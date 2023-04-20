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  4. Кубок 2022-2023

Англия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Манчестер Сити
 
Позже
Шеффилд Юнайтед
Прогнозы 44
Манчестер Сити 100% (44)
X 0% (0)
Шеффилд Юнайтед 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Шеффилд Юнайтед
8.85
9.80
20.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 (1) 0.75
Фоден Фил 3 0.75
Холанн Эрлинг 3 0.75
Марез Рияд 2 (1) 0.5
Де Брёйне Кевин 1 0.25
Аке Натан 1 0.25
Палмер Коул 1 0.25
Грилиш Джек 0 0
Уокер Кайл 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 2 0.4
Дойл Томми 1 0.2
Берге Сандер 1 0.2
Ндиайе Ильман 1 0.2
Шарп Билли 1 0.2
Норвуд Оливер 1 0.2
Иган Джон 1 0.2
Ахмедходжич Анел 1 0.2
Богл Джейден 1 0.2
Джеббисон Дэниел 1 0.2
Лоу Макс 0 0
Осборн Бен 0 0
Макати Джон 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Бернарду 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Фоден Фил 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иган Джон 2 0
Богл Джейден 2 0
Джеббисон Дэниел 0 1
Лоу Макс 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Робинсон Джек 1 0
Берге Сандер 1 0
Исмаила Кулибали 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
6
Манчестер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Шеффилд Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
5
83%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
5
36%
1
9%
61-75
2
14%
6
55%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1
Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0
Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 3:2 Сандерленд - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1 Рединг - Шеффилд Юнайтед 0:1 Блэкберн - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Уотфорд 1:0 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 1:3 Шеффилд Юнайтед - Суонси 3:0 Шеффилд Юнайтед - Рексем 3:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 0:0 Рексем - Шеффилд Юнайтед 3:3 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 3:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
2
1
2
1
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
3
1
2.5
3
2
2
2
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
0 Бристоль Сити
3 Манчестер Сити
1 Бёрнли
0 Флитвуд Таун
1 Шеффилд Юнайтед
0 Тоттенхэм
1 Лестер
2 Блэкберн
0 Сток Сити
1 Брайтон
1 Саутгемптон
2 Гримсби
3 Манчестер Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Фулхэм
0 Лидс
1/4 финала
6 Манчестер Сити
0 Бёрнли
3 Шеффилд Юнайтед
2 Блэкберн
5 Брайтон
0 Гримсби
3 Манчестер Юнайтед
1 Фулхэм
1/2 финала
0 Манчестер Сити
0 Шеффилд Юнайтед
0 Брайтон
0 Манчестер Юнайтед
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 8
Честерфилд Armando Dobra 4
Манчестер Сити Альварес Хулиан 3 (2)
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флитвуд Таун Омокере Промис 3
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Рединг Кэрролл Эндрю 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Кардифф Сити Баган Джоэл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 28 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

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    • Прогнозы 44
    Манчестер Сити 100% (44)
    X 0% (0)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    8.85
    9.80
    20.00
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    32.5% (13)
    Нет
    67.5% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    25% (11)
    3:0 Манчестер Сити
    22.7% (10)
    3:1 Манчестер Сити
    15.9% (7)
    4:0 Манчестер Сити
    11.4% (5)
    4:1 Манчестер Сити
    4.5% (2)
    2:1 Манчестер Сити
    4.5% (2)
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    Манчестер Сити
    Шеффилд Юнайтед
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