Тур: 26. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0'
13
Касали
Тино
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
66
David
Ungar
24
Tin
Plavotic
71
Ланг
Кристоф
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 David HeroldЗащитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Maximilian Senft
История личных встреч
Альтах
Рид
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.93
1.2
Среднее время на гол
46
75
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.62
1.24
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|9
|0.35
|Тибиди Алексис
|5
|0.19
|Бишоф Ной
|3
|0.12
|Jan Jurcec
|2
|0.08
|Форсон Аманква
|1
|0.04
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.04
|Йегер Лукас
|1
|0.04
|Гугганиг Лукас
|1
|0.04
|Mike-Steven Baehre
|1
|0.04
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|3
|0.12
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.12
|Нутц Штефан
|2
|0.08
|Philipp Pomer
|2
|0.08
|Leo Mikic
|2
|0.08
|Matthias Gragger
|2
|0.08
|Шаби Сейфедин
|2 (1)
|0.08
|Висмейер Юлиан
|1
|0.04
|Юришич Роко
|0
|0
|Michael Martin
|0
|0
|Belmin Beganovic
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдокполор Носа Ийобоса
|7
|1
|Нухиу Атдхи
|6
|1
|Йегер Лукас
|7
|0
|Felix Strauss
|6
|0
|Райтер Доминик
|3
|1
|Тибиди Алексис
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Гугганиг Лукас
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Букта Чаба
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
|Amir Abdijanovic
|1
|0
|David Herold
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|3
|2
|David Ungar
|3
|2
|Лакнер Маркус
|4
|1
|Кронбергер Лука
|4
|1
|Michael Martin
|5
|0
|Цигль Марсель
|3
|0
|Моншайн Кристоф
|3
|0
|Юришич Роко
|3
|0
|Denizcan Cosgun
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|Шаби Сейфедин
|2
|0
|Philipp Pomer
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кингсли Майкл
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лутовац Александар
|1
|0
|Jonas Wendlinger
|1
|0
|Diego Madritsch
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Рид
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
8
2
Альтах
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Рид
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
9
7
Альтах
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Рид
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
25
15
Волевые поражения
17
9
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
16 Не забивали 21
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Пропущено
29
19
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
17%
4
21%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
3
16%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
9
31%
5
26%
76-90
Забито
24
20
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
6
25%
1
5%
1-15
2
8%
5
25%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
4
17%
5
25%
76-90
Пропущено
48
35
19 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 20
8
17%
5
14%
1-15
4
8%
5
14%
16-30
7
15%
4
11%
31-45
10
21%
4
11%
46-60
5
10%
9
26%
61-75
14
29%
29%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1
Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3
Рид
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рид - Сваровски Тироль 1:1 Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0
Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1 Рид - Фёрст Вена 6:1 Рид - Ческе-Будеёвице 3:3 Рапид Вена - Рид 1:1
Результаты матчей
Альтах
Рид
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Альтах
Рид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
39
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
48
310
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
1411
619
421
322
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|6
|1
|55 - 16
|32
|2.
|25
|16
|6
|3
|43 - 18
|30
|3.
|25
|11
|10
|4
|42 - 31
|24
|4.
|25
|11
|4
|10
|41 - 33
|20
|5.
|25
|10
|8
|7
|45 - 39
|19
|6.
|25
|9
|3
|13
|36 - 48
|15
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|26
|9
|7
|10
|32 - 40
|20
|2.
|0:0
|26
|9
|6
|11
|37 - 39
|19
|3.
|26
|8
|4
|14
|41 - 48
|17
|4.
|26
|6
|5
|15
|29 - 48
|14
|5.
|0:0
|26
|5
|7
|14
|25 - 47
|13
|6.
|0:0
|26
|4
|8
|14
|18 - 37
|11
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|3.
|13
|6
|2
|5
|24 - 18
|20
|4.
|12
|9
|1
|2
|23 - 10
|4
|5.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|13
|2
|2
|9
|18 - 27
|8
|4.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|2
|6.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|12
|5
|2
|5
|23 - 26
|17
|3.
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|4.
|12
|11
|0
|1
|33 - 9
|5
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|6 - 17
|9
|5.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|2
|6.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|16 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|13 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 6
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|2 4