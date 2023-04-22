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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КТП
2:1
Конец матча
Мариехамн
0'
34' Желтая карточка
Ндом Али
39' Желтая карточка
Анини Самуэль
41' Желтая карточка
Лахти Тими
1:0
45' Гол
Michael Simoes Domingues IV
1:1
47' Гол
Нгамба Альваро
2:1
65' Гол
Фуртадо Уиллис
69' Желтая карточка
Gabriel Sandberg
84' Желтая карточка
Кубронн Жан-Кристоф
84' Желтая карточка
Michael Simoes Domingues IV
88' Желтая карточка
Ниемеля Матиас
89' Вторая желтая карточка
Кубронн Жан-Кристоф
90' Желтая карточка
Simo Roiha
90' Желтая карточка
Де Врис Джек
90'+7
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
10
Фуртадо
Уиллис
21
Gabriel
Sandberg
23
Линдфорс
Матиас
27
Мантатис
Георгиос
7
Joni
Maekelae
11
William
Venta
Akre
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
81
Хенрикссон
Элмо
22
Гранлунд Альбин
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
44
Ндом
Али
8
Нгамба
Альваро
10
Хопкатт
Джейми
9
De
11
Нгуекам
Ариэль
41
Анини
Самуэль
КТП
Мариехамн

История личных встреч

КТП
Мариехамн

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

В
5:1
В
4:2
В
1:3
В
0:1
В
0:2
В
2:1
В
1:0
В
4:2
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.4

Среднее время на гол

120
64

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 1 0.33
Фуртадо Уиллис 1 0.33
Мантатис Георгиос 0 0
Де Врис Джек 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лахти Тими 1 0.33
Нгуекам Ариэль 1 0.33
Анини Самуэль 1 0.33
Нгамба Альваро 1 0.33
Сумусало Микко 0 0
Гранлунд Альбин 0 0

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 2 0
Нурмос Ласси 1 0
Simo Roiha 1 0
William Venta Akre 1 0
Michael Simoes Domingues IV 1 0
Фуртадо Уиллис 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Де Врис Джек 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубронн Жан-Кристоф 2 1
Сумусало Микко 1 0
Лахти Тими 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Ндом Али 1 0
Анини Самуэль 1 0

Результаты матчей

КТП
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
КТП
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мариехамн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
1
КТП
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мариехамн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2
КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0 ПК-35 Хельсинки - КТП 0:1 КТП - Яро 2:1 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 0:2 Миккелин Паллоильят - КТП 3:0 КТП - СИК 2 Сейнейоки 1:0 ПИФ - КТП 1:4 ЕИФ Экенас - КТП 2:0
Мариехамн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2
Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1

Результаты матчей

КТП
Мариехамн

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

КТП
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
СЯК Сейнайоки
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Ильвес
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Хонка
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Хака
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
КуПС
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 4 - 6 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Ильвес
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хака
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
ВПС
 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КуПС
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Хонка
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ильвес
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
Интер Турку Darren Smith III 2
Оулу Коффей Эшли 2
Оулу Карялайнен Расмус 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
КуПС Попович Антон 2
Лахти Джалу Бубакар 2
Оулу Тайнио Максимус 2
СЯК Сейнайоки Valentin Gasc 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Лахти Тими получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Анини Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Ндом Али получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КТП 2:1 Мариехамн онлайн

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