33
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.33
|Tommi Jaentti
|1
|0.33
|Irfan Sadik
|0
|0
|Julius Tauriainen
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Valentin Gasc
|2
|0
|Данвуди Джейк
|1
|0
|Tuomas Kaukua
|1
|0
|Terry Yegbe
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Пеннинкангас Теему
|1
|0
|Кунингас Микко
|1
|0
|Вирта Эмели
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Julius Tauriainen
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
СЯК Сейнайоки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2
СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 0:2
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2
Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
Лахти
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Оулу
|Коффей Эшли
|2
|Оулу
|Карялайнен Расмус
|1 (1)
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|2
|Лахти
|Джалу Бубакар
|2
|Оулу
|Тайнио Максимус
|2
|СЯК Сейнайоки
|Valentin Gasc
|2