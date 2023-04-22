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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Альтах
1:1
Конец матча
Рид
0'
29' Желтая карточка
Philipp Pomer
0:1
55' Гол
Шаби Сейфедин
65' Желтая карточка
Felix Strauss
1:1
74' Гол
Нухиу Атдхи
79' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
90'+4
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
30
David
Herold
27
Хаудум
Штефан
23
Йегер
Лукас
34
Турнвальд
Мануэль
7
Бишоф
Ной
28
Jan
Jurcec
9
Нухиу
Атдхи
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
77
Лутовац
Александар
3
Юришич
Роко
8
Michael
Martin
17
Philipp
Pomer
71
Ланг
Кристоф
14
Belmin
Beganovic
9
Шаби
Сейфедин
Альтах
4-2-3-1
Рид
3-4-2-1

История личных встреч

Альтах
Рид

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
3:1

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.93
1.2

Среднее время на гол

46
75

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.62
1.24

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 10 0.38
Тибиди Алексис 5 0.19
Бишоф Ной 3 0.12
Jan Jurcec 2 0.08
Форсон Аманква 1 0.04
Тартаротти Йоханнес 1 0.04
Йегер Лукас 1 0.04
Гугганиг Лукас 1 0.04
Mike-Steven Baehre 1 0.04
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 3 0.12
Шаби Сейфедин 3 (1) 0.12
Моншайн Кристоф 3 (2) 0.12
Нутц Штефан 2 0.08
Philipp Pomer 2 0.08
Leo Mikic 2 0.08
Matthias Gragger 2 0.08
Висмейер Юлиан 1 0.04
Юришич Роко 0 0
Michael Martin 0 0
Belmin Beganovic 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 7 1
Эдокполор Носа Ийобоса 7 1
Йегер Лукас 7 0
Felix Strauss 7 0
Райтер Доминик 3 1
Тибиди Алексис 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Гугганиг Лукас 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Форсон Аманква 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Нимага Бакари 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Букта Чаба 1 0
Бишоф Ной 1 0
Amir Abdijanovic 1 0
David Herold 1 0
Jan Jurcec 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 3 2
David Ungar 3 2
Лакнер Маркус 4 1
Кронбергер Лука 4 1
Michael Martin 5 0
Цигль Марсель 3 0
Моншайн Кристоф 3 0
Philipp Pomer 3 0
Юришич Роко 3 0
Denizcan Cosgun 3 0
Tin Plavotic 1 1
Шаби Сейфедин 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кингсли Майкл 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Нутц Штефан 1 0
Лутовац Александар 1 0
Jonas Wendlinger 1 0
Diego Madritsch 1 0

Результаты матчей

Альтах
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Рид
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
3
Альтах
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Рид
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

9
7
Альтах
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Рид
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

25
15

Волевые поражения

18
10

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 21
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
2
10%
6
35%
61-75
5
25%
3
18%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

29
19
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
17%
4
21%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
3
16%
46-60
3
10%
4
21%
61-75
9
31%
5
26%
76-90

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
9 Не забивали 11
6
24%
1
5%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
3
12%
5
24%
31-45
4
16%
4
19%
46-60
6
24%
1
5%
61-75
4
16%
5
24%
76-90

Пропущено

49
36
19 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
8
16%
5
14%
1-15
4
8%
5
14%
16-30
7
14%
4
11%
31-45
11
22%
4
11%
46-60
5
10%
10
28%
61-75
14
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1
Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3
Рид
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рид - Сваровски Тироль 1:1 Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0
Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0 Рид - Блау-Вайс 1:1 Рид - Фёрст Вена 6:1 Рид - Ческе-Будеёвице 3:3 Рапид Вена - Рид 1:1

Результаты матчей

Альтах
Рид

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
0
11 раз 42%
1
11 раз 42%
2
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Альтах
Рид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
2
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
5
8
3
10
1.5
2
11
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
15
11
6
20
1.5
4
22
3
23
2.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 25 18 6 1 55 - 16 32
2.
Штурм
 25 16 6 3 43 - 18 30
3.
ЛАСК
 25 11 10 4 42 - 31 24
4.
Рапид Вена
 25 11 4 10 41 - 33 20
5.
Аустрия Вена
 25 10 8 7 45 - 39 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 25 9 3 13 36 - 48 15

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 26 10 6 10 34 - 40 22
2.
Сваровски Тироль
 26 9 5 12 37 - 41 18
3.
Вольфсбергер
 26 8 4 14 41 - 48 17
4.
Хартберг
 26 6 5 15 29 - 48 14
5.
Альтах
 26 5 7 14 26 - 48 13
6.
Рид
 26 4 8 14 19 - 38 11

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 12 6 3 3 21 - 18 21
3.
Рапид Вена
 13 6 2 5 24 - 18 20
4.
Штурм
 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 12 6 3 3 21 - 15 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 13 3 4 6 14 - 19 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 13 2 2 9 18 - 27 8
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 13 4 3 6 17 - 23 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 12 5 2 5 23 - 26 17
3.
Аустрия Вена
 13 4 5 4 24 - 24 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 12 5 2 5 17 - 15 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 13 4 3 6 13 - 18 15
3.
Вольфсбергер
 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 13 3 2 8 13 - 23 2
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 16 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 13 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Аустрия Лустенау Dario Grujic 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Philipp Pomer получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альтах 1:1 Рид онлайн

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