Стадион: Уэмбли. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Прогноз на матч от Liveresult
21
Гомес
Серхио
26
Марез
Рияд
10
Грилиш
Джек
12
Иган
Джон
13
Лоу
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Кларк КиранЗащитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
150
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3 (1)
|0.75
|Фоден Фил
|3
|0.75
|Холанн Эрлинг
|3
|0.75
|Марез Рияд
|2 (1)
|0.5
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.25
|Аке Натан
|1
|0.25
|Палмер Коул
|1
|0.25
|Грилиш Джек
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|2
|0.4
|Дойл Томми
|1
|0.2
|Берге Сандер
|1
|0.2
|Ндиайе Ильман
|1
|0.2
|Шарп Билли
|1
|0.2
|Норвуд Оливер
|1
|0.2
|Иган Джон
|1
|0.2
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.2
|Богл Джейден
|1
|0.2
|Джеббисон Дэниел
|1
|0.2
|Лоу Макс
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
|Макати Джон
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Бернарду
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иган Джон
|2
|0
|Богл Джейден
|2
|0
|Джеббисон Дэниел
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|Робинсон Джек
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Исмаила Кулибали
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
6
Манчестер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Шеффилд Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
5
83%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
5
36%
1
9%
61-75
2
14%
6
55%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0
Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 3:2 Сандерленд - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1 Рединг - Шеффилд Юнайтед 0:1 Блэкберн - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Уотфорд 1:0 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 1:3 Шеффилд Юнайтед - Суонси 3:0 Шеффилд Юнайтед - Рексем 3:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 0:0 Рексем - Шеффилд Юнайтед 3:3 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 3:1
Результаты матчей
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
32
22
13
13
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Рексем
|Палл Мулин
|8
|Честерфилд
|Armando Dobra
|4
|Манчестер Сити
|Альварес Хулиан
|3 (2)
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Флитвуд Таун
|Омокере Промис
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Рединг
|Кэрролл Эндрю
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Кардифф Сити
|Баган Джоэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Манчестер Сити
97.7% (128)
Ничья
1.5% (2)
Шеффилд Юнайтед
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.07% (81)
Меньше
31.93% (38)
Обе команды забьют
Да
29.41% (35)
Нет
70.59% (84)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
26% (34)
2:0 Манчестер Сити
26% (34)
3:1 Манчестер Сити
15.3% (20)
4:0 Манчестер Сити
8.4% (11)
4:1 Манчестер Сити
3.8% (5)
2:1 Манчестер Сити
3.1% (4)
1:0 Манчестер Сити
2.3% (3)
5:0 Манчестер Сити
1.5% (2)
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